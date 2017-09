«Амьен» громит «Ниццу», «Монако» издевается над «Марселем», а Николя де Превиль забивает красивейший гол. Обзор 4-го тура Лиги 1.

«Амьен» впервые забивает и одерживает победу, «Марсель» самоуничтожается на «Луи II», «Лион» теряет очки, «Метц» продолжает падение, а «Кан» вновь одерживает сухую победу, и многое другое. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 4-го тура чемпионата Франции.

1. «Марсель» уничтожен. Команда Руди Гарсии закономерно уступила в гостевом матче против «Монако», однако, счет матча заставляет главного тренера задуматься. 6 мячей «монегаски» отправили в сетку ворот Стива Манданда, на что гости ответили лишь однажды. «Монегаски» продолжили свою победную серию, а вот «Марсель» потерпел первое поражение в сезоне. Лучший бомбардир чемпионата — Радамель Фалькао отметился дублем.

2. Лабиринт Фавра. Во что в этом сезоне играет «Ницца»? Вылет из Лиги чемпионов от «Наполи» при абсолютном преимуществе итальянского клуба и 3 поражения в 4 турах чемпионата. Что происходит с командой? На этот раз «орлята» проиграли 0:3 новичку чемпионата «Амьену», который мало того, что находился с 0 очков на последнем месте, так до матча с командой Фавра у парней из Амьена была разница забитых и пропущенных мячей 0-7.

Птица низкого полета. В чем причины неудач «Ниццы»

Оборона «Ниццы» оставляет желать лучшего:

