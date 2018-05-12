Алексей Сафонов: «Зенит» задал планку для себя и конкурентов миллионной посещаемостью домашних матчей»

Завтра стадион «Санкт-Петербург» зафиксирует грандиозный рекорд российского футбола. 13 мая матч 30-тура чемпионата России, между «Зенитом» и хабаровским СКА, питерский стадион посетит миллионный болельщик в сезоне-2017/18. За 26 лет новейшей истории российского футбола «Зенит» стал первым клубом, который достигнет такой посещаемости за один сезон.

Этот рекорд будет отмечен акцией «Миллионный болельщик», которая пройдет на стадионе 13 мая с 11 до 14 часов – в течении первого часа клуб разыграет 3333 подарка. А каждый болельщик, пришедший на арену с 11 до 12 часов, получит от «Зенита» и его партнеров сувенир. Также будут разыграны игровые футболки на следующий сезон и абонементы на домашние матчи «Зенита» в первом круге.

Главный же подарком станет специальный приз от партнера клуба – его получит именно тот, кто окажется миллионным посетителем стадиона в этом сезоне. Но стоит ли этот показатель считать для «Зенита» выдающимся или он изначально находился в привилегированном положении? По вместительности стадиона питерский клуб в Премьер-лиге – лидер. В отличии от Москвы «Зенит» в своем городе не имеет конкурента сопоставимого уровня, а популярность сине-бело-голубых на берегах Невы давно превратила клуб в достопримечательность.

Достижение «Зенита» оценил президент «СА-Футбольного агенства» Алексей Сафонов, регулярно посещающий знаковые матчи на европейских стадионах:

— «Зенит» добился значительного достижения. Принять миллион болельщиков за достаточно короткий срок – это для нашей страны великолепный результат. Который убедительно говорит о стадионе «Крестовский». Да, он обошелся очень дорого. Но сейчас надо признать, что арена получилась красивой, весьма технологичной и комфортной. И еще – уникальной. Раздвижная крыша позволяет в тепле и с комфортом смотреть футбол в любую погоду. Санкт-Петербург подарил своим болельщикам уникальную привилегию. Жаль, что такой же крыши нет на других наших стадионах. В нескольких городах она тоже бы пригодилась.

— В Европе подобные стадионы видели?

— Нет. Что то отдаленно похожее видел только в Дании, там ведь и климатические условия к нашим гораздо ближе, чем в Испании, Италии или Франции. Но в Дании арена не настолько технологична, как в Петербурге. Крыша не сдвигается-раздвигается, а перемещается на подвижных трибунах.

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— Раньше вы сетовали, что у нас на все матчи тура вместе взятые собирается меньше, чем на один матч Примеры. Новая инфраструктура гарантирует прирост посещаемости?

— Уверен, что да. В городах, где есть команды Премьер-лиги, посещаемость точно возрастет. Но есть еще Калининград, Саранск, да и Екатеринбург. Чтобы там часто заполнять трибуны после чемпионата мира, надо что-то придумывать, добавлять развлечений и комфорта.

— Что можно перенять у европейских стадионов?

— Для начала надо не строить иллюзий – одним только футболом мы сегодня стадионы не наполним. Не можем пока мы по качеству футбола конкурировать с той же Испанией, нет у нас игр такого уровня и столь мощного антуража, как «Эль Классико». Потому рассчитывать, что наши команды каждую неделю смогут заполнять 40-50- тысячные трибуны тоже не стоит. Климатические условия тоже не позволяют обеспечить людям полный комфорт в любое время года. Значит надо прибавлять комфорта в другом.

7 новых стадионов России. Вторая часть: Самара, Калининград, Саранск, Екатеринбург. Их открывают в апреле

— Например?

— Мне нравится стадион в Казани. Если там захотелось покинуть чашу арены – можно с удобством посмотреть футбол из ресторана. Важно, чтобы подобные услуги предлагались не только в дорогих ложах, а для большинства зрителей. Чтоб каждый посетитель стадиона мог спуститься с трибуны и за чаем с комфортом продолжить просмотр матча хотя бы по телевизору. Возьмем снова для примера «Камп Ноу». Детей там всегда есть чем занять – от развлечений глаза разбегаются. А если ребенок вдруг не захочет смотреть футбол или взрослые хотят понаблюдать за игрой в своей узкой компании — да, пожалуйста! Есть специальные игровые зоны, где можно оставить детей под присмотром обученных сотрудников.

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Обеспечим такими услугами все стадионы – у людей все меньше будет оставаться сомнений, идти ли она стадион или лучше посмотреть футбол в баре. В этом у Европы нам еще надо поучиться. Но сегодня уже можно поздравить «Зенит» и Санкт-Петербург. Готовясь принимать милионного болельщика, Питер задал ориентир и вселил надежду, что народ на футбол в России наконец пойдет.

Текст: Максим Михалко

Фото: ФК «Зенит», Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»