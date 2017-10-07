Форма Бирхоффа, медаль Беккенбауэра и торшер с лицом Йоахима Лева. Что можно найти в Дортмунде, самом футбольном городе Германии

«Боруссия» впервые за несколько лет задала высокую планку и заговорила о смене власти в Бундеслиге. И такому раскладу будут рады большинство фанатов и экспертов. В чем причина вселенской любви к черно-желтому клубу на западе Германии и почему количество болельщиков «Дортмунда» в разы превышает население самого города? И почему именно здесь находятся два главных музея немецкого футбола?

Уличные мелочи

«Если вы однажды побывали в Дортмунде, то симпатия и уважение к клубу останется с вами навсегда», — начинает свой рассказ таксист с эмблемой «Боруссии» на лобовом стекле. В этой фразе нет ни капли лжи: после посещения «Сигнал Идуна Парк» все остальные стадионы, даже более красивые и дорогие, кажутся лишь бессмысленной и бездушной горой металла. Черно-желтый дух Дортмунда принуждает всех прибывших стать частью огромной армии фанатов «Боруссии». Слово «пропаганда» так и носится в воздухе, но почему-то лишено обычной своей топорности. Хотя в вербовке вас в свои ряды задействованы все детали, начиная от граффити стадиона и заканчивая цветовым сопровождением витрин. Надписи в стиле «Мы любим Дортмунд» медленно, но верно закладывают в мозг каждого туриста идею: тут очаг немецкого футбола.

К 100-летию «Боруссии» в Дортмунде была выложена своя «Аллея звезд». Сто звезд, повествующих о самых знаковых датах и событиях в истории «шмелей», расположены по всему городу и ведут к стадиону «Сигнал Идуна Парк». Если вы готовы потратить день на изучение Дортмунда, клуба и закончить вечер в кафе недалеко от арены, то такой способ прогулки для вас.

Атрибутика

Сложно найти город, где будет столько же атрибутики, как в Дортмунде. Черно-желтое море футболок, постоянные очереди за печатью фамилий на новенькой форме и уж совсем странные виды мерча — переноски для животных и медовый ликер с эмблемами «Боруссии»… Все это можно встретить в главном фан-шопе «шмелей» FanWelt. И это лишь начало. Маленькие филиалы этого безобразия попадаются через каждые полтора-два километра: вдруг вы что-то забыли приобрести? В конце дня в Дортмунде в глазах начинает рябить от одних и тех же цветов, и в конце концов вам кажется, что вы попали в безумный улей.

«Вам точно это нужно?» — с недовольным лицом спрашивает кассир, брезгливо держа в руках кружку с эмблемой «Шальке». Это та самая темная сторона «Боруссии». «Шальке» — именно то, что фанат «шмелей» не поймет никогда. Около «Сигнал Идуна Парк» расположена камера хранения, у входа в которую написано, что вещей от «шалькеров» принимать тут не намерены. В этом вся «Боруссия». Приезжать в Дортмунд в атрибутике «Шальке» куда опаснее, чем пройтись ночью в Москве по Гольяново: ведь в Дортмунде полицейские тоже болеют за «шмелей». Самым главным хейтером «кобальтовых» до сих пор считается Кевин Гросскройц. Воспитанник «Боруссии» не раз говорил, что «ненавидит «Шальке», как чуму», а в своих соцсетях троллил фанатов «Гельзенкирхена» долгим отсутствием трофеев. Сейчас защитник притих: слишком много проблем в собственной карьере.

База

Вы когда-нибудь были на матчах молодежных или юниорских команд? Вот фанаты «шмелей» считают своим долгом сходить на матч «Боруссии» с составом игроков до 17 или до 19 лет. Такие встречи проводятся на базе «шмелей» в городе Бракель. В отличие от российских матчей юниоров и «молодежки», тут принято платить за это зрелище. Цена обычно не превышает и трех евро, а на матчи собирается приличное количество человек: от 700 и выше.

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Приятным бонусом служит периодическое присутствие на таких играх звезд из первой команды. Мало того, что у входа на базу можно подловить Марио Гетце или Марко Ройса, так еще вместе с ними можно посмотреть игру. Автомобиль последнего теперь часто появляется в Бракеле: несколько лет Ройс садился за руль с поддельными правами, за что заплатил штраф в размере полумиллиона евро. Лишь в прошлом году 11-му номеру «Боруссии» удалось сдать экзамен на вождение и забыть эту историю.

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К слову, в таких матчах на тренировочной базе часто обнаруживается парочка талантов, которые в дальнейшем поведут за собой этот черно-желтый поезд или же просто принесут ему прибыль от продажи. Так, например, произошло в Феликсом Пасслаком — неплохим экс-защитником «Боруссии», которого уже ставят в один ряд в Йошуа Киммихом.

