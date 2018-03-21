Амплуа будущего. Часть 5. Вратарь-плеймейкер

В заключительной серии цикла «Амплуа будущего» еженедельник «Футбол» рассматривает позицию вратаря. Влияние голкиперов на игру уже не ограничивается ни рамкой ворот, ни даже штрафной площадью. Теперь они – эффективное оружие против чужих офсайдов и одни из главных вдохновителей атак.

От Яшина до Нойера

Начало трансформации вратарей положил Лев Яшин. Все его современники отмечали, что Лев Иванович изменил само представление о том, как должен действовать голкипер. До него вратарь представлялся исключительно игроком створа: он лишь отбивал удары и даже во вратарской редко играл на выходах. Яшин же всегда видел игру шире и пользовался возможностями, которые давали ему правила футбола.

Амплуа будущего. Часть I. Ложные фулбеки

Он начал выбегать из ворот, действовал по всей штрафной, даже иногда выходя за ее пределы. Увеличил область действия вратаря. Кроме того, его умение руководить обороной и страховать партнеров делало из него фактически дополнительного защитника. Именно благодаря новому взгляду на старую роль он стал лучшим голкипером XX века. Однако продолжатели дела Яшина появились нескоро.

Дальше эволюционировать вратари начали уже на стыке веков. Этому в первую очередь поспособствовали изменения в правилах: голкиперы больше не могли брать мяч в руки после паса партнера ногой и чаще должны были сами играть ногами. Плюс повсеместный отказ от использования либеро — все команды стали действовать в линию, чаще начали применять офсайдные ловушки. Для увеличения компактности линия обороны отодвигалась все дальше от ворот, и вратари оказались просто вынуждены страховать партнеров за штрафной площадью. Вратарь-либеро перестал быть уникальным явлением. Апогей этого тренда — выступление Мануэля Нойера на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Ману и ЧМ-2014

Нойер всегда выделялся на фоне других голкиперов. Он никогда не ограничивался простой страховкой партнеров рядом с границами штрафной, а зачастую выходил даже к центральному кругу, когда его команда атаковала. Перспектива получить гол в пустые ворота его никогда не пугала: благодаря прекрасному чтению игры он всегда успевал вернуться вовремя, а его сверхвысокая позиция и уверенная игра ногами позволяли защитникам спокойно выдвигаться ближе к чужим воротам.

Лучше всего Мануэль проявил себя в матче 1/8 финала ЧМ-2014 с Алжиром, где ему пришлось много подчищать за партнерами. Быстрые африканцы не раз выскакивали на свободное пространство, и без многочисленных выходов Нойера тот турнир мог закончиться для Германии не триумфом, а фиаско. Но Мануэль был сверхнадежен как на линии ворот, так и за пределами штрафной. Он стал одним из творцов победы немцев на чемпионате, и награда лучшему вратарю турнира тому подтверждение.

Гвардиола – тренер вратарей

Интересно, что в это же время в «Баварии» Нойер работал под руководством Хосепа Гвардиолы — человека, который значительно повлиял на эволюцию вратарского искусства. Гвардиола еще в «Барселоне» начал делать ставку на голкиперов, способных в первую очередь хорошо играть ногами. При постоянном контроле мяча командой вратарь, который может не просто отдать точную передачу, а удерживать мяч под активным прессингом соперника, просто необходим.

Амплуа будущего. Часть 2. Гибридные центральные полузащитники

Этому критерию соответствовали и Виктор Вальдес в «Барселоне», и Нойер в «Баварии», и нынешние вратари «Манчестер Сити». И после отъезда Хосепа из Каталонии «Барса» не изменила этому принципу: сначала Клаудио Браво, а затем и Марк-Андре тер Штеген выделялись именно этими качествами.

Причем Тер Штеген первое время только хорошей техникой и выделялся: на линии ворот или в игре руками он был куда менее надежен, чем в игре ногами. Однако боссы каталонцев не побоялись сделать ставку на молодого немца — в прошлом сезоне Клаудио Браво уехал к Гвардиоле, а Тер Штеген стал основным голкипером клуба. И сейчас без него представить «Барсу» практически невозможно.

Ощутив доверие, немец добился серьезного прогресса. В концовке прошлого сезона он был одним из немногих, к кому практически не было претензий: он часто помогал команде добиться результата, прекрасно выполняя свою основную работу в воротах. Плюс он оказывает партнерам неоценимую помощь в начальной стадии атак команды.

Тер Штеген обладает прекрасной техникой работы с мячом и всегда сохраняет удивительное хладнокровие под прессингом соперника. Если раньше он мог запаниковать и ошибиться, то сейчас его практически невозможно вывести из равновесия. Он один из самых задействованных в игре вратарей в топ-чемпионатах и при этом практически не допускает ошибок.

Немец прекрасно владеет обеими ногами, может начать атаку как коротким, так и длинным пасом, при необходимости способен даже обыграть соперника. «Барселоне» и сборной Германии не стоит беспокоиться за свое будущее — подходящий для этого будущего голкипер у них уже есть.

