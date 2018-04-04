Александр Глеб: «Венгер никогда не проводил тактических занятий, не разбирал соперников»

Карьера Александра Глеба близка к идеальной. Он выступал в чемпионатах Германии, Англии и Испании, брал Лигу чемпионов, играл в «Барселоне» рядом с гениальным Лео Месси, а потом даже находил положительные моменты в российском футболе. В интервью еженедельнику «Футбол» бывший полузащитник лондонского «Арсенала» рассказал, чем ему запомнился Месси, почему Венгер все еще обижается на него и как Ибрагимович воевал с Гвардиолой.

Жесткий Магат, настойчивый Венгер, поражение в финале ЛЧ

— Вы один из немногих, кто переехал из малофутбольной страны в Германию и заиграл на высоком уровне. Как так получилось?

— Мы с юношеской сборной съездили на турнир. Там немецкий агент по фамилии Фербер организовал для нас товарищеские матчи со «Штутгартом» и «Мангеймом». В общем, после тех игр меня и пригласили на просмотр. Отличия между футболом в Белоруссии и Германии были колоссальные и во всем: в базе, в подходе к тренировкам, к играм. Тогда и сравнивать нельзя было, удивляло абсолютно все: уровень фанатов, стадионов.

— Немецкий подход к тренировкам вы особо прочувствовали, когда работали под руководством Феликса Магата?

— Когда я перешел в «Штутгарт», команду тренировал Ральф Рангник, и только после него был Магат. Вообще, да, он был жестким тренером. У него почти все было построено на «физике»: огромные нагрузки, бесконечные упражнения, бег, прыжки, тренажерка. Такая старая советская школа. Иногда бегали со всякими грузами до изнеможения.

— Магата можно назвать одним из немногих людей, кто помог вам стать лучшим ассистентом чемпионата Германии и добиться предложения от «Арсенала». Как возник вариант с Англией?

— Англия могла появиться в моей жизни чуть раньше. У меня на второй год игры за «Штутгарт» было интересное предложение от «Ливерпуля» — в Германию даже приезжали их агенты, но мерсисайдцы не договорились с клубом.

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— «Арсенал» был настойчивее?

— Да. Мы познакомились с Арсеном Венгером за год до переезда в Лондон, обговорили ситуацию, побеседовали. А через сезон команды уладили все моменты, и я перешел в «Арсенал».

— Венгер сам вел переговоры?

— Да. На меня он произвел неизгладимое впечатление. Уже после первой встречи с Арсеном у меня появилось огромное желание работать вместе с ним. Абсолютно позитивный человек, понимающий и хороший собеседник.

— Венгер – отличный мотиватор, но, кажется, не очень хороший тактик.

— Возможно, он немного далек от этой темы. У нас никогда не было тактических занятий, разборов соперника. Мы во время матчей почти всегда отталкивались от своей игры, а не от футбола оппонента. На поле «Арсенал» старался диктовать свои правила, а ни под кого не подстраиваться. Трудно сказать, является ли это одной из причин, почему «Арсеналу» так долго не удавалось ничего выиграть. Мы всегда старались, но нам не всегда везло: где-то чего-то не хватало, где-то допускали ошибки, теряли очки в матчах с аутсайдерами. Сами виноваты.

A post shared by Alex Hleb (@alexgleb) on Aug 15, 2013 at 12:03pm PDT

— Мы как-то резко начали о плохом, давайте все-таки о хорошем! Назовите лучший матч за «Арсенал».

— Наверное, финал Лиги чемпионов против «Барселоны», в котором нам опять же немного не повезло.

— Как переживаются такие поражения?

— Тяжеловато, наступает какое-то эмоциональное истощение, пустота, не хочется, чтобы к тебе кто-нибудь лез. Друзья и родственники, конечно, подбадривают, но в такие моменты ничего неохота ни слушать, ни читать. Даже Арсен Венгер ничего не говорил. Все сидели в раздевалке и молча переваривали это поражение.

— В те времена за «Арсенал» играло много классных футболистов. Кто был самым крутым из них?

