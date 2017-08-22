Андрей Будогосский: «Тренеры возмущаются судейскими решениями? Пусть звонят мне»

После прихода Будогосского на смену Валентину Иванову в судейском департаменте прогремела революция. Для начала – информационная. Теперь судьи не живут отдельной закрытой кастой, заставляя гадать и додумывать логику своих решений, а подробно их объясняют. Времена односторонней критики тоже в прошлом. В борьбе за профессиональную честь судьи нынче в публичном пространстве готовы едко осадить и тренеров, и менеджеров. Руководитель департамента, открывая все шире двери в тайны судейского мира, говорит, что это еще только начало – возможно, скоро знакомиться с мнением рефери будем и в перерыве матчей. Андрей Будогосский рассказал о последних достижениях семнадцатой команды Премьер-лиги, объяснил причины карательных мер к ведущим российским арбитрам, ответил на возмущения обиженных людьми со свистком и поведал о трудностях, которые не позволяют в российском футболе ввести видеоповторы.

Двойные стандарты ведущих арбитров

— Многие заждались вашего комментария об отстранении Карасева от обслуживания матчей Премьер-лиги.

— Это не отстранение. Я обычно остро реагирую, когда слышу по ситуации с Карасевым такую трактовку. Сергея выделяет умение отлично работать на дерби, да вообще на топовых матчах, уверенно он судит и международные. Но есть еще матчи, которые, возможно, не вызывают большого публичного резонанса, но качество работы арбитра в них должно быть на столь же высоком уровне. В этих встречах Сергей неоднократно допускал ошибки. И как мне показалось, неслучайно.

— То есть?

— Подозреваю, он чуть расслабился, у него в таких встречах не хватало концентрации. Возможно, у Сергея внутри проскакивали мысли, что раз он уверенно справляется со статусными матчами, то на других тем более отработает хорошо, без особого напряжения. Но мы ведь не можем себе позволить, чтобы люди, в руках которых судьба команд, часто ошибались. И стремимся к единому высокому стандарту во всех матчах. Независимо от названий команд.

— Вы с Карасевым это обсуждали?

— Да. Обьяснял ему, что не должно быть матчей, где Сергей может позволить себе отсудить ниже своего уровня. И решение мы приняли в полном соответствии с нашими нормативными документами: если арбитр дважды получает оценку «7,6» и ниже, его могут из категории PRO перевести в категорию А — обслуживать игры ФНЛ. Сейчас у нас есть элитная группа судей из категорий PRO и А, ротация между ними может проводиться на любом этапе сезона. Сергею важно было понять ситуацию и прочувствовать ответственность за ошибки. Странно, кстати, что обсуждается в данной ситуации один Карасев. Мы ведь не только его перед сезоном перевели в ФНЛ. Еще и Мешкова, Иванова, Чистякова.

— Первых троих уже вернули в Премьер-лигу.

— Да. Замечу, что, в отличие от Коллины, сажающего, как было сказано в одном из интервью тем же Карасевым, «своих» арбитров на скамейку, наши рефери практики не лишаются. Они продолжают работать, но временно на уровне пониже. Карасев и Мешков с Ивановым хорошо отсудили в ФНЛ и вернулись в РФПЛ. Чуть по-другому Чистяковым. Для него это уже не первое понижение, Артему надо еще поработать в первом дивизионе, убедить нас качеством своего судейства. Также в ФНЛ пока отправлены Левников с Турбиным: контрольно-квалификационная комиссия признала за ними ошибки в матчах последних туров.

— А что с Алексеем Николаевым? Эта же комиссия постановила, что он зря назначил пенальти в ворота «Урала» на третьей добавленной минуте матча с «Краснодаром».

— У Николаева это первая такая ошибка. Поэтому он только пропустит один тур в Премьер-лиге.

Критиканам надо выучить правила

— Как относитесь к ставшей в прошлом сезоне регулярной критике работы судей со стороны тренеров и футболистов? Например, жалобы Мирчи Луческу стали мемом задолго до завершения сезона.

— По-разному отношусь. На днях мне звонил один из руководителей «Арсенала», которого давно знаю как порядочного человека. Его интересовал эпизод с назначением пенальти в матче с «Рубином». Он подчеркнул, что считает судейство Москалева в казанской игре хорошим, но, на их взгляд, оснований для пенальти не было. Пообщались. Человек спрашивал, хотел в том эпизоде разобраться и все для себя прояснить. Звонили мне в последнее время и Семин, и Галицкий. Им тоже было важно услышать объяснения некоторых моментов и выяснить, почему судья принял решение против их команд. На такой диалог я всегда иду с удовольствием. Считаю, наша задача, в том числе, рассказывать о судействе, просвещать людей, расширять у них рамки понимания логики решений арбитров. Подобную форму дискуссии я считаю нормальной.