Музей «Боруссии»

Болельщики «Боруссии» — пример для подражания, а музей клуба — наглядный показатель их столетней работы. «Шмели» — не самые титулованные, не самые престижные и не самые богатые представители лиги. Для этого есть соседи с юга. «Дортмунд» берет за душу своим отношением к клубу и до липкости приторной историей команды. Музей «Боруссии» предстает именно таким. Центр «шмелей» располагается на самом стадионе, далеко ходить не нужно. Черно-желтый лифт с надписью Borusseum отвезет всех желающих на второй этаж, где открывается отличный вид на «Сигнал Идуна Парк». Коридор со стеклянными полами ведет прямиком в музей.

Если вы болельщик какого-то другого немецкого клуба, то не теряйте бдительности: черно-желтые нити все это время продолжают пронизывать ваше тело. У входа стоит последний трофей «шмелей» — Кубок Германии-2017. На заднем фоне — общая фотография «Боруссии» с автографами игроков и членов тренерского штаба. «Местные ребята часто приходят сюда на каникулах. Особенно их привлекают автографы Ройса и Обамеянга», — с ухмылкой рассказывает работник музея. Оно и очевидно. Бэтмен и Робин — уже давно нечто большее, чем просто игроки местного клуба. Обамеянга тут любят, несмотря на постоянные слова о желании покинуть клуб. Год назад Пьер-Эмерик даже снялся в клипе французского рэпера Ghost ST. Съемки проходили в Дортмунде недалеко от «Сигнал Идуна Парка» при участии того же Марко Ройса.

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Тут же у стадиона прошел «детский горох» от 4 до 12 лет: это маленькие воспитанники «Боруссии» пришли посмотреть на поле, где играют их кумиры. Вот так растят ту самую желтую стену.

«Это отдельная комната, посвященная олдскульному мерчу. Болельщики «Боруссии» — главная составляющая музея и самого клуба», — признается тот же парень из музея. Действительно, количество фанатских принадлежностей поражает: тут и куртки с нашивками, и куклы, и даже целая стена, посвященная особо преданным болельщикам.

Дальше на пути возникает целый угол рурского дерби. Музей предлагает посмотреть особо успешные моменты исторического противостояния: послевоенные годы, знаменательные для клуба 1990-е и даже любимец Дортмунда Юрген Клопп. Его все еще обожают, причем настолько, что часто продают сувениры «Ливерпуля» вместе с дортмундскими. В дальней, и самой темной, комнате стоит главный трофей клуба — кубок Лиги чемпионов-1997. Но какая бы героическая музыка ни играла, сколько бы подсветки ни было, все равно кубок — лишь приятное дополнение. Складывается ощущение, что проектировщики специально поставили кубки где-то в конце, чтобы блестящие побрякушки не отвлекали от главного — духа клуба.

Кубок мира и Лев

«Как-то Йоахим Лев приехал в Дортмунд на матч и вызвал такси. Мне посчастливилось встретиться с ним. Но у стадиона начался кошмар. Полицейский не хотел пропускать мою машину на подземную стоянку, а авторитет Йоги его нисколько не смутил. Так и пришлось Леву идти на стадион пешком вместе со всеми смертными. До сих пор помню этот день» —водитель такси продолжает бросаться историями из веселой жизни Дортмунда. Это правдивая история. Йоги действительно часто появляется в Дортмунде, смотрит на потенциальных игроков сборной и передает привет самому главному трофею в жизни — Кубку мира.

Да, именно в Дортмунде находится главное хранилище сборной Германии — музей немецкого футбола. Если вы до мозга костей фанат «бундестим», то это место создано для вас. Проект-квинтэссэнция достижений национальной команды был создан после чемпионата мира в Бразилии. Именно этому турниру тут отведено отдельное большое помещение.

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Кладовка немецкого футбола

Путешествие в мир немецкого спорта №1 начинается с большого коридора, имитирующего подтрибунное помещение. Дальше — больше: немцы сразу демонстрируют первую, и, пожалуй, главную, победу в своей истории — чемпионство в ЧМ-1954. Тут можно посмотреть матч на старом телевизоре и посидеть в кресле, представляя себя немецким болельщиком в послевоенные годы. Поистине великому для Германии событию отведено много времени и места.

Дальше происходит что-то сумбурное: ЧМ 1974 и 1990 годов, чемпионаты Европы, трофеи женской сборной Германии, история Немецкого футбольного союза — все это расположено на небольшой площади и нуждается в увеличении места, а по смыслу напоминает кладовку дорогих сердцу вещей, которыми хозяева гордятся, впрочем, не так сильно, чтобы выставлять на почетные места. Зато тут есть парочка экспонатов, привлекающих внимание даже самых молодых фанатов: форма Оливера Бирхоффа, в которой он сделал золотой дубль в финале чемпионата Европы-1996, золотая медаль Франца Беккенбауэра за чемпионат мира-1990 и торшер с лицом Йоахима Лева (какие-то странные пристрастия организаторов)…

Но самое горячее начинается дальше: огромный зал начала 2010-х. Тут же нас встречает гипс Михаэля Баллака, ставший яблоком раздора для братьев Боатенгов перед ЧМ-2010, и металлическая копия осьминога Пауля. Многообещающее начало. И вот мы невольно подходим к тому, из-за чего и был затеян весь этот музей, — это победа на ЧМ-2014. Приз Марио Гетце как лучшему игроку матча в финале, форма Мануэля Нойера на полуфинал с бразильцами и флаг Бастиана Швайнштайгера, в который он так усердно заворачивался после героического финала, вызывает дикий восторг у всех присутствующих фанатов.

