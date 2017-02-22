Алексей Кангасколкка: «Молодой на тренировке «МЮ» грубо отобрал мяч у Ван Нистелроя, и тот сломал парню ногу»

Если потрудиться, то за пределами РФ можно отыскать много русских игроков, кому не нашлось места в нашем футболе. Один из них – Алексей Кангасколкка. В восемь лет он уехал из Выборга в Финляндию, дважды становился чемпионом страны, пробовал заиграть в Швеции, а потом долго лечился в Голландии. В интервью еженедельнику «Футбол» нападающий рассказал о том, как был на просмотрах в «Интере», «Спартаке» и «Манчестер Юнайтед», строго ли наказывают в Финляндии за нарушение режима и готов ли он вернуться в Россию прямо сейчас.

Финский «Лестер», мазь в трусах, «договорняки»

— Для многих болельщиков в России финский футбол – загадка. Можете сравнить его с футболом в РФПЛ?

— В последние 5–6 лет российский футбол очень сильно поднялся. В России сейчас достаточно хороших легионеров. В Финляндии их тоже много, но классом они пониже. Что касается команд, то между уровнями финских и российских команд существует огромная разница. Но мне сейчас сложно сравнивать: я же никогда не играл в России.

— Давайте облегчим вам задачу. Назовите главное преимущество финского футбола.

— Профессионализм. К примеру, мне очень нравится, как работает команда с Аландских островов («Мариехамн». — Ред.). Команда только недавно поднялась из второго дивизиона, но у нее уже четко отлаженная рабочая система. Руководство реально заботится о будущем команды. Наверное, это одна из причин того, почему я играю за «Мариехамн».

— Прошлогоднее чемпионство – первое в истории команды. Видел, на нескольких сайтах «Мариехамн» называют «финским «Лестером».

— Это правда. Но чемпионство «Лестера» в АПЛ – это больший сюрприз, чем наша победа. Мы же в 2015 году выиграли Кубок. То есть показали, что можем занимать место в топ-3 чемпионата Финляндии. Хотя, конечно, в сезоне 33 игры – очень нелегко стать чемпионом при такой нагрузке. Если еще и учитывать то, откуда мы и сколько у нас населения.

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— А сколько обычно зрителей на ваших матчах?

— В нашем городе живет около 11 тысяч человек. На последней игре было 4,5 тысячи – почти половина всего населения. Болельщики в полнейшем восторге после таких побед и начало следующего сезона ждут с большим нетерпением. Город маленький, все тебя знают. То есть тебя могут остановить, поговорить о футболе, спросить что-то.

— Финским болельщикам часто «сносит башню»?

— В Финляндии люди очень прагматичные, тихие, сдержанные в плане эмоций. Болельщики могут подраться. Но, как правило, это фанаты главных команд Финляндии: «Хельсинки», ХИК, «Лахти». На каждом их матче беспорядки, много полиции.

— В России за плохие результаты иногда из пейнтбольных ружей расстреливают.

— Ужас! Такого нет даже в Голландии. Проиграл несколько раз подряд – болельщики могут подъехать на базу и спокойно поговорить, обсудить проблему. Но чтобы расстреливать – это же ненормально, с этим нужно бороться.

— Как шутят в «Мариехамне»?

— В нашей команде много лет очень хорошая атмосфера. Мы, например, ждем, когда кто-нибудь уйдет в душ, и мажем ему трусы гелем для разогревания мышц. Чувак надевает их. И потом там у него целый день немножечко жарко.

— Так это же неприятно!

— Ха-ха-ха. Некоторые обижаются. Но шутка простая и со вкусом.

— Что может быть хуже?

— В 2011 году моей бывшей команде «Тампере Юнайтед» запретили на пару недель участвовать в играх чемпионата Финляндии. Руководство заняло денег у чувака, который организовывал договорные игры в Азии, в Европе. Почти все игроки ушли из «Тампере».

— «Договорняков» в Финляндии много?

— Думаю, да. Зарплаты не очень высокие. Да еще и много легионеров, которых легче подкупить. В первой лиге договорных встреч не так много, в низших дивизионах – намного больше.

Беженцы, сумасшедший вратарь, Златан Ибрагимович

— К чему так и не можете привыкнуть в Финляндии?

— Иногда хочется увидеть что-нибудь новое. Поэтому и стараюсь со своей девушкой много путешествовать. На Новый год ездили в Питер. А вообще ко всему привык уже. Двадцать лет живу здесь!

