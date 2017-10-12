Александр Невский. Как Точилин и питерское «Динамо» пробиваются в РФПЛ

Перед началом нового первенства ФНЛ эксперты ставили «диагноз»: борьба за повышение будет происходить между пятью-шестью клубами. Вышедшему же из второго дивизиона «Динамо» СПб прочили место во второй десятке. Но клуб из Северной столицы хладнокровно добывал результат, благодаря чему стал главной сенсацией на старте сезона.

Пятнадцатый год

Два года назад болельщикам петербуржцев казалось, что их «Динамо» все-таки пришел конец. Закономерный итог постоянным перерождениям проекта и вечному отсутствию денег – «развеселые» результаты. Сезон-2014/15 бело-голубые окончили с двумя победами в активе и позорно вылетели в ПФЛ. Но летом того же года «Динамо» будто очутилось на страницах учебника по алгебре: после достижения минимального экстремума точка «Д» начала свое возрастание. Финансовое положение стабилизировалось — его наладил новый шеф Борис Ротенберг. А сама команда стала фарм-клубом коллег из Москвы. Похоже, после подписания этого договора карма неудачников перешла на столичное «Динамо».

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Долгожданные триумфы

Продолжилось сопоставление двух великих команд и дальше. «Динамо» СПб возглавил Александр Точилин – защитник, отыгравший 14 сезонов за бело-голубых из Москвы. Под его руководством динамовцы со стартового залпа уничтожили вторую лигу — клуб с берегов Невы взял «золото» зоны «Запад», на что и рассчитывали новые главы.

Неизвестно, повлияло ли включение Ротенберга в список экономических санкций от США на прекращение сотрудничества с московской командой. Но после некоторых финансовых трудностей бизнесмен переключил внимание на проект из низшей лиги. Мало кто надеялся, что синдром успешного первого сезона продолжится и дальше. Однако выйдя в ФНЛ, команда Точилина неожиданно поселилась в группе лидеров. Петербуржцы начали сезон с сенсационного триумфа над «Енисеем», а позже одерживали победы над середняками. Похоже, девиз команды таков: «Набирай очки с аутсайдерами, фавориты и так оступятся».

Бело-голубая тактика

Посвятив всю карьеру обороне, 43-летний главный тренер пытается выстроить клуб из Северной столицы в лучших традициях кальчо. Форварды же не вымучивают голы, а в каждой встрече отрабатывают молниеносные контратаки. Лучший матч Точилина и Ко в этом сезоне – победа над «Зенитом» (3:2, ДВ) в 1/16 финала Кубка России. Взятия ворот в исполнении форварда Кулишева (один – с пенальти) стали возможными благодаря быстрым перемещениям и точным дальним передачам его партнеров на чужую половину поля.

Но у команды нет уверенности в последнем рубеже. Голкипер Денис Книга часто не может «прочитать» возможные действия соперников и теряется (отчего и сыграл всего в трех матчах сезона). Егор Генералов выглядит уверенней, но именно при нем динамовцы потерпели три из четырех поражений сезона. А в последнем матче с «Тамбовом» вратарь «проспал» навес хозяев и пропустил гол уже на третьей минуте. «Мы, наверное, одна из первых команд, которая в этом сезоне увозит из Тамбова очки», — и пусть главный тренер радовался итоговой ничьей, он должен понимать: зимой необходимо залатать проблемную «дыру».

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Магия цифр

За 17 туров динамовцы забили 24 гола – это далеко не лучший показатель в нынешнем первенстве. А цифра «18» в графе «Пропущенные мячи» говорит о том, что у Александра Точилина еще есть масса работы с обороной. Несмотря на это, нахождение в зоне стыков нельзя назвать везением: подражание итальянскому стилю приносит свои плоды.

В последний раз «Динамо» СПб играло в высшем эшелоне отечественного футбола в далеких 60-х. С того момента клуб несколько раз переживал клиническую смерть, но продолжал выступления на фоне безденежья. И только в 2017 году петербуржцы приблизились к историческому возвращению в элитный дивизион. Тем удивительней, что подъем знаменитой команды случился в 95-ю годовщину образования коллектива.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Динамо» Санкт-Петербург