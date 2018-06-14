Бундестур. 5 выводов после первой тренировки сборной Германии в России

Немцы поселились в Ватутинках, попробовали каравай и провели первую тренировку. Йоахим Лев заверил на пресс-конференции, что пока рано делать выводы о состоянии сборной Германии, но на базе ЦСКА в глаза явно бросились несколько пунктов, которые помогут оценить нынешнюю форму Бундестим.

1. Тер Штеген лучше Нойера. Провокационно, но на сегодняшний момент именно так. Да, капитан сборной отлично отстоял в матче со сборной Австрии, но на тренировке в Ватутинках значительно уступал голкиперу «Барселоны». Все это, конечно, можно списать на желание Марка-Андре продемонстрировать свои способности Леву. Будем, по крайней мере, надеяться на это.

2. Проигрыши в товарняках не случайность. Принято считать, что товарищеские матчи для успешных сборных — всего лишь возможность наиграть молодой состав. Спорить с этим странно, но в матче с Саудовской Аравией (второй с конца сборной на турнире) атака немцев вызывала много вопросов даже с основными игроками в cтарте. На тренировке немцы в очередной раз доказали, что реализация — главная их проблема. До матчей плей-офф Леву предстоит решить что-то с этим.

3. Киммих — главная немецкая звезда. У Йоахима Лева есть достойная альтернатива буквально на каждую позицию в команде. При одной-двух заменах сборная не особо сильно пострадает. Но вот правый фланг защиты на ближайшие несколько лет точно принадлежит Йошуа Киммиху. Он молод, быстр, техничен и действительно незаменим. Этот турнир однозначно будет носить имя молодого немецкого защитника.

4. Ройс впервые готов за четыре года. Как же все-таки непривычно видеть Марко Ройса в составе сборной Германии за сутки до старта турнира. Фанаты тихо затаивали дыхание каждый раз, когда на тренировке кто-то жестко встречал атаку Ройса. Но впервые за долгий срок причины переживать нет. Немец в прекрасной форме, забивает, отдает пасы и готов выложиться, чтобы наконец получить заветный трофей.

5. Лев будет экспериментировать с составом. На пресс-конференции тренер сборной Германии дал понять, что сразу несколько игроков испытывают небольшие, но все-таки проблемы со здоровьем. Сами Хедира, Юлиан Дракслер, Месут Озил и Жером Боатенг находятся на карандаше Лева. Сложно представить, что коуч будет рисковать своими основными игроками в играх с Южной Кореей и Швецией. Скорее всего мы увидим несколько вариаций старта уже на групповом этапе.

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Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press