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— А какую – ненормальной?

— Когда вижу в СМИ истеричные и безапелляционные высказывания. Особенно если судей абсолютно необоснованно обвиняют в предвзятости. Некоторые люди порой в своих комментариях заходят слишком далеко, и я считаю, такие высказывания для участников футбольного процесса вообще надо запретить.

— Иногда кажется, что жалующиеся на судейство тренеры, игроки и менеджеры правила знают плохо.

— К сожалению, это так. Хотя обо всех изменениях мы оповещаем регулярно. Ежегодно перед началом сезона проводим собеседования по правилам игры с представителями команд (как правило, капитан команды и кто-то из руководителей). Хотя в эффективности этой системы я сомневаюсь. Вот, например, узнал капитан команды от нас о каких-то поправках в правилах. Приехал в команду – кому-то рассказал, кому-то нет.

— А как тогда футболистов с тренерами просвещать?

— Лучшая модель — выезд наших инструкторов в команды, когда собираются все футболисты, тренеры, задаются вопросы. Это происходит на сборах судей там, где находятся и наши клубы.

В этом году в департаменте мы подготовили специальный материал для команд на флэш-карте. Около 50 эпизодов с различными ситуациями и комментариями к ним. Там исчерпывающе объясняется, почему судья принял такое решение, а не другое.

Видеоповторы – как назойливая реклама

— Мы плавно подошли к теме, которая с вашей подачи в последнюю пару месяцев вызывает ожесточенные споры.

— В этих спорах я уже многое о себе услышал. Меня называли и ретроградом, и неандертальцем, и человеком из вчерашней эпохи. Но я должен внести ясность. Будогосский не против новых технологий в футболе. Нет. Например, я двумя руками за повсеместное внедрение системы определения гола. Ведь главная суть футбола – забить гол в ворота соперника. Потому судьи всегда должны располагать данными о правильности взятия ворот. Считаю, эту систему надо у нас везде установить обязательно. Располагай мы ею – такого скандала, как после весеннего матча «Амкар» — «Зенит», возникнуть бы не могло.

— Какие инструкции судьи получают на эти случаи?

— Мы им говорим: «Если сомневаетесь, что мяч пересек линию, гол не фиксируйте». Хотя ситуация-то тупиковая: только Всевышний мог определить, был тогда гол или нет. Я, например, не могу с уверенностью утверждать ни того ни другого. Хотя у команд мнения предсказуемо разошлись: в «Зените» уверяли, что мяч был за линией ворот, Гаджиев говорил, что гола не было.

В остальных моментах увеличение точности в принятии решений я склонен видеть в первую очередь в повышении профессионализма и подготовленности судей, а не в привлечении дополнительной техники. За игрой следят четыре пары глаз, и они должны видеть все, что происходит на поле и вблизи его границ. Это не мое высказывание – это основополагающий принцип судейского контроля.

— Даже Кубок конфедераций вас не разубедил?

— В некоторых моментах, да, мы видели, что повторы помогали верно разобраться в ситуации и вынести правильное решение. Но даже сторонники этого ноу-хау говорят, что система пока очень сырая и требует серьезной доработки. На том же Кубке конфедераций, причем в матче нашей сборной, мы видели, что случались моменты, когда и просмотр ничем арбитрам не помогал: после изучения эпизода с падением игроков в штрафной решение не менялось, а игра останавливалась. На этом я специально делаю акцент потому, что футбол для меня – цельное гармоничное зрелище. Именно при этом условии оно будет оставаться привлекательным. Представьте, вы смотрите матч, который каждые десять минут прерывается на рекламные паузы. А вы их видеть не желаете. Или заходите на сайт, где вместо спортивных перед вашими глазами мелькают рекламные баннеры.

— Повод обратиться к видеоповтору возникает за 90 минут всего несколько раз. Причем не в каждой игре. И вероятность, что это позволит добиться справедливости, выше, чем продолжение спора между судьей и футболистами.

— У меня есть отличительная черта – закладываться на худший сценарий и попытаться его предусмотреть. Даже если он маловероятен на практике. Допустим, в штрафной площади возникает сложная ситуация. Судья решает продолжить игру, она перемещается в другую штрафную, и там назначается 11-метровый удар. После этого видеопомощник сигнализирует, что момент, возникший за минуту до того на противоположной части поля, следует пересмотреть. Матч останавливается, судья идет к монитору, изучает запись и выясняет, что должен был назначить пенальти. Но ведь он уже принял решение поставить мяч на одиннадцатиметровую отметку в другой штрафной! Что делать? Отменять?

— Да. Это будет справедливо, потому что это по правилам.