— А к беженцам? В Финляндии их много.

— Но не так много, как в Швеции. Там сложнее: люди приезжают в страну, живут в свое удовольствие, не выходят из зоны собственного комфорта. В Финляндии много людей, родители которых давно приехали сюда. Местные относятся к ним нормально. Главное, чтобы человек работал, приносил пользу, занимался чем-нибудь и не сидел дома. Кстати, ребята из Кении и Ирака очень общительные. Любят говорить со всеми, открытые, веселые. Никаких проблем с ними не было.

— Финны к русским нормально относятся?

— В 90-х местные не очень любили русских. Но со временем ситуация стала налаживаться. Особенно в восточной Финляндии, где я жил. Население заметило, что Россия немного помогает им подниматься экономически, – то есть русские оставляют деньги, когда приезжают на курорты.

— Когда вы приехали, у вас не было проблем?

— Были. В школе. Дети же могут быть агрессивными и грубыми. Иногда приходилось постоять за себя: задирали по национальному признаку. Но мне помогли футбол и волейбол: я не сидел дома, а занимался в командах, находил друзей, общался.

— Слышал, что молодые футболисты иногда совмещают спортивную карьеру с какой-нибудь другой работой.

— Молодые в основном совмещают спорт с учебой. У нас в команде есть футболист, ему 33, и он уже работает где-то, помимо футбола.

— Это из-за невысоких зарплат?

— Наверное. Футболистам здесь платят не так хорошо, как хоккеистам. В Финляндии футбол не спорт №1. Здесь много денег уходит на строительство хоккейных арен и зарплату хоккеистов. Кризис 2009-го сильно отражался даже на футболе. Но сейчас получше – если сравнивать с тем, что было несколько лет назад.

— Небольшие зарплаты сказываются на отдыхе молодых футболистов?

— С Россией в этом плане никакой разницы: все ходят куда-то, танцуют. Единственный минус – это небольшой город, на улицах могут и узнать. Поэтому все нужно делать разумно. Руководство тоже ставит определенные рамки: за 48 часов до игры нельзя ходить ни по каким ночным клубам, выпивать. Но можно покушать в ресторане. В «Мариехамне» игрокам доверяют: никто не будет бегать и следить за тобой. Поэтому все ребята хорошо себя ведут вне поля. Причина ясна: если сделаешь что-нибудь плохое, то тренер рано или поздно узнает.

— Бывало, что из-за нарушения режима выгоняли из команды?

— Из-за нарушений – нет. Была очень неприятная игровая ситуация. Из-за нее и выгнали одного парня из команды. В 2012-м за «Мариехамн» выступал вратарь Джош Уикс. В одной из игр он чуваку головой нос сломал. Он сначала получил желтую, потом подошел соперник и начал что-то высказывать Джошу. Вратарь не выдержал и треснул ему лбом. Нос аж в щеку вмялся! Через неделю Уикса в команде не было. Хороший голкипер, но с головой у него было не все в порядке. Сейчас, кстати, в Швеции играет.

— Вы же тоже играли в Швеции. Там все молятся на Златана?

— Не то слово! Шведы знают его больше, чем своего короля! Златан жил в криминальном районе, у него было сложное детство. Всех шведских футболистов мотивируют истории о том, как он показывал себя, прогрессировал. Да и не только футболистов. Ибрагимович является примером для всех, потому что это история о том, чего можно достичь, если стараться и работать над собой.

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— Говорят, там тренировки проходят на расслабоне. Как тогда прогрессировать?

— Не совсем так. В «Спартаке» на просмотре было сложно. В Швеции – чуть легче. Почему? Да потому что с тренерами совсем другие отношения. Они более открыты, могут поговорить о чем угодно.

— В Голландии точно так же. Но в «Хераклесе» вы получили травму и за два года сыграли четыре матча. Это из-за того повреждения?

— В какой-то степени да. Иногда просто чего-то не хватало для попадания в состав. В первой игре плохо себя проявил, через две недели получил травму. Восстанавливался около семи месяцев. В следующем сезоне пришел новый главный тренер, да еще и нового нападающего подписали. Играл бы лучше, попадал бы в состав чаще, играл бы в Голландии подольше. Но и травма сказалась, да.

— Низкий уровень медицины – это одна из причин затянувшегося восстановления?

— Вообще, да. У нас в команде были немцы. Когда травмировались, шли на обследование, а потом говорили местным врачам: «Слушай, пошел ты… Я лучше дома проверюсь». И улетали на пару недель в Германию на лечение.

