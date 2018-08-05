«Целую его глаза». Как Месут Озил заставил всю Германию разделиться на два лагеря

Месут Озил со скандалом покинул сборную Германии. Хлопнув дверью, он обвинил Немецкий футбольный союз в расизме. А виной всему стало фото игрока с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кто за Озила, а кто против него? Как теперь тушить этот конфликт? И при чем тут Евро-2024?

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Главный герой: Месут Озил

Команда героя: Джером Боатенг, Юлиан Дракслер, Реджеп тайип Эрдоган, вся Турция

Парень, который все заварил: Илкай Гюндоган

Главный злодей: Райнхард Гриндель (президент Немецкого футбольного союза)

Команда злодея: Ули Хенесс, политики

Разрушенные полцарства: Евро-2024, сборная Германии

Экскурс в историю

Волна негатива захлестнула Месута Озила и Илкая Гюндогана еще перед ЧМ-2018. В Лондоне два немецких игрока турецкого происхождения встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А футболист «МанСити» и вовсе у себя в соцсетях назвал политика «своим президентом». Сначала полыхнули только политики и СМИ. А болельщики простили бы игрокам все, если бы те отлично сыграли на предстоящем мировом первенстве. Но вот незадача: сборная Германии с позором вернулась домой. Нужны были крайние, чтобы выместить на них разочарование. Главным из них был назначен Месут Озил. Илкай Гюндоган принес свои извинения за фотографию, а вот Озил не комментировал ничего до конца июля и оказался самой яркой мишенью. А когда Месут высказался, стало только хуже. Игрок «Арсенала» подготовил три заявления. Все — на английском языке, чем также вызвал вопросы со стороны немцев. В них он обвинил президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в расизме, а весь союз — в отсутствии поддержки футболистов-мигрантов. Громко хлопнув дверью, Озил оставил за спиной огромную черную дыру, засосавшую все немецкие СМИ. Каждый считал нужным высказаться по поводу правоты или ошибочности суждений «канонира». Пока «эксперты» дрались за свои мнения, Озил спокойно вернулся на базу «Арсенала» и с довольным лицом появлялся на камерах в Лондоне. Не думаю, что мы в ближайшее время услышим комментарии от полузащитника на эту тему.

Дороже денег. Отобьет ли Россия затраты на чемпионат мира

Без него будет лучше

«Без Озила мы бы победили», — написал в своем твиттере Йенс Майер — политик Alternative fuer Deutschland, главной правоконсервативной партии Германии. И он, нужно сказать, не единственный, кто спихнул всю вину на Месута Озила, а до того и вовсе высказывался за исключение игрока из сборной после фотографии с Эрдоганом. Очень забавно, что никто из политиков не отметил также отвратительную игру на чемпионате мира со стороны коренного баварца Томаса Мюллера или чистокровного немца Юлиана Дракслера. Безусловно, Месут Озил был достоин критики, но смешивать в одной кастрюле и плохую игру, и его происхождение — непростительно.

Президент «Баварии» Ули Хенесс также подлил в историю бензина своей не самой тактичной цитатой: «Уход Озила — хорошая новость для сборной Германии. Каждый раз, когда «Бавария» играла с «Арсеналом», мы атаковали через Озила, потому что он – слабое место. Озил годами играет дерьмово. Последний раз он отобрал мяч у соперника еще до ЧМ-2014, а теперь прячется за фотографией с Эрдоганом и винит во всем других. Начинать нужно с себя».

Кто за Озила

Пока Германия осуждает Месута Озила, Турция уже провозгласила его своим национальным героем. «Stay strong, bro» — такими комментариями наполнены соцсети полузащитника последнюю неделю. Не остался в стороне и виновник конфликта — Реджеп Тайип Эрдоган: «Такое расистское отношение к Озилу неприемлемо. Целую его глаза и полностью его поддерживаю». Последней фразой президент Турции вызвал громкий хохот не только в Германии, но даже в России. На стороне Озила также оказалась часть игроков сборной: Джером Боатенг и Юлиан Дракслер сразу же поддержали своего экс-коллегу по национальной команде. Кроме того, цитатой отметился Нильс Петерсен, отцепленный перед самым стартом ЧМ: «Я большой фанат сборной Германии и персонально Месута Озила. После его продолжительной карьеры в команде он заслужил лучшее прощание. Жаль, когда политика и футбол смешиваются».

Евро-2024

Но все происходящее вокруг Озила может иметь большие последствия для всей страны. Последние полгода Германия только и делает, что продвигает свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы-2024. У немцев всего один конкурент. И это Турция. Слова Озила о расизме – это существенный удар по шансам немцев получить ЧЕ. Такое событие не может остаться без внимания УЕФА. А Турция, в свою очередь, уже в пятый раз подает заявку на проведение чемпионата Европы, и сейчас у страны как никогда высокие шансы стать хозяйкой турнира. Что же остается делать Германии? Уже давно не только мигранты, но и сами немцы призывают к отставке нынешнего президента DFB Райнхарда Гринделя. Вместо того чтобы сконцентрироваться на единстве команды на чемпионате мира в России и продвижении кандидатуры Германии на Евро-2024, Гриндель публично осуждает Озила и Гюндогана за поступок, говорит об отсутствии свободы слова в России и о возможном новом расследовании от ARD. Чиновник вызвал неприязнь даже у обычных немецких фанатов, мечтающих лишь о спокойной атмосфере внутри команды.

Прибился к Лазурному Берегу. Что ждет Александра Головина в «Монако»

В заявлении Месута Озила есть слова, что он не будет выступать за сборную до тех пор, пока не почувствует защищенность в команде. Что это значит? Что он хочет смены всей верхушки управления Немецкого футбольного союза? И есть ощущение, что это не только его желание.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press