— Мне довелось поиграть с Бергкампом, Анри и Пиресом. Это футболисты просто высочайшего уровня. Я никогда не видел, чтобы они тренировались отдельно, работали самостоятельно над какими-то моментами. У них был просто сумасшедший талант и огромная отдача на поле.

— Выделите какого-нибудь не мейнстримного персонажа?

— Йенса Леманна! Он такой разный! На футбольном поле его мало кто мог терпеть. В игре он был очень злым, мог кому-нибудь на ногу специально наступить, ударить, толкнуть. Гадкий игрок. Но в обычной жизни Йенс необыкновенно добрый, общительный человек, свой парень. Мы у него спрашивали: «Йенс, как так, почему ты в игре такой, а тут – обаяшка?» Он отвечал: «Футбол – это война. Я не могу на войне вести себя по-другому».

— Кроме большого числа профессионалов, что удивляло в английском футболе?

— Во-первых, мяч быстрее ходит по полю, очень быстрые переходы из обороны в атаку. Во-вторых, атмосфера: на стадионах в АПЛ мне нравилось даже больше, чем в Бундеслиге, — болельщики постоянно пели, это просто не может не нравиться.

— Эти самые болельщики очень сильно давят на футболистов.

— В принципе, да. В Англии футбол очень любят, поэтому к этой теме приковано особое внимание со стороны прессы и болельщиков. В этой стране тебя не жалеют, критикуют, высказывают свое недовольство.

— И как с этим справляться?

— Лучше вообще не читать. У всех разное мнение. Кто-то может написать хорошо, кто-то плохо – это же журналисты. Но, на мой взгляд, главное слово остается за тренером. Если он тебе доверяет, тогда все в порядке. В «Арсенале» не было психолога, который помогал справляться с этим. Мы нормально относились к критике. Иногда даже ради прикола читали, что пишут в газетах, ржали, кого-то подкалывали: «О, смотри, что там написали про тебя».

Соседство с Анри, гениальный Месси, конфликт с Гвардиолой

— Вы назвали Анри одним из лучших футболистов, с которым приходилось играть. Вас с ним судьба свела в «Барселоне»: какое-то время вы жили вместе с Тьерри в одной квартире.

— В одном доме, да. В «Арсенале» люди делают за тебя практически все: подыскивают жилье, устраивают. То есть делают так, чтобы ты был сосредоточен только на футболе. В Англии ты не тратишь время на какие-то бытовые проблемы, не паришься из-за вопроса, связанного с выбором жилья. В Барселоне же все по-другому: ты предоставлен сам себе и самостоятельно решаешь все свои проблемы. Единственное, с чем помог клуб, – это проживание в отеле. В клубе давали три месяца на поиски постоянной крыши над головой, а в это время снимали тебе номер в гостинице. Анри же в какой-то момент спросил, почему я живу один, и предложил на время переехать к нему. В общем, пока я жил у Тьерри, его друзья помогли мне выбрать жилье.

— Читали автобиографию Златана? В ней «Барса» описана как школа.

— Книгу не читал, и плохих впечатлений ни от «Барсы», ни от ребят не было. Мне было приятно играть с Хави, Месси, Иньестой. Это же топ-уровень. Что касается Лео, то еще до прихода в «Барселону» я знал, что он игрок очень высокого уровня. Но реальность превзошла все мои ожидания! То, как он работает на тренировках, выступает на матчах – это же просто топище! Как будто его бог поцеловал и сказал: «Ты – Месси! Твори». Вы знаете, бывало, заходишь в автобус, а Лео хвалят звезды мирового футбола, шепотом с уважением говорят: «Ты посмотри, что наш маленький сегодня сделал!» Защитники же порой боялись на него на тренировках нападать, чтобы он случайно клоуна из тебя не сделал.

Себастьян Скиллачи: «Месси можно остановить ударом по ногам, но даже это будет трудно»

— Себастьян Скиллачи говорил, что Месси можно остановить только ударами по ногам. А каков кейс от Александра Глеба, как прервать атаку аргентинца?

