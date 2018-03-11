Амплуа будущего. Часть 3. Атакующие центральные защитники

Еженедельник «Футбол» после рассказа о ложных фулбеках и гибридных полузащитниках продолжает исследование игроков, которые будут востребованы в самое ближайшее время. На этот раз речь пойдет о центральных защитниках, все чаще использующихся в атаке. В современном футболе некоторые из них настолько активны впереди, что создают амплуа будущего — атакующий центральный защитник.

Значение центральных защитников для атак команды росло постепенно: сначала в задачу входило только разрушение, потом их габариты стали использовать в стандартных положениях. В последние годы непременным требованием для центрдефа стало наличие у него хорошего первого паса. Теперь тренеры идут дальше: центральные защитники продвигаются с мячом аж к чужой штрафной, то есть они должны как минимум уметь отлично работать с мячом, в идеале — владеть скоростным дриблингом.

Амплуа будущего. Часть 1. Ложные фулбеки

На самом деле в подключении центральных защитников к атакам вплоть до чужой штрафной нет ничего принципиально нового. Один из лучших игроков ХХ века Франц Беккенбауэр прославился не только тем, что фактически изобрел позицию либеро, но и своими атакующими подвигами. Умения Кайзера позволяли ему использовать ошибки соперника и вскрывать оборону проходами со своей половины поля. Уникальность Беккенбауэра поставить на поток невозможно, но в современном футболе ведущие тренеры также пришли к идее использовать проходы центральных защитников внутрь оборонительной структуры соперника для получения позиционного преимущества.

Гарри Магуайр

О Гарри Магуайре как о действительно талантливом защитнике заговорили во второй половине прошлого сезона. Его «Халл» бесславно вылетел, пропустив целых 80 мячей (один из худших результатов в XXI веке), однако вторая половина сезона удалась «тиграм» чуть лучше первой. Молодой центрдеф постепенно выиграл конкуренцию за место в составе, стал цементировать оборону своей команды (насколько это вообще было возможно), а в концовке сезона в паре матчей выходил с капитанской повязкой. В Чемпионшипе такого игрока никто бы не оставил, и «Лестер» летом вывалил за него немалые даже по меркам АПЛ деньги — 17 млн фунтов. И не прогадал: Роберт Хут получил травму голеностопа и вылетел сначала до сентября, а после рецидива — до зимы. В итоге Магуайр сразу получил место в старте и вернул «лисам» надежность в обороне, которой команде так не хватало в прошлом сезоне. Он хорошо читает игру, делает очень много перехватов, за счет габаритов прекрасно играет головой, очень мощен и редко уступает в борьбе, при этом достаточно быстр и ловок. Но его ценность заключается не только в оборонительных умениях.

Гарри уже второй год подряд является лидером АПЛ среди центральных защитников по количеству обводок. В среднем он делает по две попытки обыгрыша за матч — это нормальная статистика для крайнего защитника, но никак не для центрального. Магуайр очень техничен, и весьма крупные габариты (рост — 194 см, вес — 100 кг) ему совсем не мешают. Он работает с мячом обеими ногами, легко меняет направление движения, ловит соперников на противоходе, быстро набирает скорость, а мощный корпус позволяет ему укрывать мяч от оппонентов. Нельзя сказать, что «Лестер» в полной мере использует атакующие навыки Магуайра (все-таки манера игры у «лис» не совсем для этого подходящая), однако его уверенные действия уже востребованы в сборной Англии. Ему прочат место в составе национальной команды на чемпионате мира, и гранды АПЛ, в первую очередь из Манчестера, начали за ним охоту. Там его умелое продвижение в атаку понадобится в полной мере.

Жоэль Матип

Так, например, поступают в другом гранде — «Ливерпуле», делая ставку на Жоэля Матипа. Техничный камерунский защитник часто используется Юргеном Клоппом для продвижения мяча в атакующую треть, и стиль игры «красных» для этого хорошо подходит. «Ливерпуль» много владеет мячом, и большинство команд выстраивают в матчах против него мощные оборонительные редуты. Взломать их без неожиданных ходов очень сложно, поэтому Жоэль становится козырем в рукаве.

