Американский папаша. Почему Клинсманн-джуниор затмит своего звездного отца

«Герта» — в Лиге Европы и впервые за долгое время готова противостоять титанам. Однако столичный клуб заставил говорить о себе совсем по другому поводу: «старая дама» приобрела звездного сына Юргена Клинсманна — Джонатана. «90 минут» рассказывает о наследнике экс-тренера сборной Германии.

Отцы и дети

Джонатан Клинсманн летит в Германию, а немецкие болельщики, подобно фанаткам Джастина Бибера, уже трепещут перед стартом сезона. Дело в том, что Юрген Клинсманн — отец молодого игрока — был и остается объектом обожания на родине. Экс-тренеру сборной Германии прощали буквально все, начиная от переезда в США и заканчивая нелестными высказываниями в адрес управленческих структур «Баварии». Естественно, появление Клинсманна-младшего заставило всех ностальгировать по временам, когда из автомобилей громко звучали первые хиты 50 cent, пусть наследник Дайвера Джонатан играет и не на острие атак, а сам отражает чужие удары в воротах.

Клинсманн-джуниор собирался пойти по стопам отца: игрок делал первые шаги в футболе в качестве нападающего, но однажды Джон примерил перчатки и больше никогда их не снимал. Отец же своей карьерой подарил маленькому сыну волшебные воспоминания. До сих пор юный голкипер называет ЧМ-2006 и четвертьфинал против Аргентины главным уроком в своей жизни: «Моей радости не было предела, когда Йенс Леманн отбил два пенальти и вывел Германию в полуфинал». В тот вечер Клинсманн-младший получил в подарок перчатки легендарного немецкого кипера. Вот так детские впечатления оказали влияние на судьбу Джонатана.

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Американская история

Хоть Джонатан и родился в Мюнхене, в то время как его отец выступал за «Баварию», назвать его немцем язык не повернется. Когда он был совсем маленьким, семья переехала в США. Мать Джона — американская модель Дебби Чин — очень хотела вернуться домой и уговорила мужа перебраться за океан. С начала нулевых семья Клинсманн проживает в Калифорнии, а дома можно услышать только английскую речь.

Два последних года Клинсманн-младший выступал за студенческую команду Калифорнийского университета в Беркли «Калифорния Голден Беарз». Несмотря на развитость студенческого спорта в США, «медведи» едва тянули на класс, сравнимый с региональной Бундеслигой. Однако такой расклад не мешал наследнику Юргена отлично показать себя на национальном уровне. Джонатан, в отличие от своего отца, выступает за сборную США, а во время гимна гордо держит руку на сердце. Молодежный состав сборной считается одним из самых сильных в мире, а Джон — ее важная часть. Весной этого года он стал лучшим вратарем на чемпионате КОНКАКАФ и получил «Золотую перчатку». Чуть позже американцы приехали в Южную Корею на чемпионат мира (U-20), где дошли до четвертьфинала.

Почему «Герта»

«Это был невероятно эмоциональный момент для меня. Этот клуб («Герта». – Ред.) очень много значит для нашей семьи», — рассказывал Джонатан в Берлине. И правда много. Известно, что дедушка Клинси Зигфрид Бранденбург был ярым фанатом столичного клуба, а его отец, Юрген, с 2004 года является членом совета «Герты». После таких аргументов голкипер просто был обязан ехать в Берлин.

«Джонатан большой талант с отличными задатками. Мы посмотрим его в деле, все проанализируем и решим, как быть дальше», — рассказал главный тренер «Герты» Паль Дардаи после встречи с вратарем. Венгерский тренер напоминает Юргена Клоппа на минимальной скорости: он так же отлично работает с молодежью и троллит журналистов. Не так давно он лично провел тренировку с вратарями и пробивал им пенальти. Веселые времена предстоят Джонатану. «Герта» с недавних пор стала хорошей стартовой площадкой для молодых футболистов: главный тренер доверяет своим игрокам и дает много времени для практики. Уже сейчас под руководством Дардаи играют Митчелл Вайзер, Никлас Штарк, Синан Курт и даже Паль Дардаи-младший. Отличное место, чтобы дать потенциалу раскрыться.

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Перспективы

«Джонатан поразил своими способностями, харизмой и амбициями. Он просто излучает спокойствие и уверенность в себе», — восторгается тренер вратарей «Герты» Жолт Петри. Нельзя не отметить антропометрические показатели Клинсманна: при большом росте (192 см) голкипер прекрасно умеет играть обеими ногами, а правой способен и забить. Однако на данный момент первым номером «Герты» является Руне Ярстейн. Томас Крафт, недавно заключивший контракт, считается вторым вратарем. Джона тренерский штаб планировал пока отправить в команду U-23, но на сборах тот дал понять, что настроен серьезно и готов играть в большой футбол. Петри и Дардаи не смогли отказать таким амбициям. Этот парень однозначно далеко пойдет.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press