— Никак. Если у него есть желание и настрой, то сделать это невозможно. У него, конечно, случались моменты, когда пропадала мотивация, настроение или еще что-то, – тогда он ходил пешечком и был несколько уязвим. В остальные моменты – просто гений. Лео немного закрытый, у него очень небольшой круг общения. Вместе с Габриэлем Милито он ходил, помню, постоянно они друг с другом разговаривали. А так Месси спокойный, доброжелательный.

— Златан и про него много всего наговорил. Этот разговорчивый швед действительно самый безбашенный игрок в мире?

— Наверное, самый безбашенный не он, а Балотелли. Ибра же самовлюбленный, он считает себя лучшим в мире. Конечно, футболист с такой самооценкой не мог смириться с тем, что Гвардиола им пренебрегает, меняет его, держит на лавке. Все это злило Ибрагимовича, он показывал свое недовольство. Вообще, когда Гвардиола пришел в «Барсу», всем иностранцам было нелегко, а не только Златану. Пеп предпочитал работать с испанцами. Это была его первая большая должность, поэтому он решил с самого начала заручиться поддержкой местных: Хави, Иньесты, Пуйоля, Вальдеса…

— Пике.

— Ох уж этот Пике! Клоун! Постоянно шутил, кричал, прикалывался над всеми в раздевалке. Такие игроки есть в каждой команде. Еще, кстати, Пеп любил Виктора Вальдеса. Он всех испанцев любил, общался с ними, иногда даже просил совета.

— Английская пресса считает Пепа главным тактиком мирового футбола. Он с самого начала в «Барсе» был таким?

— Я не думаю, что он сделал что-то особенное. Команда как играла, так и продолжала демонстрировать свой футбол. Многие говорят, что Пеп просто привил тики-таку «Барселоне», но это все пошло от Круиффа. Каталонцы выступали по такому рисунку игры еще до Пепа. Успех Гвардиолы легко объясним. Тогда у него был отличный подбор футболистов – «Барсу» просто невозможно было остановить. Гвардиола же просто взял то, что хорошо работает, и получил результат. Единственный важный момент в работе Гвардиолы – то, что он убрал из состава Деку и Роналдиньо. Эти парни, насколько я понимаю, уже занимались ерундой, делали все что хотели и даже немного склоняли к этому Месси. Гвардиола же собирался сохранить Лео в составе, поэтому пошел на крайние меры. Что касается его становления как тактика, то, наверное, это все началось у него значительно раньше, когда он еще сам играл в футбол. Пеп работал под руководством лучших тренеров, собирал для себя информацию. «Барселона» подарила ему возможность попробовать свои идеи на взрослом уровне. В «Баварии» он собрал самую настоящую «машину» — там были и техника, и «физика», и сила. Но в Германии рисунок игры был такой же, как в Испании, поэтому многое из задуманного не получилось. В всяком случае, он сейчас, наверное, сильнейший тренер в мире. И это отлично показывают последние результаты «Манчестер Сити». В Англии-то он уже по-любому взял чемпионство. Посмотрим, как выступит в ЛЧ.

— Ну, он попал в четвертьфинале на «Ливерпуль». Шансы пройти дальше почти стопроцентные.

— На мой взгляд, не стоит торопиться с выводами. Юрген Клопп – тоже очень сильный специалист, а его команда показывает быстрый и зрелищный футбол. У «Ливерпуля» просто невероятный переход из обороны в атаку. Даже «Сити» в этом плане слабее. Честно, я не уверен, что «МанСити» так легко пройдет дальше.

— Вернемся к вашей карьере. В «Барсе» вы выиграли чемпионство, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Но все равно сожалеете о своем переезде в Каталонию?

