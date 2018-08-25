Тренер-драчун, футболист-уголовник и «горная» форма. Несколько историй из жизни дебютанта Ла Лиги

Арагонская «Уэска» впервые в своей истории добралась до Ла Лиги, основательно подготовившись к этому событию. В элитном дивизионе дебютант стартовал с победы, вовсю креативит в соцсетях по примеру «Леганеса» и подписал футболиста из тюрьмы. Очень интригующее начало.

На реабилитации

Так как «Уэска» — клуб небольшой, то понятно, что здесь выступают не самые известные игроки. Хотя в январе 2013-го цвета «Уэски» стал защищать арендованный у «Ливерпуля» Дани Пачеко. Тот самый Пачеко, который в последствие не смог раскрыть свой талант и сейчас играет в «Хетафе». Он отыграл в «Уэске» полсезона, за которые забил 5 голов. Но сейчас в составе арагонцев появился по-настоящему одиозный персонаж. В этом сезоне за «Уэску» на правах аренды будет выступать Рубен Семеду из «Вильярреала». Португалец, прославившийся далеко не за свой футбольный талант, а за криминальное прошлое.

Семеду пришел в «Уэску» после того, как отсидел 5 месяцев в тюрьме. Он был обвинен в покушении на убийство, применении насилия, грабеже, незаконном лишении свободы и незаконном хранении оружии. Португальский защитник и два его сообщника связали человека, после чего тот подвергся нападкам и угрозам. Во многом благодаря новому адвокату Мигелю Ферреру и заплаченным 30 тысячам евро Семеду спустя 142 дня заключения был освобожден.

«Я чувствую себя уверенным и полным энтузиазма. Я хочу стать важным игроком для команды», — говорил Рубен во время презентации. Вполне вероятно, «Уэска» — это последний шанс португальского защитника доказать, что он способен на что-то большее, нежели похищение и избиение людей.

Тренер-боксер

Перед началом последнего сезона в Сегунде «Уэска» лишилась главного тренера. Казалось бы, совершенно обыденная история, но не в этот раз. В мае 2017-го команда 59-летнего Хуана Антонио Анкелы была близка к первому выходу в Примеру, но уступила «Хетафе». Однако по ходу игры блистал именно главный тренер проигравшей команды. Анкела устроил стычку с одним из игроков своей команды — Давидом Лопесом. 34-летний полузащитник высказал тренеру свое недовольство, на что тот нашел резонный ответ — ударил игрока головой. Правда до настоящего мордобоя дело так и не дошло: драчунов вовремя разняли сотрудники тренерского штаба и игроки. После матча Анкела был в гневе:

«Игроки думают, что могут говорить, что им вздумается. Он упрекнул меня, а я упрекнул его. Это нормально для футбола. Это не первый и не последний раз, когда такое происходит в футболе. Они считают, что тренеры должны молчать, а игроки могут говорить, что им вздумается. Уважение должно быть взаимным».

Страшно представить, чем бы закончилась встреча этого тренера с Рубеном Семеду.

Мастера развлечений

Клуб довольно необычным образом ведет соцсети и еще оригинальнее представляет свою новую форму. В этом сезоне они сделали это не только ярко, но и в то же время красиво. «Уэска» отправилась в поход! Да, в самый настоящий поход. Три представителя от клуба забрались на вершину горы, на которой находился крест с эмблемой клуба. После они сняли с себя куртки, и, как оказалось, все это время были в новой униформе команды.

Llegar a lo más alto cuesta. Pero nosotros hemos llegado para quedarnos. Eso si que va a ser histórico. 🗻👕🔵🔴 @Kelmesports pic.twitter.com/VexHsPQMzj — SD Huesca (@SDHuesca) July 12, 2018

После победы над «Эйбаром» в первом туре (2:1), естественно, фанаты и клуб были очень довольны. Но, видимо, «Уэска» еще и захотела отблагодарить своих болельщиков за поддержку. Арагонцы предложили купить футболку автора дубля в ворота «Эйбара» Алекса Гальяра. Неудивительно, но уже множество людей собирается побороться за эту историческую покупку.

¿Quién quiere una camiseta HISTÓRICA? 😏 🗣 Síguenos y haz RT y podrás conseguir la 👕 de @alexgallar11 de nuestro primer gol en #LaLigaSantander pic.twitter.com/AqmbFst5bH — SD Huesca (@SDHuesca) August 19, 2018

Как и многие другие небольшие клубы, страницы «Уэски» в соцсетях полны интересных вещей. Там и обращения к клубу, и волнующийся перед дебютом команды в Ла Лиге Губка Боб. А также команда благодарит английское СМИ The Guardian за статью о победе над «Эйбаром».

Для новой испанской «золушки» этот бал только начинается. И будет очень интересно следить за ее дальнейшими приключениями.

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: твиттер ФК «Уэска»