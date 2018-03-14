Амплуа будущего. Часть 4. Раумдойтер

В очередном эпизоде сериала «Амплуа будущего» еженедельник «Футбол» наконец добрался до игроков атаки. В этой серии речь пойдет о позиции, название которой было придумано под конкретного футболиста.

Сам себе название

Сезон-2009/10 был по большому счету первым для Томаса Мюллера в большом футболе. Мюллер оказался настоящим открытием, в неполные 20 лет пробившись в состав «Баварии», став одним из ведущих игроков команды и с ходу пробившись в сборную. На чемпионате мира в ЮАР он также произвел фурор. Томас получил «Золотую бутсу» и приз лучшему молодому футболисту, а также помог немцам завоевать в том турнире бронзовые медали. Самое удивительное в его игре было то, что никто не мог понять, какие функции выполняет Мюллер. Формально он выходил на поле на месте правого полузащитника, однако в ходе матча мог оказываться практически на любой позиции: свой первый гол на чемпионате мира в ворота Австралии он забил с позиции оттянутого форварда. Постоянные перемещения по всему фронту атаки, открывания в неожиданных зонах — такая игра молодой звезды делала нападение сборной Германии совершенно непредсказуемым.

Амплуа будущего. Часть I. Ложные фулбеки

Томас разрешил затруднения специалистов, придумав наименование своему стилю и позиции. Он назвал себя Раумдойтер, что в переводе с немецкого означает «интерпретатор пространства» — идеальное описание манеры игры Мюллера. Во время матча он всегда находится в движении: ищет зоны, ищет возможность открыться. Действует как суперкомпьютер: Томас как бы сканирует расстановку игроков на поле, быстро ее оценивает и из этого рассчитывает свое движение. Есть свободная зона в полуфланге — можно сместиться туда и создать численный перевес. Защитник соперника чуть выдернулся из линии обороны — можно нырнуть ему за спину и получить пас из глубины. Защитники и полузащитники противника не поддерживают вертикальную компактность — можно открыться между линиями и затем обострить игру. Любой коридор, любое пространство в оборонительном построении соперника нужно использовать — и Мюллер блестяще умеет это делать.

Конечно, наиболее эффективны его рывки за спину обороне соперника. Такие маневры не раз позволяли «Баварии» и сборной Германии быстро доставлять мяч практически в голевую позицию — благо и в клубе, и в национальной команде хватает мастеров, которые могут исполнить подобный пас.

Работа на интерес

Однако далеко не все движения Томаса Мюллера нацелены на то, чтобы получить мяч. Да, часто он открывается таким образом, чтобы партнеры могли его использовать для развития атаки или перехода в завершающую стадию. Однако часть его движений остается незамеченной для простого болельщика, хотя для команды эти перемещения просто бесценны. Томас всегда использует пространство в интересах команды. Если он может за счет своего движения создать зону для партнера и такой розыгрыш будет более эффективным — то можно не сомневаться, что Мюллер сработает на общий результат.

Томасу всего 28, а он уже один из лучших бомбардиров в истории сборной Германии, не являясь при этом чистым нападающим. Его манера позволяет играть абсолютно на любой позиции в атаке. Он может формально действовать на фланге, быть вторым нападающим или атакующим полузащитником. Зачастую дефицит центрфорвадов вынуждал тренеров «Баварии» и сборной выпускать Мюллера на этой позиции. И на любом месте он полезен, используя свободное пространство сам или создавая его для партнеров.

Амплуа будущего. Часть 2. Гибридные центральные полузащитники

Томас Мюллер уникален — недаром это новое амплуа, раумдойтер, получило свое название в его честь. Другие представленные в нашем исследовании игроки не обладают тем же набором навыков, что и немец, — и это неудивительно: он такой один в своем роде. Однако их качества также позволяют определить их как интерпретаторов пространства. Хотя в ряде случаев они интерпретируют его достаточно однообразно.

Зачем Педро «Челси»

Испанец Педро по манере игры, пожалуй, больше всего похож на Мюллера. Он отлично умеет открываться как на свободном пространстве между линиями, так и делать рывки за спину обороне соперника. Он очень быстр, техничен, хорошо читает игру, своевременно предлагает себя партнерам. Как и Мюллер, Педро может действовать практически на любой позиции в атаке — эффективность испанца от этого не страдает, ведь манера его игры предполагает поиск пространства по всей ширине поля. При этом главным оружием Педро был и остается прекрасный удар с обеих ног. Разные футболисты, поигравшие с ним в одной команде, говорили, что тоже хотели бы иметь такой удар. Однако именно за счет способности находить пустые зоны Педро часто выходит на позицию для удара.

