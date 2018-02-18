Амплуа будущего. Часть I. Ложные фулбеки

Еженедельник «Футбол» запускает новый сериал, в котором рассказывает, какие типы игроков будут востребованы в ближайшее время.

Футбол давно вступил на путь универсализации. В 1970-х всех поразила Голландия Ринуса Михелса и Йохана Круиффа, где любой игрок мог в ходе атаки оказаться на любой позиции. Тот тотальный футбол в такой радикальной форме никто никогда больше не повторял, но тренд на универсализацию был задан. Валерий Лобановский в конце 1990-х, когда футбол был совсем не похож на современный, прогнозировал дальнейшее размытие привычных позиций. И он оказался прав: чистые «десятки», плеймейкеры, практически вымерли или отодвинулись вглубь поля, возросла роль крайних защитников в атаке, крайние полузащитники поменяли фланги и превратились в инвертированных вингеров, образовались «ложные девятки». Расширился и изменился функционал игроков, появились новые требования к позициям.

«Бавария». Талант Лама и универсализм Алабы

Пеп Гвардиола в бытность главным тренером «Баварии» по-новому взглянул на позицию крайнего защитника. Его сподвиг на это незаурядный талант Филиппа Лама, которого он хотел использовать в опорной зоне. А наличие в команде очень способного и универсального Давида Алабы позволило пазлу сложиться в единое целое. Возникшая у Гвардиолы идея довольно проста: крайний защитник при ведении атакующих действий не подключается к чужой штрафной, а заполняет пространство в центре поля. Так появились те, кого сейчас принято называть «ложные фулбеки».

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Таким маневром команда достигает сразу нескольких целей.

Во-первых, создается численное преимущество в центральной зоне. Центральные и крайние защитники, а также опорный полузащитник создают пятиугольник в районе центрального круга, практически неуязвимый для прессинга. Поэтому упрощается контроль мяча, а это краеугольный камень всех идей Гвардиолы.

Во-вторых, серьезно экономятся силы футболистов. В классическом построении крайние защитники должны подключаться в атаку до чужой лицевой линии, а потом быстро возвращаться к своим воротам. Естественно, что в таком ритме могут действовать только очень выносливые игроки. В построении Гвардиолы беговая нагрузка на фулбеков снижается.

В-третьих, разгружаются центральные атакующие полузащитники. Они могут не разыгрывать мяч в центральном круге, а сразу выдвигаться в пространство между линиями обороны и полузащиты соперника. Они занимаются преимущественно поиском свободных зон, открываниями на пространстве и обострением игры.

И, наконец, в-четвертых — на флангах создается пространство для игры один в один. Вингеры «Баварии» Роббен и Рибери не были созданы для гвардиоловской тики-таки, для долгих розыгрышей и короткого паса. Они хороши в первую очередь в обыгрыше, на пространстве. При смещении фулбеков в центральную зону на флангах «Баварии» оставалось лишь по одному футболисту — очень сильному индивидуально, уже находящемуся в высокой и широкой позиции. За счет розыгрыша через центр «Бавария» стягивала игроков команды соперника в эту зону, а при быстрой доставке мяча на фланг для Роббена или Рибери создавалась ситуация один в один на свободном пространстве, убийственная для защиты.

«Манчестер Сити». Опытные образцы Делф и Зинченко

Такой же прием Гвардиола пытался проделать и в «Манчестер Сити», однако ни Алабы, ни тем более Лама в Англии не оказалось. Попытки переучить Санья, Клиши и Сабалету успехом не увенчались, поэтому летом «Сити» потратил без малого 150 млн евро на крайних защитников. Получается более удачно, однако тактика ложных фулбеков используется Гвардиолой реже. В первую очередь потому, что новички в гораздо большей степени подходят на роль классических крайних защитников и до понимания игры того же Филиппа Лама им очень далеко.

Тем не менее совсем от этой идеи Гвардиола отказываться не собирается и пробует новые подходы: теперь зачастую в центральной зоне используется только один крайний защитник, составляющий пару опорнику, а второй крайний защитник составляет нижнюю тройку игроков с центральными. После травмы основного левого защитника Менди его позицию занял Фабиан Делф, номинальный центральный полузащитник, который комфортно чувствует себя в опорной зоне.

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А когда повреждение получил уже Делф, Гвардиола стал использовать на левом фланге обороны номинального атакующего хавбека Александра Зинченко. Молодой украинец известен в России по выступлениям за «Уфу», где он впервые сыграл левого фулбека. Правда, там применялась схема с тремя центральными защитниками, и Зинченко действовал на фланге по всей бровке. Однако шутки на тему того, что Гвардиола украл идею у тогдашнего тренера «Уфы» Евгения Перевертайло, были неизбежны.

