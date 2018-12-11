Рурское проклятье, «РБ Лейпциг» — тормоз, автогол чемпиона мира. Главные события 14-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д побеждает в рурском дерби и продлевает беспроигрышную серию, а берлинская «Герта» собирается в еврокубки. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.





Конец рурского проклятия

Говорят, что за неделю до огненного немецкого противостояния даже соседи перестают друг с другом разговаривать, если один болеет за «Боруссию», а другой — за «Шальке». Фанатские страсти достигают пиковой точки в день игры.

Команды долго не могли решить, кто кому утрет нос. В первом тайме «шмели» захватили инициативу, и вскоре их давление дало о себе знать. «Черно-желтые» заработали стандарт, который успешно реализовали. Ройс исполнил подачу на Дилэйни, и тот головой отправил мяч в сетку. Во второй половине матча «Боруссия» подарила пенальти «Шальке». Его точно исполнил Калиджури. Но довольно быстро «шмели» перевернули игру в свою пользу. Решающий мяч забил Санчо.

«Боруссия» Д не побеждала в Гельзенкирхене с октября 2013 года. Теперь Рурское проклятие снято. «Шмели» вновь лучшие.

«Бавария» не сдается

Теперь каждая победа для «Баварии» на вес золота. Чтобы отвоевать салатницу, зарезервированную пока «Боруссией» Д, команде нужно в каждой игре зарабатывать по три очка. Мюнхен не сдается. Встреча против «Нюрнберга» прекрасно сложилась для парней Ковача. Дубль Левандовски и гол Рибери принесли желаемую победу «Баварии» над аутсайдером чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» — тормоз

«Лейпциг» снова штормит. Команда который год теряет стабильность к середине сезона. Пока бороться с проблемой особо не получается, а вот тормозить еще как. Матч с «Фрайбургом» для «быков» оказался одним из худших в сезоне. Больше трех мячей команде Рангника забила только «Боруссия» Д (1:4). И вот опять разгромный счет. Первый мяч в ворота «Лейпцига» отправил Петерсен. Затем пенальти реализовала звезда молодежки сборной Германии Вальдшмидт. Третий гол прилетел от Франтца. «Быки» остались ни с чем.

TOOOOOOOR ⚽️ 2:0 #SCFRBL Luca #Waldschmidt tritt an und verwandelt den Elfmeter, wie auch schon im letzten Heimspiel, sicher (44') 💪 JAAAAAAAAA! pic.twitter.com/JMUxRGnxtm — SC Freiburg (@scfreiburg) December 8, 2018

Автогол от шеф-Павара

«Боруссия» М открыла счет в матче против «Штутгарта» лишь в финальной трети игры. Нойхаус забросил мяч в штрафную на выдвигавшегося Раффаэля. Бразилец головой направил мяч в «швабские» ворота. Через десять минут Нойхаус уже сам расправился со «Штутгартом». Остановить «жеребцов» у команды Вайнцирля не хватило сил. Наверно, потому что она потратила их все на помощь Менхенгладбаху. Благодаря автоголу чемпиона мира Павара «Боруссия» утроило свое преимущество.

Шанс на еврокубки

Когда в последний раз «Герта» была в Еврокубках? Надо призадуматься. Сразу не вспомнишь. В сезоне 1978/79 в Лиге Европы берлинский клуб дошел до полуфинала, где споткнулся о «Црвену Звезду». В нынешнем году «Герта» после игры с «Айнтрахтом» замыкает зону еврокубков в Бундеслиге. «Орлы» пропустили мяч от Груйича и свести встречу хотя бы к ничьей у них не получилось.

У «Герты» сезон складывается неплохо. Только три поражения: от «Лейпцига», «Фортуны» и «Вердера». У Берлина есть шансы на попадание в еврокубки. Главное грамотно их использовать.

Матч тура

Естественно, матч тура — Рурское дерби.

Вот это встреча!

🖤💛 So empfängt Dortmund seine Derbysieger! pic.twitter.com/NjdiHEDFeT — Borussia Dortmund (@BVB) December 8, 2018

Что же творилось после игры? Витцель все заснял, не переживайте.

Событие тура

«Бавария» провела рождественскую вечеринку «для своих».

Результаты 14-го тура

Вердер – Фортуна – 3:1 (1:1)

(Мевальд, 20, Лукебакио, 43 — с пенальти, Харник, 71, Сарджент, 78).

Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0 (2:0)

(Петерсен, 12, Вальдшмидт, 46 — с пенальти, Франтц, 52).

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2 (2:1)

(Бельфодиль, 4, Бичакчич, 28, Гинчек, 31, Крамарич, 71).

Бавария – Нюрнберг – 3:0 (2:0)

(Левандовский, 9, 27, Рибери, 56).

Боруссия Д – Шальке – 2:1 (1:0)

(Дилэйни, 7, Калиджури, 61 — с пенальти, Санчо, 74).

Байер – Аугсбург – 1:0 (0:0)

(Аларио, 75).

Герта – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

(Груйич, 40).

Ганновер – Майнц – 1:1 (1:0)

(Вайдандт, 12. Бросински, 89 — с пенальти).

Боруссия М — Штутгарт — 3:0 (0:0)

(Раффаэль, 69, Нойхаус, 77, Павар, 84).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 10 — Алькасер («Боруссия» Д), Йович («Айнтрахт»).

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press