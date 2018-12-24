Акция доброты от «Бетиса», выборы президента, прогресс Дениса Черышева. Главные события 17-го тура испанской Ла Лиги

Пижонистый пенальти в исполнении Адуриса, неуступчивый «Леганес», рождественские подарки Диего Симеоне и Антуану Гризманну. Еженедельник «Футбол» рассказывает о главных мгновениях 17-го тура испанской Примеры.

Выборы тура

В Бильбао Гаиска Гаритано постепенно разгоняет темные тучи. Клуб при нем за три игры набирает очки и не знает поражений. На новогоднюю паузу команда уходит в хорошем настроении: «львы» покинули зону вылета. В то же время в самой структуре клуба намечаются перемены — «Атлетик» проводит выборы президента. Все как положено: предвыборная кампания, дебаты и сам день, когда проходит сбор бюллетеней. Имя нового главы станет известно ночью 27 декабря. Главная повестка дня на дебатах — проведение политики в руководстве по вопросу приглашения в клуб иностранцев. Если один из членов совета директоров Альберто Урибе-Эчебаррия выступает консерватором, предлагая использовать только собственных воспитанников, то Айтор Элизеги, предприниматель и повар ресторана, намерен внедрять глобализацию в структуру клуба и открывать новые академии в Европе. «Быть, или не быть — вот в чем вопрос» — эта бессмертная фраза из «Гамлета» актуальна в Бильбао как никогда.

Акция тура

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча с «Эйбаром» провели акцию в поддержку детям из малоимущих семей. В условленное время трибуны стадиона «Бенито Вильямарин» забросали футбольное поле мягкими игрушками.

😍😍😍 Qué orgullo de afición. HONOR. pic.twitter.com/TWAl5D9OWE — Real Betis Balompié (@RealBetis) December 23, 2018

Подарки тура

Главному тренеру «индейцев» Диего Симеоне и французу Гризманну больше нет нужды идти на испанский аналог передачи «Поле Чудес». Дело в том, что спонсор «Атлетико», знаменитая марка автомобилей «Хёндэ», подарил им новейшие модели внедорожников. За несколько дней до игры с «Эспаньолом» главному тренеру и главной звезде клуба торжественно вручили ключи от автомобилей. Сами машины были на газоне «Ванда Метрополитано», с именными номерами. На мероприятии присутствовали также два почтенных болельщика «Атлетико» Карлос Жан и Гонсало Миро.

Клуб сделал предрождественский подарок и фанатам, выиграв с минимальным счетом. За весь календарный 2018-й год «Атлетико» проиграл только один раз, определенно завершив его на мажорной ноте.

Матч тура

К середине осени «Леганес» выглядел безнадежно, но едва к «огурцам» приезжали такие именитые гости, как «Барселона» или «Атлетико», команда из пригорода Мадрида забирала очки и изрядно портила настроение гостям. Вот и на этот раз зрители, собравшиеся на «Бутарке», остались довольны ничьей с «Севильей». Клуб продолжает беспроигрышную серию и не проигрывает с 27 октября. В домашних стенах «огурцы» проиграли только один раз. Клубы из высшей пятерки также потерпели неудачу в Леганесе: «Алавес» и «Атлетико» сыграли вничью, а «Барселона» так и вовсе проиграла. «Реалу» нужно быть начеку.

Пабло Мачин и его команда, в свою очередь, снова исхитрились потерять два важных очка. В спину дышит мадридский «Реал», который сыграет 3 января с «Вильярреалом», а ведь отрыв составляет три очка. В случае победы «галактикос» обгонят своих обидчиков: у Солари будет на победу больше.

📸GALERÍA I Estas son algunas de las imágenes que ha dejado el #LeganésSevillaFC pic.twitter.com/FonqRaCWAW — C.D. Leganés (@CDLeganes) December 23, 2018

Пижонство тура

38-летний Ариц Адурис продолжает вести родной «Атлетик» за собой. Баск забил гол с пенальти, исполнив трюк в стиле Неймара: без разбега, едва сделав шаг назад. Вышло эффектно.

Цитата тура

«Черышев продолжает набирать ход после длительного простоя. Денис отдал голевой пас на Парехо, откинув мяч под удар. Во втором тайме, когда появилось много свободных зон, он выдал концерт. Правда, ни один из его пасов не превратился в гол. Кроме того, подача Черышева привела к скидке головой в исполнении Феррана и последовавшему вскоре результативному удару Пиччини. Это лучшая игра Черышева после возвращения в «Валенсию»,

— такой хвалебный отзыв в свой адрес российский полузащитник получил от Хулиана Бургоса, журналиста газеты AS. Хочется верить, что это только начало перед новым 2019-м годом.

Результаты 17-го тура:

Жирона – Хетафе – 1:1 (0:0)

(Эспиноса, 85; Родригес, 61).

Реал Сосьедад – Алавес – 0:1 (0:1)

(Кальери, 11).

Бетис – Эйбар – 1:1 (1:0)

(Санабриа, 21; Орельяна, 72 – с пенальти).

Атлетико – Эспаньол – 1:0 (0:0)

(Гризманн, 56 – с пенальти).

Барселона – Сельта – 2:0 (2:0)

(Дембеле, 10, Месси, 45).

Атлетик – Вальядолид – 1:1 (1:0)

(Адурис, 45 – с пенальти; Плано, 90).

Валенсия – Уэска – 2:1 (1:0)

(Парехо, 25, Пичинни, 90; Эрнандес, 72 – с пенальти).

Леганес – Севилья – 1:1 (1:0)

(Весга, 5; Бен Йеддер, 90).

Райо Вальекано – Леванте – 2:1 (1:0)

(Тоньо, 23 – в свои ворота, Де Томас, 67; Рочина, 60).

Матч Вильярреал — Реал Мадрид перенесен на 3 января.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Месси («Барселона») — 15 голов; Л. Суарес («Барселона»), Стуани («Жирона») — 11 голов.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков