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Амбиции «Севильи», давние счеты и битва за Турин. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

Предстоящие семь дней будут насыщенными событиями для команд и болельщиков. Очередной игровой тур пройдет в середине недели, но самые интересные матчи состоятся в выходные. Туринское дерби в Серии А, новые голевые подвиги Роберта Левандовски и битва «Атлетико» с «Севильей». В России «Динамо» постарается насолить ЦСКА, а «Енисей» и «Крылья Советов» сразятся за лидерство в ФНЛ.

Бавария

22 сентября
«Бавария» — «Вольфсбург»
Место: Мюнхен, Гермаия
Стадион: «Альянц Арена»
Время: 21:30 (мск)

Последние шесть матчей между командами в Бундеслиге и Кубке Германии проходят в «одну калитку». Уже четыре игры кряду «волки» не могут поразить ворота мюнхенцев. А в прошлом сезоне встречи с «Баварией» закончились для «Вольфсбурга» унизительными избиениями (0:5 и 0:6). Команда Карло Анчелотти не проигрывает в родных стенах с марта 2016 года, когда они уступили «Майнцу» — 1:2. В четырех предыдущих матчах с «Вольфсбургом» Роберт Левандовски забил 10 голов.

                                                                  П1        Х        П2
«Бавария» – «Вольфсбург»                1,17     7,59    15,15

Енисей

24 сентября
«Енисей» – «Крылья Советов»
Место: Красноярск, Россия
Стадион: «Центральный»
Время: 13:00 (мск)

Практически с первых туров сезона «Енисей» и «Крылья Советов» идут во главе турнирной таблицы ФНЛ. Команды считаются главными фаворитами на выход в РФПЛ. Ранее они трижды встречались друг с другом, и во всех трех матчах победа осталась за самарцами. «Енисей» — самая результативная команда чемпионата, а «КС» меньше всех пропускают. Это будет первое возвращение Андрея Тихонова в Красноярск с момента его ухода из «Енисея».

                                                                       П1        Х        П2
«Енисей» – «Крылья Советов»                2,43     3,13    2,94

Севилья

23 сентября
«Атлетико» – «Севилья»
Место: Мадрид, Испания
Стадион: «Ванда Метрополитано»
Время: 14:00 (мск)

Амбиции «Севильи»

Эдуардо Бериццо и его «Севилья» решительно настроены вмешаться в гонку за чемпионский титул. Подтвердить серьезность своих намерений они могут удачным исходом гостевого матча с «Атлетико». У андалусийцев не получается обыграть «лос рохибланкос» в Мадриде целых девять лет. Команда Диего Симеоне на старте сезона дважды сыграла вничью и пропустила уже три гола – не самый лучший результат для одной из лучших защитных линий Ла Лиги.

                                                             П1        Х        П2
«Атлетико» – «Севилья»                1,63     3,94    5,47

РФПЛ. 10 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:0. Химки. «Арена Химки». 10 сентября 2017 г.

23 сентября
«Динамо» – ЦСКА
Место: Москва, Россия
Стадион: «Арена Химки»
Время: 16:30 (мск)

Давние счеты

Двенадцать матчей с марта 2010-го по октябрь 2015-го длилась безвыигрышная серия ЦСКА в матчах против «Динамо». В семи из этих встреч динамовцы праздновали победу. Два года назад армейцы наконец смогли прервать эту неудачную серию, и последние две игры уже остались за красно-синими. В этом сезоне экзамен по набору трех очков на «Арене Химки» завалили «Спартак» и «Зенит». Удастся ли армейцам избежать попадания в этот список?

                                                            П1        Х        П2
«Динамо» – ЦСКА                          4,55     3,42    1,86

23 сентября
«Ювентус» – «Торино»
Место: Турин, Италия
Стадион: «Ювентус Стэдиум»
Время: 21:45 (мск)

Битва за Турин

Ни для кого не секрет, что, несмотря на популярность «Ювентуса» во всем мире, в самом Турине больше поддерживают именно «Торино». Однако на футбольном поле «бьянконери» значительно превосходят оппонента. Свой последний титул «быки» завоевали еще в начале 1990-х. В предыдущих двадцати матчах «Торино» лишь раз смог обыграть «Ювентус». В прошлом сезоне «старая синьора» не проиграла ни одного домашнего матча.

                                                            П1        Х        П2
«Ювентус» – «Торино»                  1,43     4,89    6,96

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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