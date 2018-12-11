Рурское проклятье, «РБ Лейпциг» — тормоз, автогол чемпиона мира. Главные события 14-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д побеждает в рурском дерби и продлевает беспроигрышную серию, а берлинская «Герта» собирается в еврокубки. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.
Конец рурского проклятия
Говорят, что за неделю до огненного немецкого противостояния даже соседи перестают друг с другом разговаривать, если один болеет за «Боруссию», а другой — за «Шальке». Фанатские страсти достигают пиковой точки в день игры.
Команды долго не могли решить, кто кому утрет нос. В первом тайме «шмели» захватили инициативу, и вскоре их давление дало о себе знать. «Черно-желтые» заработали стандарт, который успешно реализовали. Ройс исполнил подачу на Дилэйни, и тот головой отправил мяч в сетку. Во второй половине матча «Боруссия» подарила пенальти «Шальке». Его точно исполнил Калиджури. Но довольно быстро «шмели» перевернули игру в свою пользу. Решающий мяч забил Санчо.
«Боруссия» Д не побеждала в Гельзенкирхене с октября 2013 года. Теперь Рурское проклятие снято. «Шмели» вновь лучшие.
«Бавария» не сдается
Теперь каждая победа для «Баварии» на вес золота. Чтобы отвоевать салатницу, зарезервированную пока «Боруссией» Д, команде нужно в каждой игре зарабатывать по три очка. Мюнхен не сдается. Встреча против «Нюрнберга» прекрасно сложилась для парней Ковача. Дубль Левандовски и гол Рибери принесли желаемую победу «Баварии» над аутсайдером чемпионата Германии.
1. Saisontor für @FranckRibery! #Gnabry scheitert noch an Bredlow — Ribéry dann nicht mehr! 👌
Schaut gut aus, Jungs! #FCBFCN #MiaSanMia pic.twitter.com/a8Cz1FEvsx
— FC Bayern München (@FCBayern) December 8, 2018
«РБ Лейпциг» — тормоз
«Лейпциг» снова штормит. Команда который год теряет стабильность к середине сезона. Пока бороться с проблемой особо не получается, а вот тормозить еще как. Матч с «Фрайбургом» для «быков» оказался одним из худших в сезоне. Больше трех мячей команде Рангника забила только «Боруссия» Д (1:4). И вот опять разгромный счет. Первый мяч в ворота «Лейпцига» отправил Петерсен. Затем пенальти реализовала звезда молодежки сборной Германии Вальдшмидт. Третий гол прилетел от Франтца. «Быки» остались ни с чем.
TOOOOOOOR ⚽️
2:0 #SCFRBL
Luca #Waldschmidt tritt an und verwandelt den Elfmeter, wie auch schon im letzten Heimspiel, sicher (44') 💪 JAAAAAAAAA! pic.twitter.com/JMUxRGnxtm
— SC Freiburg (@scfreiburg) December 8, 2018
Автогол от шеф-Павара
«Боруссия» М открыла счет в матче против «Штутгарта» лишь в финальной трети игры. Нойхаус забросил мяч в штрафную на выдвигавшегося Раффаэля. Бразилец головой направил мяч в «швабские» ворота. Через десять минут Нойхаус уже сам расправился со «Штутгартом». Остановить «жеребцов» у команды Вайнцирля не хватило сил. Наверно, потому что она потратила их все на помощь Менхенгладбаху. Благодаря автоголу чемпиона мира Павара «Боруссия» утроило свое преимущество.
1': Auf geht's! 🙂🙃 #BMGVfB 0:0 pic.twitter.com/DZyYBkYaw4
— Borussia (@borussia) December 9, 2018
Шанс на еврокубки
Когда в последний раз «Герта» была в Еврокубках? Надо призадуматься. Сразу не вспомнишь. В сезоне 1978/79 в Лиге Европы берлинский клуб дошел до полуфинала, где споткнулся о «Црвену Звезду». В нынешнем году «Герта» после игры с «Айнтрахтом» замыкает зону еврокубков в Бундеслиге. «Орлы» пропустили мяч от Груйича и свести встречу хотя бы к ничьей у них не получилось.
У «Герты» сезон складывается неплохо. Только три поражения: от «Лейпцига», «Фортуны» и «Вердера». У Берлина есть шансы на попадание в еврокубки. Главное грамотно их использовать.
Von perfekten Zeitpunkten und Einladungen zum Abendessen 🍴 — unser Nachbericht zu #BSCSGE: ✍ https://t.co/UqK5wbx2jA 👈 #hahohe pic.twitter.com/bvoknKqNQ4
— Hertha BSC (@HerthaBSC) December 9, 2018
Матч тура
Естественно, матч тура — Рурское дерби.
Вот это встреча!
🖤💛 So empfängt Dortmund seine Derbysieger! pic.twitter.com/NjdiHEDFeT
— Borussia Dortmund (@BVB) December 8, 2018
Что же творилось после игры? Витцель все заснял, не переживайте.
About last night… 🙏🏽🐝@BVB @AchrafHakimi pic.twitter.com/7nhGXraH1Q
— Axel Witsel (@axelwitsel28) December 9, 2018
Событие тура
«Бавария» провела рождественскую вечеринку «для своих».
💫 Die #FCBayern-Weihnachtsfeier 2018 💫 #FCBXmas pic.twitter.com/ti0CyHf0Dv
— FC Bayern München (@FCBayern) December 9, 2018
Результаты 14-го тура
Вердер – Фортуна – 3:1 (1:1)
(Мевальд, 20, Лукебакио, 43 — с пенальти, Харник, 71, Сарджент, 78).
Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0 (2:0)
(Петерсен, 12, Вальдшмидт, 46 — с пенальти, Франтц, 52).
Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2 (2:1)
(Бельфодиль, 4, Бичакчич, 28, Гинчек, 31, Крамарич, 71).
Бавария – Нюрнберг – 3:0 (2:0)
(Левандовский, 9, 27, Рибери, 56).
Боруссия Д – Шальке – 2:1 (1:0)
(Дилэйни, 7, Калиджури, 61 — с пенальти, Санчо, 74).
Байер – Аугсбург – 1:0 (0:0)
(Аларио, 75).
Герта – Айнтрахт – 1:0 (1:0)
(Груйич, 40).
Ганновер – Майнц – 1:1 (1:0)
(Вайдандт, 12. Бросински, 89 — с пенальти).
Боруссия М — Штутгарт — 3:0 (0:0)
(Раффаэль, 69, Нойхаус, 77, Павар, 84).
Турнирная таблица
Бомбардиры: 10 — Алькасер («Боруссия» Д), Йович («Айнтрахт»).
Текст: Дарья Григорьева
Фото: Global Look Press