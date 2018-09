Кай Хавертц спасает «Байер», веселые фанаты Акселя Витселя и рекорд Ральфа Фэрманна. Главные события 4-ого тура Бундеслиги

«Байер» выбрался со дна, «Боруссия» Д смогла уйти от поражения, а вратарь «Аугсбурга» допустил непростительную ошибку. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события четвертого игрового уикенда Бундеслиги.

В матче 4-ого тура «Байер» принимал у себя «Майнц» (1:0). На 62-й минуте полузащитник «Байера» Кай Хавертц точным ударом поразил ворота гостей. Благодаря этому голу «фармацевты» смогли одержать победу и набрать первые очки в сезоне.

Для «Боруссии» Д встреча с «Хоффенхаймом» началась плохо: на 44-й минуте отличился Жоэлинтон. На 51-й минуте «шмели» пропустили еще один мяч. К счастью для них, арбитр не засчитал его из-за офсайда. Затем красную карточку получил защитник Диалло. Но даже вдесятером игроки «Боруссия» Д все же сумели отыграться. На 84-й минуте с передачи Ройса гол забил Пулишич. Матч так и закончился вничью — 1:1.

«Аугсбург» дома проиграл «Вердеру» в гостях из-за грубой ошибки вратаря команды — Фабиана Гифера. За 15 минут до конца игры вратарь превратил обычный прострел бременцев в гол: он пропустил мяч между ног и Классен добил его в сетку. Встреча закончилась поражением «фиггеров» — 2:3.

22-го сентября в Германии стартовал Октоберфест, «Бавария» естественно не могла остаться вне главного пивного праздника. Посмотрите, как Роберт Левандовски и Никлас Зюле боролись за звание «пивного короля».

1641 — столько дней не выигрывал «Нюрнберг» в Бундеслиге. К счастью, клуб смог прервать эту серию в 4-м туре нынешнего сезона. Они смогли обыграть «Ганновер» со счетом 2:0.

«Герта» стала первой командой в Бундеслиге, которая заработала 4 пенальти в свои ворота за первые 4 игры чемпионата. Стоит отметить, что соперники берлинцев реализовали лишь два из этих 11-метровых.

Ральф Фэрманн — единственный игрок, выходивший в стартовом составе чемпионата Германии 114 раз к ряду. Это самая длинная серия среди нынешних игроков Бундеслиги.

