Опять за старое. Как Хорст Хрубеш вернулся на тренерский пост 

Хорст Хрубеш ушел из большого немецкого футбола после Олимпиады в Рио со слезами на глазах и спокойствием в душе. Немец был готов проститься с DFB, но, как это часто бывает, оказался нужен в самый неудобный для себя момент. Теперь Хорст Хрубеш — тренер женской национальной команды Германии.

Кто это?

Кто такой Хорст Хрубеш и почему эта история стала такой обсуждаемой? Немец — универсальное оружие Немецкого футбольного союза. Такой вот Юпп Хайнкес для сборной. Его имя вселяет уверенность даже в самые отчаянные моменты. Хрубеш обладает безотказным чувством на молодые таланты, поэтому немец и работал с молодежью вплоть до своего увольнения: в 2008-м Хрубеш выиграл Евро до 18 лет, а спустя год — Евро до 21 года, в его команде тогда выступали Тони Кроос, Сами Хедира, Мануэль Нойер, Жером Боатенг и Бенедикт Хеведес. А в последний год своего нахождения у руля молодежной сборной Германии коуч впервые с 1988 года вывел немцев на Олимпийские игры и взял «серебро».

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Хрубеша называли преемником Йоахима Лева в основной команде. На то были причины: немец даже после увольнения продолжал консультировать основную команду по делам молодых талантов и постоянно поддерживал связь с Немецким футбольным союзом. Одно оставалось неизменным: Хрубеш никогда не работал с женскими командами.

Что случилось?

Немецкая сборная Германии во главе с Йоахимом Левом боится только женскую национальную команду. Немки титулованнее и успешнее мужской сборной и могут без труда жонглировать своими наградами, полученными за последние десять лет. Но все когда-то приходит в упадок. После ухода легендарного тренера Сильвии Найд из команды их тотальное доминирование закончилось. За 11 лет в сборной Найд удалось сделать женскую команду Германии чемпионом мира, дважды чемпионом Европы и олимпийским чемпионом. Еще мы не учитываем награды Сильвии с молодежными сборными в качестве помощника главного тренера. Ее уход, естественно, стал стрессом для команды, теперь немки могут и вовсе не квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года.

Такая ситуация и заставила сборную Германии задуматься о возвращении универсала Хрубеша. Уже экс-тренер Стеффи Джонс явно проигрывала на фоне своей предшественницы и была вынуждена оставить пост главного тренера. «Я слежу за женским футболом в последние годы, а также был на чемпионате Европы этим летом», — без доли стеснения Хрубеш принял очередной вызов от футбольной Германии. У немца нет ни одной лишней минуты: уже в начале апреля сборная Германии сыграет против сборной Чехии. Именно чешки могут отправить «бундестим» в нокаут и не пустить на чемпионат мира 2019 года.

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Плохой знак

Не всем кажется назначение Хрубеша хорошей идеей для команды. Так, Бернд Шредер не оценил такого назначения. Шредер— экс-тренер женской команды «Потсдама», которой посвятил 45 лет тренерской карьеры, дважды выиграл Лигу чемпионов, шесть раз – чемпионат Германии и кучу других наград. Уж он понимает в женском футболе побольше нас. Специалист уверен, что назначение Хрубеша — плохой знак для Германии. «Я очень уважаю Хорста и желаю ему здоровья. Ему просто нужно повернуть несколько установочных винтов, чтобы снова начать движение команды. В Германии достаточно хороших тренеров, которые были в поиске этой работы в этот период», – сказал Шредер и привел в пример Мартину Восс-Текленбург, которая в 2015 году впервые за всю историю привела сборную Швейцарии на чемпионат мира.

Последняя попытка

«В какой-то момент я должен отплатить своей жене, которая могла не видеть меня годами», — Хрубеш дал понять, что женская сборная Германии — последнее место, где можно будет его увидеть на кромке поля. Шестидесятишестилетний тренер давно решил, что личная жизнь и здоровье сейчас для него важнее, чем бесконечные предложения DFB. Хрубеш не раз боролся со стрессом, лежал в больнице с сердечным приступом и именно в тот момент пообещал себе отказаться от такой жизни.

Сейчас он не курит по четыре пачки сигарет в день, не переживает за футболистов, а все чаще его можно встретить не на поле, а на лыжной рыбалке с радужной форелью на крючке.

Женская сборная Германии сейчас нуждается в спокойном тренере, который с уверенностью приведет их к чемпионату мира и докажет, что с его уходом Германия потеряет универсального солдата.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press