Амлуа будущего. Часть 2. Гибридные центральные полузащитники

Игроки соперника могут отказываться от прессинга, перекрывать линии передач на своей половине поля и стягиваться в зону мяча, создавая численное преимущество. Матип же располагается в широкой позиции, недалеко от боковой линии. При быстрой смене фланга партнерами он получает мяч в свободной зоне и двигается к чужим воротам. Ловкий, быстрый, техничный, он может использовать нерешительность оппонентов, для которых его движение становится сюрпризом, и проходить в атакующую треть.

Сесар Аспиликуэта

Быстрая смена направления атаки в последние годы приобретает все большее значение. Многие научились продвигать мяч вперед, но при насыщении зоны мяча соперником игроки попадают в ловушку и не могут из нее выбраться. Грамотное движение мяча по горизонтали позволяет командам выходить на свободное пространство. Это часто использует в своих атаках «Челси». В тройке центральных защитников лондонцев место правого центрдефа занимает номинальный крайний защитник Сесар Аспиликуэта.

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Еще в прошлом сезоне Антонио Конте часто использовал его выдвижения из линии обороны в пространство на чужой половине поля. В этом сезоне, который дается команде тяжелее, причем в первую очередь в атаке, эти подключения стали еще важнее. Аспиликуэта является одним из лидеров «Челси» по количеству голевых передач (6, столько же у Виллиана). Сесар не владеет дриблингом, однако хорошо видит свободные зоны, своевременно включается в них и затем выполняет точные навесы в штрафную, которые не раз приносили очки его клубу.

Венделл

Использование в тройке центрдефов крайних защитников — тоже тренд последнего времени. С одной стороны, у тренеров не всегда есть в распоряжении достаточное количество номинальных центральных игроков обороны, но также это обусловлено их желанием получить в защите футболистов с более широким функционалом. В лондонском «Арсенале» место левого центрального защитника, как правило, занимает Начо Монреаль, обычно игравший на фланге. Такая же ситуация в итальянском «Лацио»: левый защитник Штефан Раду теперь выступает в центре обороны.

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В этом сезоне леверкузенский «Байер» в большинстве матчей использует расстановку с четырьмя защитниками, однако в ряде игр Хайко Херрлих переходил на схему 3+4+3. И несколько раз слева в центре обороны выходил бразилец Венделл, номинальный левый защитник, причем очень атакующей направленности. Располагаясь в центре обороны, бразилец не терял присущей ему страсти к созиданию и даже некоторой авантюрности. Не раз он начинал движение к чужим воротам с мячом и обострял игру уже около штрафной соперника. В отличие от Аспиликуэты, он обладает прекрасным дриблингом, а хорошие скоростные данные и умение отдать проникающий пас позволяют ему быть очень эффективным в таких проходах.

Венделл быстро набирает скорость, проскакивает между двумя оппонентами и выходит на пространство перед линией обороны соперника

Российская Премьер-лига

Если перейти к российской Премьер-лиге, то здесь атакующие качества центральных защитников эксплуатируются в гораздо меньшей степени. Во многих командах даже за начало атак не всегда отвечают центрдефы, что уж говорить про дриблинг и проникновения к чужой штрафной.

Но есть и приятные исключения. И таким является Андреас Гранквист из «Краснодара». Шведского защитника трудно назвать очень скоростным или техничным футболистом, однако за счет понимания игры и гигантского опыта он может использовать пространство в оборонительных построениях соперника. Стоит отметить, что часто это происходит не в позиционных атаках, а сразу после перехода владения «Краснодару». Гранквист может все сделать сам: отобрать мяч и сразу попробовать поймать противника на контратаке. Как раз в момент перехода владения соперник наиболее уязвим, поскольку не успел перестроиться в оборону, и Гранквист грамотно использует свободные коридоры.

К сожалению, российских игроков в этом списке нет. Если в предыдущей статье, говоря о гибридных полузащитниках, мы могли похвастаться сразу несколькими именами из нашего чемпионата, то атакующих центральных игроков обороны среди россиян просто не существует. Да и откуда им взяться, если и обычных защитников, умеющих хотя бы неплохо обороняться, не хватает для сборной. Травма Джикии сразу очень остро подняла вопрос: а кто заменит его в национальной команде на чемпионате мира? Вспомнили и Березуцких, и Игнашевича — настолько все грустно в России с защитниками.

С этим срочно надо что-то делать. Потому что если у нас нет футболистов для устаревающего амплуа, для старой формации центральных игроков обороны, то как мы подготовим их для амплуа будущего? А если внимательно посмотреть на лучшие клубы мира, то можно заметить, что будущее уже почти наступило.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»