— Вообще, нет, я нисколько не сожалею, что приехал в «Барсу». Но у меня тоже была похожая ситуация, что и у Ибрагимовича, а именно: небольшая обида на Пепа. Он же, наоборот, хотел, чтобы я интегрировался в команду, учил язык, часто звонил мне, говорил, что видит меня на той или другой позиции. Но сам я в силу личных причин пошел на обострение ситуации, поэтому, наверное, и не получилось хорошего расставания. Да и Гвардиола был еще молодым тренером. Возможно, будь он постарше, у него нашлись бы слова, которые помогли бы разрулить ситуацию. Венгер, кстати, немного обижается на меня. Даже когда «Арсенал» приезжал в Минск, Арсен мне опять сказал, что зря ушел. Видимо, он рассчитывал на меня.

Неудача с «Крыльями», шансы ЦСКА

— Вы играли в «Крыльях», команда вылетела в ФНЛ. Что запомнилось из этого периода карьеры?

— Именно вылет, очень жаль, что так получилось. Хорошая команда. Мы действительно на выездах собирались, рассказывали друг другу всякие истории. Не только я – у парней тоже были богатые на события карьеры. Коллектив был хороший! У Самары все будет отлично. Держу за них кулаки.

— После АПЛ, Ла Лиги чемпионат России воспринимается сильно тяжело?

— Знаете, российские команды в большинстве своем тоже показывают хороший футбол. Мне, допустим, в этом сезоне нравится «Локомотив».

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— Вы следите сейчас за РФПЛ?

— Иногда смотрю с друзьями. «Локо» — классная команда! ЦСКА просто великолепно провел ответный матч с «Лионом». Наверное, это самая лучшая игра с участием армейцев, которую я смотрел в последнее время. У команды Виктора Гончаренко получалось вообще все. Знаете, так играют лидеры чемпионата Испании: четкий короткий пас, классные голы, москвичи просто наказали «Лион» за их пижонство.

— Какие шансы у ЦСКА в матче с «Арсеналом»?

— 50 на 50. Фаворит в любом случае «Арсенал». Но если ЦСКА будет играть так же, как и с «Лионом», возможно все. У армейцев много молодых классных футболистов, плюс опытные. Такое идеальное сочетание возрастов получается.

Замена Венгеру, Инь и Янь

— Помимо футбола вы еще занимаетесь проектом Scorum. Что за проект?

— Это независимая спортивная блоговая платформа с децентрализацией данных. Ребята базируются в моем родном городе Минске. Мы пытаемся сделать так, чтобы всю информацию о спорте можно было найти в одном месте. Любой человек сможет писать о спорте и, если его посты понравятся другим людям, получать за это деньги. Scorum будет идеальным для людей, которые живут спортом и хотят знать о нем все. Мне подробно объяснили идею проекта, и я поверил, что он «выстрелит», сам вложился и начал помогать в развитии.

Блоговая платформа Scorum

— В чем конкретно ваши обязанности?

— Я оказываю медийную поддержку и консультирую по футбольным моментам. Например, зимой мы проводили фэнтези-турнир с интересными призами от меня. Ближе к июню Scorum запустит блоговую площадку, и я планирую вести там свою колонку.

— Но футбол все-таки на первом месте. Кажется, Александр Глеб вечный: недавно вы подписали контракт с БАТЭ.

— Есть желание поиграть еще один сезончик.

— А что дальше? Тренерство?

— Честно, я даже раньше не думал об этом. Но сейчас до меня доходит: футбол – это очень важная часть моей жизни, поэтому у меня появилось желание после завершения карьеры футболиста пойти на тренерские курсы.

— Это правильно. «Арсеналу» нужен новый тренер.

— Ха-ха-ха! Если только через одного. Мне, правда, очень трудно представить «Арсенал» без Арсена Венгера – это две половинки, как Инь и Янь. Конечно, когда-нибудь Арсен уйдет и придет кто-то новый. Но очень хочется, чтобы игровые традиции «канониров», которые появились при Венгере, сохранились. Спады были у всех: у «Ливерпуля», «Сити», «Челси»… И у «Арсенала» сейчас спад. Но я полностью уверен, что Арсен поднимет команду. Болельщики же смотрят только на плохое. Они кричат, что пора менять тренера. Но они тоже должны понимать, что может получиться еще хуже.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Instagram Александра Глеба