«Шальке». Переквалификация Калиджури

Впрочем, не Гвардиолой единым футбол движется вперед. Его идея довольно сложна в исполнении, для нее требуются очень разносторонние игроки (которых даже Пеп не всегда может себе позволить), это слишком большой шаг вперед — их могут делать только единицы, а остальной футбол развивается в более щадящем ритме. Тем не менее идея смещения крайних защитников ближе к центральной зоне используется многими тренерами и командами. Правда, в менее радикальной форме.

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Один из наиболее талантливых тренеров Бундеслиги Доменико Тедеско постепенно возвращает «Шальке» в элиту немецкого футбола. После пары лет без Лиги чемпионов и провального прошлого сезона (10-е место, второй худший результат в XXI веке) «горняки» демонстрируют очень интересную игру. Тедеско успешно комбинирует схемы 3+5+2 и 3+4+3, и ключевая роль в атаках его команды принадлежит флангам. «Шальке» умело создает связки из двух-трех футболистов на краях: к действующему по всему флангу латералю подключаются центральный полузащитник и форвард (в схеме 3+5+2) либо центральный полузащитник и инсайд (в схеме 3+4+3). За счет насыщения фланговой зоны и розыгрыша мяча в ней команда стремится оголить смежную центральную зону и выйти в нее с фланга на свободное пространство. Причем зачастую это делает именно фланговый игрок — латераль.

Особенно хорошо этот маневр у команды получается в быстрых атаках при наличии свободного пространства на чужой половине поля. Латераль быстро продвигается с мячом вперед по флангу, а его партнер (инсайд или центральный полузащитник) начинает движение из центра к флангу. Таким образом он уводит за собой соперника из центральной зоны и расчищает пространство. Латераль внезапно для противника меняет направление движения и вместо ожидавшегося розыгрыша мяча вдоль бровки уходит по диагонали в центр, на свободное пространство.

Противодействовать такому маневру очень сложно: с одной стороны, нельзя игнорировать открывание игрока «Шальке» из центра во фланг, а с другой — очень трудно остановить техничного футболиста, движущегося с мячом на скорости в свободное пространство. Отчасти из-за этого Тедеско использует в качестве правого латераля Даниэля Калиджури, который большую часть карьеры провел на позиции вингера и даже форварда. Его скорость, техника и понимание пространства очень помогают команде в атаке — Калиджури лучший ассистент клуба и второй по системе «гол+пас».

«Спартак» и «Динамо». От Комбарова до Морозова

Новые веяния не обошли стороной и РФПЛ. Пожалуй, наиболее часто тактику использования ложных фулбеков применяют московские «Спартак» и «Динамо». И обе команды более активно задействуют своих левых защитников — Дмитрия Комбарова и Григория Морозова в схожих розыгрышах. Эпизодически красно-белые и бело-голубые создают на своем левом фланге ситуации «два в два» против игроков соперника. Крайний защитник получает мяч и имитирует передачу на партнера во фланг, а сам уходит с мячом в центр. При этом Комбаров и Морозов используют разные козыри.

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Спартаковец, несмотря на многочисленные критические стрелы в свой адрес, был и остается неплохим атакующим игроком. Он обладает большим опытом в полузащите, в том числе и в центральной зоне, и хорошо чувствует пространство. За счет скорости и умения на этой скорости работать с мячом он быстро выдвигается в свободную центральную зону.

Динамовец же не имеет такой скорости и опыта игры в полузащите, зато он правша и хорошо видит поле. Ему просто удобнее двигаться с левого фланга в центр, под сильную ногу, и затем он может развивать атаку проникающим пасом или ударом.

Отход от шаблона

Зона действий фланговых защитников постепенно расширяется. Сначала они сосредотачивались в первую очередь на разрушении. Потом они стали действовать по всему флангу и играть все более важную роль в нападении, вплоть до подключений в чужую штрафную и завершения атак. Теперь, после полного захвата флангов, крайние защитники растут вширь и распространяют свое влияние и на центральную зону.

Конечно, в российских командах в большей степени присутствует элемент импровизации, чем наигранной системы. Тем не менее тренер всегда предпочтет более универсального игрока, который может действовать не только по шаблону. Поэтому и требования к защитникам постепенно меняются. Теперь крайние защитники должны уметь действовать и в центральной зоне — работать с мячом обеими ногами, разыгрывать мяч, продвигать его вперед. Пока еще чистые «бровочники» в цене, но из приходящих сегодня в футбольные школы ребят надо уже сейчас готовить универсалов. Иначе в футболе будущего места им может не найтись.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»