— В Голландии вас восхитил Кристиан Эриксен. Это реально самый сильный футболист, против которого приходилось играть?

— Он отличный футболист. Но я обычно выбираю, против которых мне самому сложно было играть, среди защитников. Джеффри Брума, к примеру, – в «ПСВ» играл. Еще назову Райана Нельсона: играли как-то против «Блэкберна» в товарищеском матче. Абсолютный топ.

Ван Нистелрой, Уэйн Руни, Хавьер Дзанетти

— Вы и сами в Англии были. Но на просмотре.

— В «Манчестер Юнайтед», где сумасшедшая конкуренция. Каждый год они берут на просмотр по несколько тысяч молодых футболистов. Так что там очень трудно было закрепиться даже англичанам: у них в академии слишком много иностранцев.

— Что понравилось в той английской поездке?

— Эта поездка открыла глаза на то, как живут в большом футболе. В первую очередь удивили условия. Там очень развита инфраструктура. Было 10 хороших тренировочных полей, база отличная, столовая. Удивил даже газон: он настолько ровный – не знаю, чем его стригут. Второе – это высокий класс игроков резервной команды: там же и Пике, который сейчас все возможные трофеи выиграл, и Джузеппе Росси были.

— С игроками из основной команды пересекались?

— Криштиану Роналду, Уэйна Руни, Руда ван Нистелроя видел. Они все приехали после Евро-2004. Поэтому тренерский штаб «МЮ» дал им возможность отдохнуть, не взял их на сборы в Абу-Даби, а оставил тренироваться с резервной командой. Был инцидент (это слово особо трудно дается Алексею). Один молодой игрок жестко отобрал мяч у Ван Нистелроя, слегка ударив его по ноге. Следующий момент – голландец влетает в подкате в этого парня и ломает ему ногу. Пару месяцев восстанавливался. Ван Нистелрою за это ничего не сделали.

— Хавьер Дзанетти, с которым вы пересекались в «Интере», себе такой «жести» не позволял?

— Нет. У меня был шанс поиграть за команду «Интера» из Примаверы. А Дзанетти как раз восстанавливался от травмы. Поэтому с ним было больше времени для общения. Но, к сожалению, не все было понятно, так как в Италии не все говорят на английском.

«Спартак», ЧМ-2018, возвращение в Россию

— После просмотров в Италии и Англии вы попали в «Спартак».

— «Спартак» и «Интер» предлагали мне контракты, но в дублирующих командах. Я отказался, так как в Финляндии появилась возможность играть за взрослую команду. Хотя в «Спартаке» был неплохой контракт. Это происходило в 2006-м. Помню, с нами пару тренировок провел Артем Дзюба. Его тогда уже привлекали к играм за основной состав. Еще был Роман Шишкин. Кстати, где он сейчас? Он вообще играет еще?

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— В «Краснодаре».

— А, хороший игрок.

— Дзюба уже тогда шутил без конца?

— Ага. Было сразу заметно, что он веселый, открытый. Постоянно шутил. Артем всем нравился.

— Говорят, в то время с молодежью работали в «Спартаке» неважно.

— Ну да. Ехал в «Спартак», думал: «Там все должно быть очень круто!» В итоге тренировочное поле было не очень, база – тоже так себе. Надеюсь, все изменилось в лучшую сторону.

— Вам 28 лет – пик футбольной карьеры. Не было мыслей уехать из Финляндии в более сильную лигу? К примеру, в ту же РФПЛ.

— Мысли-то всегда есть. Но тут все не только от меня зависит. Что касается России, то да, мне интересно поиграть в новой для себя лиге. Но подумал бы. У меня летом родится первый ребенок. Поэтому не очень удобно будет. Но в прошлом сезоне мы выиграли в чемпионате Финляндии. Я сам хорошо играл, забивал. Конечно, если продолжу в том же духе, то почему нет?

— Сейчас много хороших футболистов уезжает в Китай. Вы бы согласились на большой контракт?

— Деньги – это дело. Скорее было бы интересно посмотреть на их культуру, как живут. Интересно было бы поездить по Индии или в Таиланде. Но если о футболе, то не думаю, что Китай на уровне России сейчас.

— Три года назад вы сказали: «В Финляндии я русский, в России – финн». Ничего не поменялось?

— Это правда. Мой русский язык уже не так хорош (Алексей говорит с небольшим акцентом, иногда забывает отдельные слова). Но чем старше я становлюсь, тем больше чувствую себя русским.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press