— Зато пострадает динамика игры. Получается, что все увиденное зрителем в последнюю минуту, в том числе назначение 11-метрового удара, не считается. А представим, таких ситуаций возникнет за тайм три, четыре, пять…

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— Тогда представим и знакомую нам картину: арбитр ставит пенальти, и «обиженная» команда окружает его кольцом, начинается препирательство. На это уходит порой времени больше, чем на видеопросмотры. Ведь и в вашей судейской практике был случай, когда возмущенный назначением пенальти футболист препирался очень долго.

— Да, это было в матче КАМАЗ — «Текстильщик», когда удаленный Роберт Евдокимов не только возмущался, но и отказался с поля уходить. Матч даже пришлось оставить недоигранным.

— Это разве лучше, чем потратить минуту-другую на просмотр записи?

— Я свои доводы и беспокойства по видеоповторам высказал. Мой вывод: система нуждается в доработке. Когда увижу, что повторы перестали быть раздражающей меня рекламой и работают в унисон темпу и биению пульса игры, я приму это новшество.

Пусть скажут, кто будет сидеть за монитором

— А когда могут вернуться видеоповторы на наши стадионы?

— Пока это вопрос без ответа.

— Сергей Галицкий выражал готовность установить систему видеоповторов на стадионе «Краснодара» за свой счет. А какова судьба оборудования, которое использовалось на четырех аренах во время Кубка конфедераций?

— Специально не узнавал. Но, насколько знаю, сейчас на этих стадионах оборудования нет. Видимо, ФИФА его забрала. Хотя, даже имей мы сегодня подготовленные системы, применить видеоповторы не позволит человеческий фактор. Потому что непонятно, кто должен сидеть за мониторами. Действующие судьи? Или те, кто недавно карьеру завершил? Кто? Если действующие и обязательно из элитной группы, то, даже имей мы сегодня на всех стадионах готовую аппаратуру, использовать ее не смогли бы.

— Почему?

— А где взять людей, которые будут сидеть за мониторами? Давайте считать. В основной обойме, для работы в РФПЛ И ФНЛ, у нас 20 арбитров. В туре 8 игр – значит, 8 человек судят главными. Еще 8 резервных — они тоже заняты. Остается четыре человека. Много вопросов, на которые ответов не видно.

— Из ФИФА приходили документы, регламентирующие работу видеоассистентов и о едином стандарте обучения для них?

— Нет. Пока мы ничего не видели. Добавляет вопросов это новшество и потому, что решение, принятое с помощью видеоповтора, может войти в противоречие с рекомендациями ФИФА. Мы, например, будем тщательно высматривать, не забежал ли нападающий во «вне игры», определять это едва ли не по шнуркам. А ФИФА призывает в пограничных ситуациях поддерживать атаку. Как быть?

— Допустим, видеоповторы вводят в нашем футболе уже сегодня. И проясним для обывателя: кто принимает решение о необходимости пересмотреть момент?

— Видеоассистент может указать главному судье на возможность ошибки или недосмотр. И предложить просмотреть запись. Но даже если ассистенту кажется, что арбитр в поле что-то явно пропустил, обязать смотреть запись его никто заставить не может. Все окончательные решения – только за главным. Он может и сам потребовать видеопросмотр, если чувствует, что не смог разобраться в эпизоде.

— Значит, и после просмотра вердикт по-прежнему может выносить только главный?

— Да. Трактовка спорного эпизода у судей может отличаться. Но как бы кто на видеоповторе момент ни оценил, решение по нему остается за главным судьей. Кстати, вы знаете, что впервые видеопросмотр был применен вовсе не в последние годы где-то за рубежом, а в нашей стране почти 40 лет назад?

— Да вы что?!

— Инцидент был примерно на стыке 70-х и 80-х. Вторая лига чемпионата СССР, пятигорский «Машук» принимает тогда еще куйбышевские «Крылья Советов». Судья назначает пенальти, возникает жаркий спор, и этот судья убегает в помещение смотреть кассету.

— Что дальше?

— Не помню, назначил он в итоге пенальти или отменил, но столь вопиющее нарушение скорее всего удалось бы скрыть. Если бы судья сам не прокололся.

— Как умудрился?

— В управлении футболом пожаловался на неподобающее поведение тренеров команды гостей. А один из них в ответ на замечание руководителей сказал, что лучше бы посмотрели на арбитра, который во время матча повторы по телевизору ходит смотреть. Судья, кстати, всесоюзной категории, москвич, карьеру после того инцидента закончил.

О судейских решениях должны знать все

— С прошлой осени арбитрам установлено от РФС ежемесячное жалованье в 30 тысяч рублей. Это для них заметная поддержка?