Все это сопровождается отрывками из фильма о немецкой сборной и их четвертой победе. Глаза продолжают искать те самые символы триумфа — кубки. Но не все так просто: чтобы до них добраться, следует пройти целый круг испытаний. Для начала посмотреть фильм с участием сборников. Действительно, оно того стоит: Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Томас Мюллер, и вся эта компания проводит экскурсию по истории немецкого футбола. Зрители счастливы.

Если вы решили потратить на музей всего час — это очень опрометчивое решение. На весь этот огромный склад нужно минимум вдвое больше. В поисках кубков посетители спускаются в подвал, где наконец находят заветные трофеи в блесках софитов. А вот дальше начинается настоящий челлендж: громадная территория, посвященная Кубку Германии, Бундеслиге, второй Бундеслиге, Лиге чемпионов, лучшим игрокам мира и еще куче всего, что уже мало имеет отношения к «бундестим». В завершение этого фанатского безумия можно посмотреть на автобус сборной, поиграть в настольный футбол, попробовать еду по рецептам повара немецкой команды и купить немецкую форму. Поистине это самый большой футбольный музей, где мне приходилось бывать. Тут можно найти все, от кубков до форм легенд, поностальгировать по ушедшим временам и поиграть в игру «Угадай, в каком году был этот матч». Только после того как покидаешь здание музея, понимаешь, почему он в Дортмунде.

Если бы у немецкого футбола было сердце, оно было бы именно здесь: в городе, где команда — не просто 11 игроков, бегающих на поле, где политика клуба состоит не в том, чтобы купить самого дорогого футболиста, где фанаты представляют собой единый организм с одним единственным источником жизни — родным клубом.

Остановите на следующей

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Площадь всей Германии чуть меньше, чем площадь Амурской области. Кроме того, особым футбольным интересом отличается запад и северо-запад ФРГ, где и расположен Дортмунд. Если вам надоел «шмелиный рой», то час езды по немецким автобанам позволит полностью окунуться в море Бундеслиги.

Город: Гельзенкирхен

Расстояние: 36 км

Команда: «Шальке»

В этом городе обитают главные антагонисты дортмундской «Боруссии». Если вы попали в Гельзенкирхен, удостоверьтесь, что оставили весь желто-красный мерч в Дортмунде. Из достопримечательностей здесь несколько достойных мест: «Фельтинс-Арена», музей «Шальке», парк развлечений Movie Par» и замок Орст, датируемый XVI веком. Тот самый момент, когда полчаса езды кажутся футбольной пропастью между двумя враждующими командами.

Город: Кельн

Расстояние: 100 км

Команда: «Кельн»

«Кельн» — один из самых безбашенных клубов в Германии. Однако из-за огромного количества городских достопримечательностей футбол меркнет на их фоне. Вам придется прогуляться по центру в поисках мерча и фанатских следов. В это же время можно насладиться архитектурой: Кельнский собор и набережная Рейна не оставят никого равнодушными. Но будьте готовы к огромному количеству иностранцев: «Кельн» — одна из главных туристических точек Германии.

Город: Леверкузен

Расстояние: 81 км

Команда: «Байер»

«Байер» и фармацевтика — главное, что нужно знать о Леверкузене. «БайАрена» невероятно хороша для города с небольшим населением — ее видно невооруженным глазом еще на подъезде к городу. Кроме того, здесь есть необычная достопримечательность — Rathaus-Galerie. Это здание, совмещающее в себе городскую ратушу и торговый центр. Отличное архитектурное решение и плюс один пункт для обязательного просмотра в городе.

Город: Бохум

Расстояние: 22 км

Команда: «Бохум»

Бохум — живой памятник эпохи индустриализации. Город тоже стал центром добычи угля, как Дортмунд и Гельзенкирхен. Ну и, естественно, ФК «Бохум» — отдушина местных жителей. Сейчас команда выступает во второй Бундеслиге и демонстрирует средние показатели. «Бермудский треугольник» — то, за чем сюда стоит ехать. Это исторический квартал с несколькими пешеходными улицами, сувенирными лавками и красочными видами.

Город: Менхенгладбах

Расстояние: 96 км

Команда: «Боруссия» М

Если вы устали посещать города, где кроме футбола и шахт ничего нет, то добро пожаловать в Менхенгладбах. Небольшой центр современного искусства, соседствующий с классической немецкой архитектурой. Эстетическое удовольствие разбавляют «Боруссия-Парк» и ее крепкий «Гладбах». Музей и отель на территории, прилежащей к стадиону, пока в планах. Все должно быть готово к следующей осени. К слову, в строительство было вложен 31 млн евро.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Лидия Дидык, Global Look Press