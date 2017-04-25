Абсолютная власть. Почему Италия должна гордиться «Ювентусом»

Резкий «Наполи», неутомимый бомбардир Андреа Белотти, яркий «Интер». Однако все они меркнут на фоне «Ювентуса». Итальянский чемпионат – монархия. «Юве» — безжалостный и жестокий правитель.

Первое место, восьмиочковый отрыв от второго и 5 туров до окончания сезона на Апеннинах. Кажется, что в победу «Ромы» или «Наполи» в битве за скудетто не верит никто. И действительно, Турин – главный и безоговорочный фаворит. А для тех, кто сомневается, Макс Аллегри уже придумал утешение: «Отрыв от «Ромы»? Пока что они могут набрать 90 очков, а это значит, что нам нужно 91».

Танец на костях. Как играет самый опасный защитник Серии А

Победы на поле определяют и финансовый успех владельцев «Ювентуса». Как сообщила пресс-служба «старой синьоры», акции туринского клуба поднялись приблизительно на 35% после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. После ничьей в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ против «Барселоны» они подорожали на 12%. Теперь одна акция «Ювентуса» стоит 0,73 евро. По предварительной информации Forbes, общая стоимость туринского клуба составляла до взлета 1,15 млрд евро.

«Ювентус» уже придумал, как будет распоряжаться игроками, которые являются активом команды. Контракт с одним из самых перспективных футболистов мира, Пауло Дибалой, был продлен до 2021 года. Слухи о возможном уходе Массимилиано Аллегри постепенно улетучиваются вместе с чемпионскими амбициями ближайших преследователей «Юве» в Серии А. Теперь болельщики с «Ювентус Стэдиум» говорят о необходимости сохранить алленаторе и стараются ускорить процесс продления контракта с Аллегри. Со своими лидерами туринцы также не намерены расставаться даром. Так, например, за трансфер Леонардо Бонуччи в «Манчестер Сити» итальянцы планируют получить не менее 60 млн евро.

«Выход в полуфинал Лиги чемпионов был справедливо воспринят как большое достижение. Это ничего не значит, если команда не станет победителем. Была проделана большая работа. Но впереди столь же важный месяц, — заявил генеральный директор «Юве» Беппе Маротта. — За последние годы мы дважды доходили до полуфинала. Плюс было то, что случилось в Мюнхене в прошлом сезоне. Мы нащупали правильный подход, который «Ювентус» утратил после шторма 2006 года. С гордостью можно сказать, что команда входит в число пяти-шести сильнейших в Европе». «Ювентус» — как повод для гордости не только для Маротты, но и для всей Италии. Именно «старая синьора» продолжает оставаться в еврокубках единственным представителем своей лиги. Именно у «черно-белых», по данным La Gazetta dello Sport, лучшая оборона среди клубов топ-5 лиг. Именно «Юве» — единственный итальянский клуб, который входит в десятку самых дорогих в мире.

Серия А уже давно перестала интересовать «Ювентус». Из года в год он оставляет соперников в дураках, получая по итогам сезона золотые медали. Теперь главная цель команды Массимилиано Аллегри – победа в Лиге чемпионов. В полуфинале действующие чемпионы Италии встретятся с «Монако». В феномен монегасков и их главного тренера Леонарду Жардима верят все. Но вряд ли у французов найдется много аргументов против команды, которая грохнула у себя дома «Барселону» со счетом 3:0. И даже «Атлетико» и мадридский «Реал» не кажутся грозными на фоне «старой синьоры».

Генерал для «синьоры». Зачем «Ювентусу» понадобился Томас Ринкон

Уход Аллегри маловероятен. Но даже если Массимилиано все же решит уйти из «Ювентуса», то он может сделать это красиво. Победа в чемпионате практически в кармане. Триумф в Лиге чемпионов вполне вероятен. Для «Юве» расставание с Аллегри не станет катастрофой. Туринцы в очередной раз найдут достойную замену, прокачают работу нового тренера многомиллионными трансферами и опять победят в чемпионате. Теория замкнутого круга в действии.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»