Агенты и гипноз. Илья Казаков – о трансферах «Спартака»

«Спартак» в силу своей уникальности – будь то подход к выбору тренера или обособленность от других наших топ-клубов, должен идти и в селекции только своей дорогой. Которая может удивлять или раздражать других агентов, но сейчас именно она и способна привести красно-белый клуб к успеху.

С агентами разговаривать интересно. Можно называть их иначе – посредники, но суть от изменившихся определений не меняется. Да и какие они посредники? Посредник — это тот, кто не искал игрока для клуба или клуб для игрока, а просто в силу каких-то причин был отправлен вести переговоры. Таких историй множество. Скажем, клуб крепко обиделся на агента и наотрез отказался вести с ним дела в последующем. А футболист, чьи интересы он представляет, позарез нужен тренеру этого клуба. Тогда агент, чтобы не срывать трансфер, делегирует кому-то из знакомых – например, бывшему генеральному или спортивному директору другого клуба, официально нигде после увольнения не работающему, — полномочия озвучить на переговорах свою позицию. И все довольны: клуб, игрок, агент, посредник.

Агент — это птица большого полета, если говорить об агентах серьезных. Он способен собрать команду, если клуб настолько верит в тренера, что отдает это ему на откуп, а тот давно работает в связке с агентом. Или, наоборот, если клуб настолько не верит в тренера или тренеру, что на озвученные тренером позиции подбирает игроков сам, обращаясь к агенту.

Агенты знают все, общаясь друг с другом. Кого когда уволят или назначат. Где деньги есть, а где они закончились. И главное – они в состоянии убедить почти любого в любой из своих точек зрения.

Иногда мне кажется, что агентами становятся бывшие гипнотизеры. Да и не только мне, наверное, если почитать внимательно то, что говорят о них разные сильные футбольные люди. Николай Толстых воевал с ними и проиграл. Исполком РФС восстал против президента по другой причине, но та война Толстых оказалась незаконченной. Да и вряд ли она могла стать успешной.

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Правда, пройдет пара лет, и сами агенты начнут вспоминать бывшего президента РФС добрым словом, оказавшись перед угрозой ухода в полулегальное существование в силу вводимого федерацией нового регламента, подразумевающего колоссальные отчисления в бюджет РФС за право официально заниматься этой деятельностью.

Но что бы ни случилось, уверен: агенты все равно выживут. Потому что они давно научились выживать при любых переменах и событиях. И хорошо, что так. Поскольку без них многое бы изменилось, и не факт, что в лучшую сторону. Революции в футболе — одном из самых консервативных миров, редко приводят к общему счастью. Взять хотя бы бесконечно обсуждаемый переход на схему «осень — весна», после которого большинство клубов страны из первой-второй лиг оказались на грани выживания. Но не будем о грустном. Речь о другом: об агентах и времени, которое сейчас идет. Трансферное окно открыто. Их время в большей степени.

Агенты рассказывали удивительные истории, которым хотелось верить. И были готовы объяснить любой расклад в любом клубе. Про ЦСКА говорили просто: нет денег. Про «Локомотив» еще проще: время правления Семина. Про «Краснодар», стоило мне завести речь о финансовом фейр-плей, сразу закрывали эту тему: мол, сегодня искусно обойти этот вопрос не составляет большого труда, есть варианты, которые успешно реализуются, если игрок нужен клубу.

И всех их волновал «Спартак». Лидирующий, снова возрождающийся и по-прежнему богатый. А главное, готовый покупать – в большей степени, чем другие наши команды. Потому что те хотели кого-то приобрести преимущественно на деньги, освобождающиеся от продажи других футболистов. «Спартак» же имел в эту зиму открытый трансферный чек на двадцать пять миллионов евро. Колоссальные деньги для РФПЛ в наши дни. И не самые большие для Европы.

Агенты рассказывали про Китай, готовый купить любого бразильца за немыслимые суммы. С кем конкурировать Россия не могла. Про MLS – стоило мне заговорить о мексиканцах или костариканцах, – куда те готовы перейти в любой момент. Про Европу, в которой стоимость приличного нападающего начинается от суммы в пятнадцать миллионов евро, а то и больше.

Я слушал и не понимал, на кого «Спартак» может тогда потратить выделенные Леонидом Федуном деньги? Если только за Самедова надо будет отдать «Локомотиву» пять миллионов. А еще примерно столько же потрачено за Селихова и Джикию.

Мне говорили, что агент Марко Трабукки, ставший постоянным спутником Массимо Карреры, отыщет для него кого-то в Италии. Игроков, готовых поехать не столько в «Спартак», а конкретно к Каррере. А Промес ведет переговоры с попавшим в опалу у Моуринью Депаем, самым близким своим другом. А Глушаков пытается пролоббировать возвращение в команду одного из бывших воспитанников красно-белых.

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Я приплюсовывал к этим фамилиям Александра Жиркова, ставшего несколько лет назад вторым человеком в клубе, и Юхана Гераскина, отличающегося точным и слегка ироничным взглядом на футбол, масштаб чьего влияния на клуб до конца не понятен, но одна история, как он поспособствовал тому, чтобы Промес переподписал со «Спартаком» контракт, много стоит, – и у меня получался удивительный микс. Было сложно понять, кто и как ведет селекцию в клубе: что там от спонтанности, а что — от целевой работы.

Потом я вспомнил ответ Валерия Карпина на вопрос, чего не хватило «Спартаку», чтобы стать при нем чемпионом. «Денег», — сказал Карпин и одновременно был прав и не прав. Прав, поскольку деньги помогли «Зениту» выиграть золотые медали, после того как клуб получил Халка, Витселя, а до этого многих других. Не прав потому, что ЦСКА и без денег смог выиграть титул, а «Анжи» или «Локомотив» с деньгами — нет.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев