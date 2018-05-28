Александр Кержаков откроет фестиваль спорта KFC BATTLE

В преддверии главного спортивного события этого года KFC соберет самых талантливых и активных молодых людей на долгожданном фестивале спорта KFC BATTLE FEST. 2 июня на стадионе спорткомлекса NOVA ARENA встретятся лучшие молодежные команды по футболу и стритболу из Санкт-Петербурга, Твери и Ярославля. Будет много ярких голов и красивых побед!

Юные футболисты и баскетболисты боролись за выход в полуфинал проекта на протяжении нескольких месяцев. Сильнейшие команды сразятся за возможность выступить на Суперфинале проекта в Москве 22 июля и выиграть главный приз — поездку в Европу от туроператора SUNMAR. Поддержит участников Наставник Чемпионата KFC по футболу — экс-футболист российской сборной, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

Как тренер российской юношеской сборной, я учусь смотреть на футбол с новой позиции. Я очень благодарен проекту KFC BATTLE за возможность дополнительно поработать с талантливой молодежью по всей стране. Это потрясающий опыт для меня как наставника, с одной стороны, а с другой — огромная ответственность, — комментирует Александр Кержаков. — У нас подрастает достойная смена, новое поколение футболистов, у которого есть все шансы прийти на смену нынешней сборной. На этом этапе очень важно вовремя заметить, поддержать, придать импульс, создать условия для развития. Для того и существует проект KFC BATTLE, который, как я сам убедился, прекрасно справляется со своей задачей.

Традиционно фестиваль KFC BATTLE FEST объединяет молодежные тренды. В распоряжении участников и гостей — спортивные площадки и другие интерактивные зоны

Стадион

В программе фестиваля — региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу. В турнире примут участие мужские и женские любительские команды из Санкт-Петербурга, Твери и Ярославля в возрасте от 14 лет.

Спортивные активности

Футбольные активности доступны не только для участников Чемпионата KFC по футболу, но и для всех желающих! В рамках фестиваля будет запущена работа развлекательных спортивных зон – турнира по футболу 3х3, игры «300». Такжелучшие игроки многократного победителя международных турниров пляжного футбольного клуба «Кристалл» проведут мастер-класс!

Автограф-сессии

На KFC BATTLE FEST в Санкт-Петербурге соберутся популярные блогеры, имя которых пока держится в секрете. Любой желающий может получить автографы у своих кумиров, в том числе и у Наставника Чемпионата KFC по футболу Александра Кержакова!

KFC впервые проводит конкурс мобильной фотографии в рамках KFC BATTLE

Всего в 2018 году участниками Чемпионатов KFC по футболу и стритболу станут более 100 000 человек из 27 городов России и СНГ. Участвуйте сами и приходите болеть за своих друзей!

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.