Амплуа будущего. Часть 2. Гибридные центральные полузащитники

Еженедельник «Футбол» продолжает сериал о типах игроков, которые будут востребованы в ближайшее время. В этой части речь пойдет о довольно редком типе центральных полузащитников, которые ценятся в основном за свою игру в чужой штрафной.

К сожалению, такие хавбеки встречаются действительно редко, для них даже не придумано специального термина в футбольной литературе. Поэтому мы взяли на себя смелость такой термин ввести и назвать этих игроков гибридными центральными полузащитниками. Дело в том, что они представляют из себя гибрид центрального полузащитника (так называемого box-to-box) и игрока группы атаки. Формально они центральные полузащитники и обладают всеми необходимыми для этого качествами, однако помимо этого они умеют выполнять крайне важную работу в чужой штрафной. Это умение и делает их столь ценными игроками, игроками будущего.

Сами Хедира

Вот уже третий год Сами Хедира является основным игроком туринского «Ювентуса». За это сравнительно небольшое время команда полностью обновила центр полузащиты, сменила тактическую схему на принципиально иную, перестроила игру в атаке, продала ведущего защитника. Однако все это никак не сказалось на позициях Хедиры. Он по-прежнему в большинстве матчей занимает место в центре поля и вносит гигантский вклад в успехи своей команды. При этом трудно сказать, что такого выдающегося есть в Хедире. Он не отличный разыгрывающий игрок, как Пьянич или Погба. Он не разрушитель, выжигающий опорную зону, как Канте, и не моторный игрок вроде Матюиди, который выполняет огромный объем работы. Все это он умеет на хорошем уровне — и отдать пас, и отобрать мяч, и отработать по всему полю. Но уникальным футболистом его делает качественное понимание свободного пространства. И главный тренер «Юве» Аллегри использует эту способность на полную катушку.

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Современный футбол очень компактен и быстр. Атакующие команды прилагают титанические усилия, чтобы создать свободное пространство в оборонительных построениях соперника, но даже после создания у них есть считаные секунды, чтобы эту зону использовать. И Хедира такие моменты и зоны прекрасно видит и чувствует. Есть зона в полуфланге — он выдвигается туда из глубины и создаст численное преимущество у угла штрафной. Есть пространство в штрафной при атаке флангом — Хедира врывается в него вторым темпом. Коридор между защитниками, свободная зона в штрафной или перед ней — Хедира обязательно их заполнит. Эффективность этого приема в том, что он при этом покидает свою номинальную позицию и оказывается там, где его не ждет соперник. Эти зоны в обычных командах используют атакующие полузащитники и форварды, и за ними внимательно присматривают. А подключения Хедиры часто оказываются сюрпризом для защиты. Внезапные рывки позволили ему за два с половиной сезона забить уже 16 голов — за неполные 5 лет в мадридском «Реале» у него набралось всего шесть.

Кроме того, Аллегри использует грамотное движение немца для помощи его партнерам. Зачастую Хедира в атаках по ситуации может выдвигаться на позицию форварда, тем самым стягивая на себя защитников соперника и создавая пространство для партнеров. Это позволяет основной ударной силе команды, в первую очередь Игуаину, получить необходимое пространство для получения мяча вблизи ворот соперника.

Аарон Рэмзи

Аарон Рэмзи не может похвастаться титулами, как Сами Хедира. Все-таки лондонский «Арсенал» — это не «Ювентус», а сборной Уэльса далеко до сборной Германии. Впрочем, на последнем чемпионате Европы валлийцы остановились на той же стадии турнира, что и немцы, — в полуфинале. Однако если для Германии такой результат сродни провалу, то для Уэльса — невероятный успех. И Рэмзи стал одним из главных творцов этого успеха.

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Конечно, безусловным лидером той команды являлся Гарет Бэйл, но очень символично, что свой худший матч на турнире, полуфинальный, валлийцы сыграли с Бэйлом в составе, но без дисквалифицированного Рэмзи. Его значимость для команды на Евро-2016 сложно переоценить. Аарон выполнял огромный объем работы — и в обороне, и в атаке, но главным его козырем были постоянные скоростные открывания в свободные зоны. Из средней линии поля он врывался в коридоры между защитниками соперника и обострял игру. Главный тренер нашел ему идеальную роль на поле, и Аарон провел фантастический турнир: гол и четыре голевые передачи, лучший распасовщик турнира вместе с Азаром. Пожалуй, свой самый выдающийся матч он сыграл в четвертьфинале как раз против Азара и его Бельгии. Все прекрасно помнят второй, победный, гол валлийцев в основном из-за великолепного финта форварда. Но этого гола не было бы без своевременного рывка Рэмзи из глубины поля в свободную зону и точной передачи в штрафную.

