Нокаут от Нагельсманна, голодный «Байер» и чудо-гол Хелера. Главные события 9-го тура Бундеслиги

Фрайбург оказался злополучным городом для «Боруссии» Менхенгладбах. Победы «Баварии» продлевают Нико Ковачу карьеру на посту главного тренера. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Германии.

Во Фрайбурге победы могут только сниться

«Боруссия» Менхенгладбах не выдержала контратак «Фрайбурга». Это не удивительно. «Жеребцы» по странному стечению обстоятельств не выигрывает во Фрайбурге. Последняя победа случилась в 2002 году.

На первой минуте матча Петерсен забил пенальти. Но «Фрайбург» недолго ждал ответа от «Боруссии». Азар сравнял результат за счет тоже пенальти. Во втором тайме Менхенгладбах просел. «Бразильцы из Брайсгау» вытащили победу с помощью гола Вальшмидта и пустых ворот Зоммера. Хелер на последней добавленной минуте матча отправил в них третий мяч.

«Бавария» все выше и выше

Горецка взял на себя инициативу и слету пробил мяч в сетку «Майнца». В начале второго тайма идентичный гол оказался теперь в воротах Нойера. Успех соперника повторил Бутьюс. Но «баварцем» нужна была победа: Алькантара ее обеспечил. В первом тайме у него забрали мяч, но втором этого уже никто не сделал.

Победы «Баварии» идут на пользу всем. Конфликт с прессой стих, как и проблемы в раздевалке. А Нико Ковач все еще главный тренер.

Нокаут от Нагельсманна

Чтобы уложить «Штутгарт», «Хоффенхайму потребовалось чуть больше 10-ти минут. Мячи полетели во владения Цилера со второго тайма. Удар Нелсона в створ в гол превратил Бренет. Развил успех одноклубника Жоэлинтон. Через пару минут Бельфодиль утроил преимущество «Хоффенхайма». Но футболист не успокоился. Четвертый мяч Бельфодиля разорвал скисший «Штутгарт».

Спустить с небес на землю

Дортмунд уничтожил «Атлетико» в Лиге чемпионов, но «Герта» ничьей спустила «шмелей» с небес на землю. Первые в счете повели дортмундцы, благодаря ассисту «золотого мальчика» на Санчо. «Герта» быстро сравняла счет: поймала на ошибке Дортмунд, вырвалась в атаку и Калу отправил аккуратный гол в сетку. Во втором тайме герои матча Санчо и Калу обменялись мячами.

Голодный «Байер»

Если бы не «плавучая» оборона «Вердера», то матч с «Байером» не оказался бы самым результативным. В Бундеслиге Леверкузену понадобился месяц, чтобы победить. Команда наколотила в ворота «бременцев» шесть мячей. Дублем отметился полузащитник сборной Германии Хавертц.

Цитата тура

«Одно хорошо — была красная карточка (у защитника «Штутгарта» Инсуа — прим.). Во втором тайме мы действовали очень хорошо: не дали им контратаковать, забили голы и оставили свои ворота нетронутыми. Это был успешный матч Бундеслиги. Для меня, встречи со «Штутгартом» всегда вызывают определенные чувства, но когда ты играешь, то забываешь о них».- сказал после мачта со «Штутгартом» Эрмин Бичакчич.

Гол и ляп тура

Да бывает и такое, когда один отправляет чудо-мяч, а второй, в этот же момент, жуть как «косячит».

Результаты 9-го тура:

Фрайбург – Боруссия М – 3:1 (1:1)

(Петерсен, 1 – с пенальти, Азар, 20 – с пенальти, Вальшмидт, 57, Хелер, 90).

Бавария – Майнц 05 – 2:1 (1:0)

(Горецка, 39, Бутьюс, 48, Алькантара, 62).

Вольфсбург – Фортуна – 3:0 (1:0)

(Вегорст, 41 – с пенальти, Брекало, 73, Гинчек,80).

Боруссия Д – Герта – 2:2 (1:1)

(Санчо, 27, 61, Калу, 41, 90 – с пенальти).

Аугсбург – Ганновер – 2:1 (1:0)

(Хедира, 8, Финнбогасон, 63 – с пенальти, Бебу,72).

Хоффенхайм – Штутгарт – 4:0

(Бренет, 48, Жоэлинтон, 51, Бельфодиль, 57,60).

Нюрнберг – Айнтрахт Ф. – 1:1

(Зрелак, 78, Аллер, 90).

РБ Лейпциг – Шальке 04 – 0:0

Байер – Вердер – 6:2 (3:0)

(Фолланд, 8, Брандт, 38, Бельараби, 45, Писарро, 60, Осако, 62, Хавертц, 67,77, Драгович, 72)

Турнирная таблица

Бомбардиры: Алькасер (Боруссия Дортмунд), Йович (Айнтрахт Ф.) – 7 голов, Аллер (Айнтрахт Ф), Дуда (Герта) — 6 голов.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press, Официальный Инстаграм «Фрайбурга», Официальный Twitter «Баварии» , Официальный Инстаграм «Хоффенхайма», Официальный Инстаграм «Боруссии» Д,Официальный Twitter «Байера»

Видео: Twitter