— Весомая. Получил судья травму, выпал на месяц-другой из футбол, и в семье каждая копейка становится на счету. Эти деньги существенно помогают. Но замечу, что 30 тысяч получают пока только арбитры Премьер-лиги. Благодаря Игорю Ефремову в ФНЛ ребята тоже получают деньги, но пока только 10 тысяч в месяц.

— Среди работающих в Премьер-лиге много тех, для кого судейство — единственный источник дохода?

— Достаточно много. Кстати, когда идея этих выплат еще только обсуждалась, я беседовал с Евгением Гинером, он же председатель финансового комитета РФС, с Александром Дюковым, Сергеем Галицким. Когда они о ежемесячных суммах для арбитров узнавали, то удивлялись: «Что ж так мало»? Я предложил хотя бы с этого начать. C нового года, кстати, планируем бонусную часть повысить. Огромное спасибо Виталию Мутко, Исполкому Российского футбольного союза, аппарату РФС, сотрудники которого смогли в кратчайший срок оформить все необходимые документы. Почти пятнадцать лет не менялись судейские гонорары! Причем ежемесячные выплаты судьям оформили, когда все финансовые планы на сезон уже были сверстаны. Это в прямом и переносном смысле дорогого стоит.

— С Мутко легко работается?

— Чтоб вам была понятна степень его профессионализма и вовлеченности в процесс, приведу давний пример. Я тогда весьма жестко и открыто критиковал судейский корпус, высказывал идеи по его реформированию. Написал свои предложения на пятидесяти трех страницах и передал Мутко через его помощника. Когда потом этот документ увидел, был тронут. Приятно удивило, что столь занятой человек, государственный министр, не отложил бумаги в ящик стола, не оставил у чиновника в министерстве, а самостоятельно прочитал, изучил и проработал мои предложения. Это огромный плюс Мутко – не перекладывать ни на кого все значимые вопросы, а вникать в них самому.

— С чего началось ваше сотрудничество, когда вы прошлой осенью возглавили департамент?

— Перед этим мы почти два часа беседовали с Мутко в его рабочем кабинете в Белом доме. Беседовали очень обстоятельно, в том числе и с предложенной мной программой на руках. А затем Виталий Леонтьевич приезжал на сбор судей в Подмосковье, и мы видели, что программа у него с собой и в ней много пометок. Для меня очень трогательно и ценно, когда труд не пропадает, а тщательно руководителем изучается.

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— После того как вы сменили Валентина Иванова, случилось то, что, казалось, невозможно априори: коммуникативная стена между судейским корпусом и внешним миром оказалась наконец пробитой. Хотя нас долго уверяли, ссылаясь на европейскую практику, что арбитры общаться со СМИ не должны.

— Владимир Ильич Ленин очень много глубоких и жизненных вещей в своих книгах и статьях написал. Одна из них – «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества». Для меня изолированность судейского корпуса всегда выглядела противоестественной. Я убежден, что арбитры не должны быть отдельной закрытой кастой в российском футболе. Мы должны популяризировать нашу профессию, чаще о ней рассказывать, делая ее более узнаваемой и престижной. А комментарии с объяснениями нужны для того, чтобы люди, в том числе и футболисты, лучше разбирались в работе арбитров и понимали причины их решений. С Виталием Леонтьевичем наши позиции в этом вопросе полностью совпали: с первого моего дня во главе департамента он поддерживал нашу открытость и даже призывал к ней.

— Мы когда-нибудь придем к тому, что судьи, как и футболисты, будут давать комментарии сразу после матча?

— Пределов совершенству в этом вопросе нет. Все возможно. Но это не значит, что мы готовы общаться со всеми СМИ подряд.

— В чем критерии вашей избирательности?

— После того как некоторые издания написали недостойные материалы про судейство, желание с ними разговаривать пропало категорически. Считаю, это мое полное право. Как и обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал.

— Что случилось?

— А я вам расскажу. После скандального весеннего матча «Амкар» — «Зенит» выходит передача на судейскую тему. И один из участников передачи вещает, что едва Будогосский сел в кресло руководителя, сразу вернул в Премьер-лигу своего ученика Турбина. Хотя Женю вернули еще в 2015 году. После того, как он почему-то был задвинут при Толстых. Кстати, врал тогда с экрана телевизора лично знакомый мне человек, мы живем даже близко.

— Мило.

— Я позвонил ему с прямым вопросом: «Почему вы лжете, да еще в прямом эфире?» Ответ услышал потрясающий: «Мне такую команду сверху спустили». Потом он пытался ко мне подойти на торжественном ужине в РФС, но я сказал, что со столь непорядочными людьми ни общаться, ни даже здороваться не собираюсь. И с этим телеканалом нам тоже говорить не о чем.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»