В клубе Арсен Венгер также очень ценит валлийца и максимально использует его умения. К сожалению, некоторые пробелы в оборонительных качествах и многочисленные травмы несколько ограничивают Рэмзи. Однако способность выполнять не только свои обязанности в центре поля, но и делать разницу у чужих ворот позволяет Аарону быть игроком основы топ-клуба, коим «Арсенал» все еще является.

Паулиньо

В другом топ-клубе, который этот статус потеряет еще не скоро, летом тоже появился футболист схожей формации. В августе «Барселона» потратила круглую сумму на покупку Паулиньо — 29-летнего бразильца из чемпионата Китая. Эрнесто Вальверде точно знал, кто ему нужен, и его не остановили ни высокая стоимость игрока, ни его статус и возраст, ни реакция болельщиков — свои фанаты негодовали, чужие смеялись. Однако уже осенью ситуация кардинально поменялась: когда Паулиньо стал забивать больше, чем вся атака «Реала», уже настал черед каталонских болельщиков шутить.

Бразилец действительно смотрится в системе «Барселоны» несколько странно — он какой-то необычный бразилец. Ни филигранной техники, ни обостряющих передач, ни убойных выстрелов с дистанции. Зато он здоров как бык и дал «Барсе» то, чего ей так не хватало в прошлом сезоне, — баланс. Он действительно редко идет в обводку — для этого в команде есть Месси. Он и правда редко пасует — меньше передач за игру отдает только центрфорвард Суарес.

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Но он выполняет огромный объем черновой работы в прессинге и в позиционной обороне, а в атаке его основная задача — заполнять свободные зоны на чужой половине поля. Он часто выдвигается в линию атаки, в пару к Суаресу, а Месси опускается глубже, где он может получать мяч в ноги без сопротивления. И когда атака команды доходит до чужой штрафной, Паулиньо заполняет пространство уже там, прямо перед воротами соперника. Это либо отвлечет защитников и свободу получат Месси и Суарес, либо он сам окажется на ударной позиции. Причем на такой, с которой и бить-то зачастую не надо — просто ногу подставить под точный пас. Все мячи в этом сезоне бразилец отправил в ворота соперника практически из вратарской. Его своевременные включения в штрафную из глубины не раз помогали «Барсе» забивать и набирать очки.

Александр Ерохин и Магомед Оздоев

Нельзя пройти мимо российской Премьер-лиги — здесь тоже достаточно часто используются подключения центральных полузащитников в штрафную. Наиболее активно этот прием эксплуатирует Курбан Бердыев. В прошлогоднем «Ростове» между тройкой центрхавов акценты были расставлены достаточно четко. Гацкан отвечал за подстраховку партнеров, контроль самых важных зон и игру в отборе. Нобоа выступал в качестве глубинного плеймейкера и отвечал за розыгрыш мяча. А Александр Ерохин был как раз гибридным игроком: при атаках команды он часто выдвигался в чужую штрафную, оказывая поддержку форвардам. Команда успешно использовала его рывки из глубины в свободные зоны: как и Паулиньо, он либо отвлекал внимание от партнеров, либо сам оказывался без опеки. Опыт игры в нападении, хорошее понимание пространства, поставленный удар, прекрасная игра головой — все эти качества позволили Ерохину стать практически идеальным гибридным центрхавом для РФПЛ.

Теперь его часто в схожей манере использует в «Зените» Роберто Манчини. А Бердыев, которому финансовые трудности «Рубина» не позволили перевезти Александра в Казань, пытается создать нового гибридного игрока. В первой части сезона он перепробовал в этой роли разных футболистов, пока наконец не остановился на Оздоеве. Последние пять матчей перед перерывом с Магомедом на этой позиции «Рубин» провел неплохо — если не с точки зрения результата, то с точки зрения организации, качества игры.

Алан Дзагоев и Александр Коломейцев

Из других команд РФПЛ стоит отметить ЦСКА и «Локомотив». В роли гибридных хавбеков там выступают Алан Дзагоев и Александр Коломейцев. Правда у армейцев это происходит в большей степени спонтанно: Дзагоев очень хорошо включается в свободные зоны, но партнеры часто его открывания игнорируют. А в «Локомотиве» видны тренерские наработки: Коломейцева целенаправленно используют на более высокой позиции. При атаках своей команды он освобождает пространство для розыгрыша мяча Фернандешу, уходит к линии нападения и неожиданными рывками в штрафную предлагает себя партнерам под проникающий пас.

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Движение без мяча становится все более ценным, все более значимым в мировом футболе. Игроки, которые умеют сочетать свои прямые обязанности центральных полузащитников с грамотными включениями в чужую штрафную, зачастую оказывают решающее влияние на исход матчей. Их роль будет расти, и скоро умение увидеть свободную зону и подключиться в нее будет важнейшим требованием к центральному полузащитнику. Без этого игроки могут оказаться на обочине футбола будущего.

Текст: Григорий Ефимов

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press

Григорий Ефимов Автор тактических статей еженедельника «Футбол»