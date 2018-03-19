А что Ребров? Как футболисты ходили на выборы президента

Автор: Евгений Морозов 0

Выборы сегодня проходили по всей стране и для всех. Футболисты не остались в стороне и тоже отдали свой голос — все по-разному.

Вот так голосовала сборная России. Угадайте: за кого?

В Хабаровске голосовать начали раньше, чем во многих других регионах страны. Пришли и футболисты «СКА». Представьте то, как их удивил огромный бутер, который им подарили? Ну маленькие фанаты были рады увидеть своих кумиров.

Кокорин тоже не остался в стороне. Поддержал выборы вот такой вот картинкой.

Ребров сделал нечто похожее. Или у них был один дизайнер?

В этот день даже Широков дома не сидел!Пришли на выборы всей семьей — респект!

А в Туле явку повышал местный «Арсенал». Получилось очень даже ничего.

Фото: «СКА» Хабаровск, Instagram, Twitter
Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Как попасть в анекдот. Илья Казаков – о российском футболе

Goethe-Institut

Немецкая высадка. Как сборная Германии начала путь в России за полгода до ЧМ-2018

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 