Самая красивая. Неповторимая жена Чиро Иммобиле — Джессика

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Лацио» в гостях проиграл «Аталанте» (0:1). Эта игра не задалась для главной звезды римлян — Чиро Иммобиле. Итальянец весь матч занимался ерундой: пытался быть плеймейкером, бил в небеса. Но все-таки в этом сезоне он хорош — 10 мячей и 1 голевая передача. Без поддержки не обходится. Футболисту всегда помогает его прекрасная жена — Джессика Мелена.

Чиро и Джессика познакомились в социальных сетях в 2011 году. Встреча кардинально изменила обоих. С того времени пара вместе. Они любят друг друга.

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Tutto l’amore che ho ❤️

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🌊 ☀️

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🌿🍃☀️

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• SUNDAY• ☀️🌊 #byebye

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Стоит отметить, что раньше девушка была моделью. Но после знакомства с Иммобиле она прекратила этим заниматься. Сама ли девушка решилась на это или по просьбе мужа — неизвестно.

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🌊☀️ ⛱

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🌹 #mykonos #sea🌊 #summer

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Кстати, Джессика популярнее своего мужа. У нее на несколько десятков тысяч подписчиков больше в Instagram. Не удивительно, ведь девушка часто балует своих поклонников прекрасными фотографиями.

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☀️❤ 🦀

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Finish 🎆 #summeriscomming #sportime

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Джессика признавалась в интервью, что Чиро покорил ее сердце романтикой. Она родилась 17-го числа, именно этот номер на спине у футболиста.

Мелена обожает футбол. Часто посещает матчи своего мужа, иногда даже выкладывает фотографии.

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La mia soddisfazione sei tu ❤️

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В 2016 году из-за футбола (виртуального) случилась смешная ситуация. Иммобиле игнорировал свою жену, залипая в FIFA 17. Девушке часто приходится сталкиваться с этой проблемой. Чиро обожает эту игру.

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Grazie eh!!!! #primaopoivoladallafinistra #tihoavvisato

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У пары есть две дочери. Но несмотря на окружение одних девушек, Иммобиле счастлив. Ему повезло и с футболом, и с семьей.

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Il mio tutto❤️vi amo @jessicamelena

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•♥️•

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🌱🌿🌴☀️🌊

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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