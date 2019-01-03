Футбольный корпоратив. Где отдыхают футболисты РПЛ во время праздников

Автор: Роман Шлуинский 0

Сейчас в чемпионате России пауза, поэтому у футболистов есть возможность отдохнуть от тренировок и матчей. Кто-то это делает в России, кто-то — заграницей. Еженедельник «Футбол» выбрал лучшие места пребывания футболистов РПЛ.

Софьян Ханни выбрал себе крутое место. Он отдыхает в США.

Молодой армеец Иван Обляков устал от российских морозов и поехал загорать на Мальдивы.

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Relax 🇲🇻

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Мальдивы и США — банально. Гжегож Крыховяк отдыхает в самом необычном месте. Он находится на пересечении Зимбабве и Замбии, наслаждаясь видом на водопад Виктория.

Совсем недавно защитник «Рубина» Егор Сорокин забил 2 гола в Санкт-Петербурге. Это место так понравилось футболисту, что отдыхает он тоже там.

Артем Ребров отдыхает душевно с семьей в Истре. Для вратаря «Спартака» не важно где, а важно с кем.

К спокойному отдыху присоединяется Михаил Игнатов.

Но все-таки большинство игроков РПЛ наслаждаются солнцем. Луис Адриано поехал на родину — в Порту-Алегри (Бразилия).

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Vem que da tempo ⚽️

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Ведран Чорлука отдыхает в Доминиканской республике.

Одноклубник хорвата Маринато Гилерме полетел в Бразилию. Вратарь «Локомотива» отдыхает в Эспириту-Санту.

А вот Дмитрий Полоз любит снег. Футболист отдыхает в холодном Минске.

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С наступающим 🎄👪

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Но есть футболисты, которые не могут жить без футбола. Им всегда нужен мяч. К примеру, Никола Влашич, похоже, не знает, что такое отдых. Вместо этого он тренируется.

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Precision beats power.

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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