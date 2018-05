А что – а вдруг? «Вашингтон» и Кубок Стэнли – как это возможно

Над ним смеялись, говорили о трофейной импотенции в Северной Америке и попрекали никчемной игрой в плей-офф. Все это путь Александра Овечкина. И похоже, ему надоело так жить. Теперь Ови – настоящий лидер «Вашингтона», справедливо вышедшего в финал Кубка Стэнли.

CAPITALные красавчики

Еще в прошлом году само упоминание «Вашингтона» звучало как начало анекдота – столько лет второй раунд Кубка Стэнли был потолком для «столичных» во главе с Овечкиным. Но в этот раз «Кэпиталз» по ходу турнира выбили клубы с российскими лидерами — «Коламбус» (Панарин, Бобровский), «Питтсбург» (Малкин), «Тампу» (Василевский, Кучеров). А привыкшие к безысходности болельщики из столицы США теперь так бурно празднуют первый за 20 лет выход своей команды в финал, что приходят на тренировки в количестве 6 тысяч человек. Вот она, народная любовь.

Boys looking fresh on their way out of town. #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/nbWyrc9wem

— Washington Capitals (@Capitals) May 27, 2018