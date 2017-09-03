«Амьен» громит «Ниццу», «Монако» издевается над «Марселем», а Николя де Превиль забивает красивейший гол. Обзор 4-го тура Лиги 1.

«Амьен» впервые забивает и одерживает победу, «Марсель» самоуничтожается на «Луи II», «Лион» теряет очки, «Метц» продолжает падение, а «Кан» вновь одерживает сухую победу, и многое другое. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 4-го тура чемпионата Франции.
1. «Марсель» уничтожен. Команда Руди Гарсии закономерно уступила в гостевом матче против «Монако», однако, счет матча заставляет главного тренера задуматься. 6 мячей «монегаски» отправили в сетку ворот Стива Манданда, на что гости ответили лишь однажды. «Монегаски» продолжили свою победную серию, а вот «Марсель» потерпел первое поражение в сезоне. Лучший бомбардир чемпионата — Радамель Фалькао отметился дублем.
2. Лабиринт Фавра. Во что в этом сезоне играет «Ницца»? Вылет из Лиги чемпионов от «Наполи» при абсолютном преимуществе итальянского клуба и 3 поражения в 4 турах чемпионата. Что происходит с командой? На этот раз «орлята» проиграли 0:3 новичку чемпионата «Амьену», который мало того, что находился с 0 очков на последнем месте, так до матча с командой Фавра у парней из Амьена была разница забитых и пропущенных мячей 0-7.
Птица низкого полета. В чем причины неудач «Ниццы»
#JoueLaCommeKakuta pic.twitter.com/RaKTCF7Ghl
— Amiens SC (@AmiensSC) August 29, 2017
Оборона «Ниццы» оставляет желать лучшего:
#AmiensSC winger Harrison Manzala sends his opponent for a hotdog to assist Moussa Konate.#ASCOGCN #Ligue1 pic.twitter.com/ZMLvQERCQC
— Blog of the Net (@BlogOfTheNet) August 29, 2017
3. Просто «парижане» сильнее. «Сент-Этьен» не пропускал в трех предыдущих турах и шел вровень с «ПСЖ» и «Монако». На этот раз «зеленые» пропустили три безответных мяча, а лучший бомбардир столичного клуба Эдинсон Кавани отметился дублем и продолжил свою погоню за колумбийским форвардом «Монако» Фалькао.
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«Лион» играет вничью второй раз подряд. В домашнем матче на «Ля Божуар» «Нант» снова не сумел забить, однако и не пропустил. В целом «Лион» владел инициативой, больше бил по воротам, но забить подопечным Бруно Женезио не удалось.
4. После бодрого начала. В первых двух турах новичок Лиги 1 клуб «Труа» набрал 4 очка, но в следующих двух матчах «фермеры» не смогли взять даже одного балла. На домашнем поле «Бордо» последний раз потерпел поражение в 25-м туре прошлого сезона в матче с «ПСЖ». С того момента «жирондинцы» не дают слабину у себя дома, что и доказал матч с амбициозными ребятами из Труа.
Выбираться будет тяжело. «Метц» снова проиграл и остался единственной командой без набранных очков. «Кан» в свою очередь одержал вторую сухую победу подряд и поднялся на 8-ю строчку в таблице.
Классная атака «Кана» и красивое завершение от Ронни Родлена:
⚽️ La récupération de @YAitbennasser, 18 secondes, 4 passes, l'action complète du but du Double R en vidéo! 😍#SMCaen #TeamSMC #SMCFCM pic.twitter.com/oj0nP7LCCw
— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 29, 2017
5. Первая победа. «Дижон» пропустил пока больше всех (10 мячей), но во втором матче подряд команда набирает очки. «Монпелье» наоборот не может победить в третьем матче кряду, а поражение от «Дижона» стало первым в истории их личного противостояния в Лиге 1.
«Генгам» победил с сухим счетом. В четырех матчах «трактористы» забили лишь в двух и победили. Интересный факт состоит в том, что в обеих встречах мячи забивали полузащитник Мустафа Диалло и нападающий Джимми Бриан.
