Амбиции «Севильи», давние счеты и битва за Турин. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Предстоящие семь дней будут насыщенными событиями для команд и болельщиков. Очередной игровой тур пройдет в середине недели, но самые интересные матчи состоятся в выходные. Туринское дерби в Серии А, новые голевые подвиги Роберта Левандовски и битва «Атлетико» с «Севильей». В России «Динамо» постарается насолить ЦСКА, а «Енисей» и «Крылья Советов» сразятся за лидерство в ФНЛ.

22 сентября

«Бавария» — «Вольфсбург»

Место: Мюнхен, Гермаия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 21:30 (мск)

Последние шесть матчей между командами в Бундеслиге и Кубке Германии проходят в «одну калитку». Уже четыре игры кряду «волки» не могут поразить ворота мюнхенцев. А в прошлом сезоне встречи с «Баварией» закончились для «Вольфсбурга» унизительными избиениями (0:5 и 0:6). Команда Карло Анчелотти не проигрывает в родных стенах с марта 2016 года, когда они уступили «Майнцу» — 1:2. В четырех предыдущих матчах с «Вольфсбургом» Роберт Левандовски забил 10 голов.

П1 Х П2

«Бавария» – «Вольфсбург» 1,17 7,59 15,15

24 сентября

«Енисей» – «Крылья Советов»

Место: Красноярск, Россия

Стадион: «Центральный»

Время: 13:00 (мск)

Практически с первых туров сезона «Енисей» и «Крылья Советов» идут во главе турнирной таблицы ФНЛ. Команды считаются главными фаворитами на выход в РФПЛ. Ранее они трижды встречались друг с другом, и во всех трех матчах победа осталась за самарцами. «Енисей» — самая результативная команда чемпионата, а «КС» меньше всех пропускают. Это будет первое возвращение Андрея Тихонова в Красноярск с момента его ухода из «Енисея».

П1 Х П2

«Енисей» – «Крылья Советов» 2,43 3,13 2,94

23 сентября

«Атлетико» – «Севилья»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Ванда Метрополитано»

Время: 14:00 (мск)

Амбиции «Севильи»

Эдуардо Бериццо и его «Севилья» решительно настроены вмешаться в гонку за чемпионский титул. Подтвердить серьезность своих намерений они могут удачным исходом гостевого матча с «Атлетико». У андалусийцев не получается обыграть «лос рохибланкос» в Мадриде целых девять лет. Команда Диего Симеоне на старте сезона дважды сыграла вничью и пропустила уже три гола – не самый лучший результат для одной из лучших защитных линий Ла Лиги.

П1 Х П2

«Атлетико» – «Севилья» 1,63 3,94 5,47

23 сентября

«Динамо» – ЦСКА

Место: Москва, Россия

Стадион: «Арена Химки»

Время: 16:30 (мск)

Давние счеты

Двенадцать матчей с марта 2010-го по октябрь 2015-го длилась безвыигрышная серия ЦСКА в матчах против «Динамо». В семи из этих встреч динамовцы праздновали победу. Два года назад армейцы наконец смогли прервать эту неудачную серию, и последние две игры уже остались за красно-синими. В этом сезоне экзамен по набору трех очков на «Арене Химки» завалили «Спартак» и «Зенит». Удастся ли армейцам избежать попадания в этот список?

П1 Х П2

«Динамо» – ЦСКА 4,55 3,42 1,86

23 сентября

«Ювентус» – «Торино»

Место: Турин, Италия

Стадион: «Ювентус Стэдиум»

Время: 21:45 (мск)

Битва за Турин

Ни для кого не секрет, что, несмотря на популярность «Ювентуса» во всем мире, в самом Турине больше поддерживают именно «Торино». Однако на футбольном поле «бьянконери» значительно превосходят оппонента. Свой последний титул «быки» завоевали еще в начале 1990-х. В предыдущих двадцати матчах «Торино» лишь раз смог обыграть «Ювентус». В прошлом сезоне «старая синьора» не проиграла ни одного домашнего матча.

П1 Х П2

«Ювентус» – «Торино» 1,43 4,89 6,96

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press