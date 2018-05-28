А что – а вдруг? «Вашингтон» и Кубок Стэнли – как это возможно

Над ним смеялись, говорили о трофейной импотенции в Северной Америке и попрекали никчемной игрой в плей-офф. Все это путь Александра Овечкина. И похоже, ему надоело так жить. Теперь Ови – настоящий лидер «Вашингтона», справедливо вышедшего в финал Кубка Стэнли.

CAPITALные красавчики

Еще в прошлом году само упоминание «Вашингтона» звучало как начало анекдота – столько лет второй раунд Кубка Стэнли был потолком для «столичных» во главе с Овечкиным. Но в этот раз «Кэпиталз» по ходу турнира выбили клубы с российскими лидерами — «Коламбус» (Панарин, Бобровский), «Питтсбург» (Малкин), «Тампу» (Василевский, Кучеров). А привыкшие к безысходности болельщики из столицы США теперь так бурно празднуют первый за 20 лет выход своей команды в финал, что приходят на тренировки в количестве 6 тысяч человек. Вот она, народная любовь.

Как вечным неудачникам удалось измениться? В первую очередь «Вашингтон» начал менять стереотипы: впервые при Овечкине «Кэпс» прошли дальше второго раунда, с третьей попытки подряд «столичные» обыграли в играх на выбывание «Питтсбург». А сам лидер повел за собой команду в плей-офф, чего раньше практически не происходило. И этому есть объяснение. После прошлогоднего вылета от «Питтсбурга» Александр изменил своему привычному маршруту вылет из Кубка Стэнли = прибытие на ЧМ и вместо мирового первенства выделил пару недель на восстановление. К началу 101-го сезона НХЛ форвард заметно похудел, что помогало ему мгновенно набирать стартовую скорость на площадке. Как итог — 49 шайб: это лучший результат сезона в регулярке. Не впечатляет? Тогда вот вам статистика капитана в плей-офф: 22 очка по системе «гол+пас». Сейчас Овечкин занимает второе место по этому показателю.

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А на первом идет Евгений Кузнецов (24 очка). Его взрыв в текущем сезоне – тоже большая удача для «Кэпс». Кузнецов умеет затаиться и сотворить голевую атаку в неожиданный момент, а такое качество ценится всеми. Нельзя не отметить и Дмитрия Орлова, который способен нанести хлесткий бросок и обладает прекрасным видением партнера. Но не все решают русские: без Холтби «Вашингтон» не сделал бы прыжка в финал. Американец тащил шайбы и в седьмом матче серии против «Тампы» (4:0), а до этого доводил американских комментаторов до оргазма своими спасениями от Кросби и Малкина.

И все-таки основная победа «Кэпиталз» — обретение внутренней уверенности. Овечкин обещал, что его команда победит после 0:2 от «Коламбуса» в первом раунде? Well done. А главное, что у финалиста есть изюминка: игрок любого звена способен проявить себя в любой встрече. Две шайбы 23-летнего Бураковски в решающем матче против «Лайтнинг» это доказали.

«Я еще никогда не играл в такой команде, как эта, где в любой ситуации мы настолько уверены друг в друге и никогда друг на друга не наезжаем», — заявил Холтби после победы в финале конференции. Но сможет ли уверенный в себе коллектив победить клуб, который перевыполнил задачу на сезон и ничего не боится?

Сказка о рыцарях

«Голден Найтс» существуют только первый год, но по ходу дебютного плей-офф творят чудеса, проиграв всего трижды в 15 играх Кубка Стэнли. Удивительно, но «Вегас» — уже третий новичок НХЛ, который в дебютном для себя сезоне вышел в финал КС. Правда, команда и так побила кучу рекордов: никогда до «рыцарей» дебютант не побеждал в своем дивизионе, никто не выигрывал первую в истории серию плей-офф «всухую». А также «Вегас» набрал рекордное количество очков – 109.

A bunch of guys just on the ice celebrating a Western Conference Championship & a trip to the Stanley Cup Final#VegasBorn pic.twitter.com/kuHTC41Z4I — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 24, 2018

Нужно понимать, какого труда стоит ввести клуб в хоккейную лигу. Везде комплектация новичка происходит по отработанной схеме, которой пользуются бродяги у метро: «Помогите, чем можете». Так, «Голден Найтс» собрали свой состав за счет игроков из разных клубов Северной Америки, которых выставили на драфт.

«Еще год назад вы не могли купить майку этой команды. Тогда было известно, что в команде есть Дюк, Гика и Шипачев — до драфта расширения оставался еще месяц», — заявлял обозреватель Las Vegas Review-Journal Стив Карп уже в мае. Что примечательно, ни один из этих игроков не провел больше 10 игр за «рыцарей».

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Вот вам и секрет местного фокуса: руководство и тренерский штаб не стали жертвовать сезоном ради адаптации, команде были поставлены максимальные цели. А удержаться в коллективе еще сложнее, когда каждый игрок был подобран с драфта отказов и пытался доказать свою состоятельность в новом клубе. Тот же «Питтсбург» перестал верить в голкипера Марка-Андре Флери и вышвырнул канадца, только теперь «пингвины» будут наблюдать за своим ветераном с экранов.

Непредсказуемый прогноз

Обычно спортивная сказка заканчивается в финале, вспомните недавний поход Швейцарии за «золотом» ЧМ. Но этот финал удивителен заранее: попади в пару к другому сопернику, «Вашингтон» и «Вегас» считались бы аутсайдерами. Поэтому решающая встреча Кубка Стэнли-2018 – история двух золушек: непонятно, кому подойдет туфелька. Да и любителям интриги не будет скучно: впервые с 2007 года в финале встретятся клубы, ни разу не бравшие Кубок Стэнли.

Расписание матчей финала Кубка Стэнли: 29.05.2018. 03:00 (мск). «Вегас» — «Вашингтон»

01.06.2018. 03:00. «Вегас» — «Вашингтон»

03.06.2018. 03:00. «Вашингтон» — «Вегас»

05.06.2018. 03:00. «Вашингтон» — «Вегас»

08.06.2018. 03:00. * «Вегас» — «Вашингтон»

11.06.2018. 03:00. * «Вашингтон» — «Вегас»

14.06.2018. 03:00. * «Вегас» — «Вашингтон»

* — если потребуется

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальные сайты «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс»