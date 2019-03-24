А каникулы будут? Европейским грандам не нужен новый формат клубного чемпионата мира. Они готовят бойкот ФИФА

В ФИФА окончательно попрощались с Кубком конфедераций. Упраздненный турнир для сборных заменят клубным чемпионатом мира, обновившим свой формат. Законопроект был принят большей частью избирателей, но против новинки выступили потенциальные участники соревнования. Еженедельник «Футбол» разбирается в очередном скандале между футбольными чиновниками.

Новые сроки

15 марта президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил: нынешний формат клубного ЧМ просуществует еще два сезона, а с 2021-го начнется новая эра в истории турнира. Во-первых, организация изменила дату проведения чемпионата: он состоится не в декабре, а в период с 17 июня по 4 июля. Новый ЧМ, как и Кубок конфедераций, будет проходить раз в четыре года, за год до мирового первенства среди сборных. Реформа №2 касается количества участников: вместо привычных семи их будет 24. Из Европы прибудут восемь клубов, Южную Америку представят шесть команд, а остальные приедут с других континентов.

Бездомный турнир

Чиновники еще не решили, по какому принципу будет проходить выбор страны-хозяйки клубного турнира. Уже понятно, что Катар не сможет провести его за год до домашнего ЧМ: клубы должны сыграть друг с другом летом, а в арабской стране даже первенство-2022 перенесли на конец осени из-за аномальной жары. Полтора года назад СМИ предполагали, что КЧМ-2021 погостит в Китае, но сейчас о месте возможного проведения не сообщают даже в ФИФА.

Формат, фейковые слухи

Еще летом 2017-го в Mundo Deportivo «слили» структуру будущего КЧМ: по информации издания, в восемь групп попадет по три команды, а каждый из победителей своего трио выйдет в четвертьфинал. В итоге сетка чемпионата оказалась правильной, но слухи об участниках не подтвердились: испанские журналисты писали о попадании на турнир 12 европейских клубов — последних четырех победителей и финалистов Лиги чемпионов, а также четырех команд с лучшим коэффициентом УЕФА. Сейчас же известно, что ФИФА разрешила каждой континентальной ассоциации самостоятельно выбирать участников от своего «региона».

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Европейское «нет»

Инфантино еще не успел сделать официального заявления по поводу КЧМ, а председатели ассоциации европейских клубов (ЕСА) уже жаловались УЕФА. Главы «Реала», «Барселоны», «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Ювентуса», «Аякса» и других грандов пригрозили отказом от игры в новом турнире из-за «обоснованных опасений». Ранее топ-клубы спорили с ФИФА по поводу расширения участников чемпионатов мира до 48 сборных, но это не помешало организации в работе над реформой.

Сдвинулись с мертвой точки

Удивительно, но и такие отношения — прогресс для ФИФА. Еще осенью 2018-го делегаты в лице президента ЕСА (и владельца «Юве») Андреа Аньелли, главы «Барсы» Жозепа Бартомеу и других влиятельных людей угрожали бойкотом голосования по поводу реформы. Тогда собрание отменили. В марте же управленцы высказались против нового формата МЧМ до 2021 года, не выставив никаких ультиматумов. Но Инфантино получил народное «добро» на замену формата и без них.

Причина протеста

УЕФА же поддержал членов ЕСА, указав на отсутствие «форточек» для проведения летнего турнира с участием звездных команд и игроков. Логика оппозиции проста: в то время когда футболист должен отдыхать после сезона, он будет играть в официальных встречах с риском получить травму. Более того, ФИФА согласовала все даты международных соревнований до 2024 года. Сейчас на лето-2021 в календаре указан Кубок конфедераций, и владельцы грандов могут не допустить своих футболистов до участия в КЧМ на законных основаниях.

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Профсоюз тоже против

Не вдохновились идеей от команды Инфантино и в FIFPro: всемирный профсоюз футболистов заявил, что международный календарь и без того перегружен, а многие топ-игроки из-за небольших пауз между крупными чемпионатами и клубными коммерческими турнирами практически не попадают в летние отпуска. Председатели FIFPro настаивают, что изменения в сезонном графике возможны только после установления обязательных стандартов для восстановления их «клиентов».

Прибыль в 25 млрд

Профсоюз предложил местным чиновникам разобраться с мизерными вливаниями в женский футбол, плохим управлением карьерами игроков и т.д. В федерации на сарказм вряд ли ответят чем-то кроме пустых обещаний: на данный момент членам организации проще и выгодней работать над усовершенствованием КЧМ. По данным СМИ, ФИФА планировала подписать 12-летний контракт с инвесторами из Японии, Китая, Саудовской Аравии и США с целью продать 49 процентов акций на новый турнир. Такое сотрудничество принесло бы Инфантино и Ко около 25 млрд долларов дохода.

Понижение ради повышения

Но не все так просто: потенциальные покупатели готовы оплатить подобную сумму, если в ее стоимость войдет и передача почти половины прав на Лигу наций ФИФА. Проект по созданию аналога новорожденного турнира от УЕФА обсуждался и в международной организации, только дальше планов дело не сдвинулось. Правда, Инфантино готов пойти на существенное понижение: Associated Press сообщала, что он хочет получить около 12 млрд долларов все за то же соглашение. Сделка станет успешной и в этом случае: при нынешнем формате клубного первенства ФИФА заработала бы от спонсоров «всего» 444 млн долларов за 12 лет.

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Комментарии участников

Пока выступление лучших клубов Европы под большим вопросом, Джанни осторожно говорит по теме бойкота: «ФИФА надеется на участие всех лучших команд. Мы провели позитивные переговоры с УЕФА». Не набрасывается на противников новинки и помощник президента Звонимир Бобан: «Порой нереалистично оцениваешь то, что делаешь. Мы допустили свои ошибки, но теперь все корректируем». Представители топ-клубов Европы пока отмалчиваются. Готовятся к очередной атаке на невыгодное для них соревнование?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press