Эдерсон против офсайдов

Клаудио Браво, уехавший в «Манчестер Сити», недолго был основным вратарем у Гвардиолы. Чилиец не справился со спецификой английского футбола, и этим летом Хосеп сделал ставку на молодость: у «Бенфики» был куплен Эдерсон. Бразилец прижился в Англии гораздо лучше: он редко ошибается, уверенно действует на выходах и выполняет очень важную роль при розыгрыше мяча.

«Сити», как и все команды Гвардиолы, предпочитает вводить мяч от ворот низом. Однако в условиях повсеместного применения высокого прессинга даже техничные игроки «горожан» не всегда могут удерживать мяч у своих ворот под давлением. Хосеп, грамотно используя правила футбола и умения Эдерсона, нашел выход из ситуации.

Амплуа будущего. Часть 3. Атакующие центральные защитники

Центральный нападающий команды при вводе мяча от ворот уходит как можно дальше к воротам соперника. Положение вне игры при ударе от ворот не фиксируется, и защитники команды противника оказываются перед неприятным выбором: либо остаться у центральной линии поля и понадеяться на то, что Эдерсон не добьет мяч к чужой штрафной, либо опустить линию обороны и растянуть построение команды по вертикали, потерять важную для прессинга компактность.

Эдерсон же, в зависимости от действий обороны соперника, может отправить мяч в любую зону. Ему хватает мощи, чтобы почти без разбега выбить мяч на 70 метров, к чужой штрафной, и точности, чтобы сделать резкую планирующую передачу в центр поля под открывание быстрого партнера в свободную зону.

Таким способом «Сити» в матчах с сильными соперниками не только разбивал первоначальный прессинг, но и создавал опасные моменты. Интересно, что первую вратарскую голевую передачу в команде на свой счет записал как раз проигравший бразильцу конкуренцию Клаудио Браво. В финале Кубка лиги чилиец ударом от своих ворот вывел на голевую позицию Серхио Агуэро.

Алисон и дриблинг

При этом Эдерсон, стремительно ворвавшийся во вратарскую элиту Европы, не является первым номером в сборной Бразилии. Не так давно главный тренер «пентакампеонов» Тите объявил 15 игроков, которые точно поедут в Россию на чемпионат мира, и даже назвал основной состав. Место в воротах он доверит Алисону Бекеру, голкиперу «Ромы», который вот уже два года является также основным у бразильцев.

На момент приглашения в сборную он еще выступал за «Интернасьональ» и был партнером отправленного из ЦСКА в аренду Витиньо. Прошлый сезон, проведенный в основном на скамейке римского клуба, не повлиял на позиции Алисона в национальной команде. И результат сборной, и нынешний сезон в клубе показывают, чем так ценен этот футболист.

Амплуа будущего. Часть 4. Раумдойтер

Несмотря на внушительные габариты (рост — 193 см, вес — 91 кг), бразилец довольно подвижен и ловок, прекрасно действует и на линии ворот, и на выходах. В довольно скучной и серой «Роме» Алисон — одно из немногих светлых пятен. Он также важен и для страховки партнеров: выходя из ворот, бразилец при необходимости может даже пойти в дриблинг. У него четыре удачные обводки в сезоне — в пятерке топ-чемпионатов Европы больше лишь у двух голкиперов.

Кроме того, его умение начинать атаки уже не раз помогало римлянам. Команда испытывает проблемы с организацией позиционного нападения, и быстрый ввод мяча Алисоном позволяет «Роме» часто форсировать атаки.

Первый пас от Гилерме

Если говорить о чемпионате России, то здесь также стоит выделить бразильского вратаря — правда, паспорт у него российский. Гилерме играет в «Локомотиве» уже больше 10 лет и является одним из лидеров клуба. В нынешнем сезоне Гилерме — один из главных творцов лидерства «железнодорожников». Эпизодически он может допускать ошибки на линии ворот, но Семин ценит его в первую очередь не за игру в рамке.

«Вот у нас следующий тур — в Томске. Там за матч будет как минимум десять подач в нашу штрафную – и Гилерме все заберет. Потом кинет мяч рукой через полполя – и у нас будет контратака. Ну как мне без него?» — говорил Юрий Палыч еще в далеком 2010 году.

Действительно, умение Гилерме начинать атаки почти уникально для нашего чемпионата. Особенно хорошо это проявилось в осеннем матче «Локомотива» в Питере. Большую часть времени москвичи отбивались от навесов «Зенита», а когда мяч доходил до вратаря «Локо», он вводил его в игру быстрым пасом на кого-то из игроков группы атаки. Причем он одинаково успешно использует для первого паса и руки, и ноги.

И такие умения уже становятся совершенно нормальными для современного голкипера. Более того, в ближайшее время эти навыки станут совершенно необходимыми для вратарей. Зона действия первых номеров расширяется, расширяется и их функционал. Они все более активно участвуют в начальной стадии атак, в выходе из-под прессинга, в розыгрыше мяча и даже обостряют игру. Поэтому представить себе вратаря, действия которого ограничиваются штрафной площадью, в футболе будущего практически невозможно.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»