В прошлогоднем «Челси» Педро был одной из главных ударных сил — третий бомбардир в команде, третий по системе «гол+пас». В этом сезоне Антонио Конте часто приходится перестраиваться на схему 3+5+2 в поисках баланса, и жертвой этого перестроения становится как раз Педро. Испанец теперь реже появляется в старте, обычно выходя на поле лишь во втором тайме. При этом сам «Челси» из-за этого много теряет в нападении: атака становится более предсказуемой, все больше сил соперник бросает на сдерживание Азара, а воспользоваться создающимся пространством некому. В итоге лондонцы стали гораздо реже забивать. Если в прошлом сезоне они были вторыми по количеству голов, то сейчас «Челси» — самая незабивная команда в топ-6.

Вам перевод от Кальехона

Другой испанец, Хосе Кальехон, уже пятый год держит марку одного из главных бомбардиров итальянского «Наполи». За предыдущие четыре сезона он лишь однажды забил меньше 10 голов в Серии А — неплохой результат для флангового хавбека. Однако правым полузащитником его можно считать лишь формально. В начале атак он действительно располагается справа, может разыгрывать комбинации с партнером по флангу, иногда совершает проходы вдоль по боковой и делает передачи в штрафную. Однако чаще розыгрыш мяча у «Наполи» идет через противоположный, левый, фланг, а Кальехон использует основное свое оружие — резкие скоростные открывания за спину защите соперника под заброс из глубины. Он использует свою позицию правого полузащитника для того, чтобы спрятаться в слепой для защитников зоне и выполнить диагональный рывок. Причем Хосе нет большой разницы, под какую передачу открываться. Он может делать диагональные рывки с фланга в центр и получать вертикальный пас либо врываться за спину обороне вдоль боковой линии штрафной под диагональный перевод.

Подобные переводы делают из Кальехона не только хорошего бомбардира, но и помогают ему отдавать много голевых передач. После диагональной передачи он зачастую оказывается в не самой выгодной позиции для удара, зато другие атакующие игроки неаполитанцев быстро подстраиваются под его движение, открываются напротив ворот, и испанец одной передачей выводит их на убойную позицию. В прошлом году это помогло ему стать лучшим ассистентом не только в своей команде, но и во всей Серии А.

Амплуа будущего. Часть 3. Атакующие центральные защитники

Движение по горизонтали

Если говорить о российской Премьер-лиге, то и у нас можно найти игроков подобного плана. Например, Алексей Ионов — практически копия Хосе Кальехона. Оба очень быстрые, с прекрасной стартовой скоростью, постоянно ищущие возможность для рывка за спину обороне. Оба отлично чувствуют линию офсайда и балансируют на границе положения «вне игры». Оба формально привязаны к правому флангу, однако их трудно назвать крайними хавбеками — они по своему стилю скорее раумдойтеры.

Конечно, Ионову далеко до Кальехона. Испанцу повезло больше: в «Наполи» он сначала работал у повернутого на тактике Рафы Бенитеса, а сейчас его тренирует другой прекрасный тактик — Маурицио Сарри. Оба тренера умело использовали самую сильную сторону Кальехона и отвели ему правильную роль. Ионов же на протяжении всей карьеры испытывает проблемы вне поля, часто меняет клубы, а в клубах часто меняются тренеры — мало кто из них мог выжать из Алексея максимум. Пожалуй, лучший свой сезон он провел под руководством Станислава Черчесова в «Динамо».

Черчесов тогда нашел практически идеальный вариант использования его сильных качеств. Ионов регулярно делал рывки за спину защите соперника под передачи из глубины. Присутствие на поле сильных партнеров очень помогало ему раскрыться. Кокорин и Кураньи отвлекали на себя защитников, Вальбуэна и центрхавы «кормили» Ионова передачами. Алексей подстраивался под игрока с мячом и делал рывок своевременно, когда у партнера была возможность отдать пас. Он быстро набирал скорость, избегал офсайда за счет движения по горизонтали, вдоль линии обороны соперника, и в момент передачи выскакивал на пространство, к воротам.

Тогда москвичи пошумели в Лиге Европы, а Ионов стал вторым бомбардиром команды в сезоне с 13 забитыми мячами. К сожалению, за следующие два с половиной сезона он успел поработать уже с семью разными главными тренерами в трех командах, но нигде такой игры не демонстрировал. Впрочем, все его сильные качества остались при нем, и любой тренер при желании сможет сделать Ионова козырем для своей команды.

Не так давно инвертированные вингеры практически вытеснили классических крайних полузащитников. Теперь набирает обороты новый тренд: команды все чаще используют разностилевые фланги. На одном, через который чаще идет игра, действует вингер — классический или инвертированный. На другом пробуются разные варианты. Кто-то применяет нападающего для большей мощи в атаке, кто-то — центрального полузащитника для баланса в середине поля. А некоторые команды используют там раумдойтеров — и это очень хорошо работает, потому что их разнообразному футболу трудно противостоять. Пока хороших игроков подобного плана немного, но постепенно их будет становиться все больше. Потому что правильная интерпретация пространства необходима современному футболу. И тем более футболу будущего.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Global Look Press

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»