Нападающий «Лилля» Николя де Превиль спас для своей команды один балл. Француз сравнял счет в матче с «Анже» потрясающим ударом с дальней дистанции:
#LeBeauBut @ParionsSportEL de ce weekend est pour…Nicolas #DePréville du @losclive 👏 !pic.twitter.com/sIKx2LrNu9
— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 28, 2017
Цитата тура
Унаи Эмери рассказал о своих взаимоотношениях с руководством «ПСЖ»:
Я сказал президенту клуба, что если он хочет, чтобы я продолжил работать, ему нужно выслушать меня и внести изменения в команду. Затем президент решил поменять спортивного директора Клюйверта на Антеру. С тех пор мы стали понимать друг друга лучше.
«ПСЖ» – это команда, которая обычно выигрывает, но в важные моменты им не хватает каких-то мелочей. Это то, над чем нужно работать с опытными игроками
Герой тура
Нападающий клуба «Дижон» Бенжамен Жанно перешел из «Лорьяна». В матче против «Монпелье» Жанно оформил дубль и принес первую победу «красным». В прошлом сезоне форвард не забил ни разу за 17 матчей.
Franchement le commentateur BeIN il fait grave plez avec son "JEANNOOOOT" ‼️#DFCOMHSC pic.twitter.com/CBNb9uRh7h
— 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) August 26, 2017
Антигерой тура
Полузащитник «Ренна» Морган Амальфитано заработал одиннадцатиметровый в свои ворота в матче с «Тулузой». Сам фол не был грубым, но француз умудрился получить красную карточку за разговоры с арбитром. Как итог гол с пенальти стал победным для «Тулузы» (3:2), а Амальфитано не сможет помочь «Ренну» в следующем матче.
Цифра тура
6:1
«Монако» добился самой крупной победы в истории противостояния с «Марселем». До этого самый крупный результат между этими командами значилась победа «Марселя» со счетом 5:1, которая держалась с сезона 1953/54.
Также это поражение стало самым крупным для «Марселя» за последние 20 лет. (1997 год, «Марсель» — «Лион» — 0:8).
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Результаты тура:
ПСЖ – Сент-Этьен – 3:0 (1:0)
1:0 – Кавани (20, с пенальти), 2:0 – Тиаго Мотта (51), 3:0 – Кавани (89).
Нант – Лион – 0:0.
Амьен – Ницца – 3:0 (2:0)
1:0 – Какута (15), 2:0 – Конате (28), 3:0 – Конате (88).
Бордо – Труа – 2:1 (1:0)
1:0 – Камано (10), 2:0 – Санкаре (48), 2:1 – Дарбион (52).
Кан – Метц – 1:0 (0:0)
1:0 – Родлен (50).
Дижон – Монпелье – 2:1 (1:0)
1:0 – Жанно (45), 1:1 – Сио (49), 2:1 – Жанно (62).
Тулуза – Ренн – 3:2 (1:1)
0:1 – Мубеле (7), 1:1 – Дурмаз (35, с пенальти), 2:1 – Диоп (58), 2:2 – Сарр (65), 3:2 — Дурмаз (71, с пенальти).
Генгам – Страсбур – 2:0 (0:0)
1:0 – Диалло (63), 2:0 – Бриан (87).
Анже – Лилль – 1:1 (0:0)
1:0 – Кулибали (60), 1:1 – де Превиль (68).
Монако – Марсель – 6:1 (4:0)
1:0 – Глик (2), 2:0 – Фалькао (20, с пенальти), 3:0 – Фалькао (34), 4:0 – Дьякаби (45), 5:0 – Сидибе (68), 5:1 – Кабелла (75), 6:1 – Фабиньо (79, с пенальти).
Турнирная таблица:
Бомбардиры: 7 – Фалькао (Монако), 5 – Кавани (ПСЖ), 3 – Диас (Лион), Дурмаз (Тулуза), Фекир (Лион), Мубеле (Ренн), Н’Джие (Марсель), Неймар (ПСЖ), Санкаре (Бордо).
Текст: Никита Пронин
Фото: Global Look Press