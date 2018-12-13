Вспомнить все. Топ-10 ярких матчей ЦСКА в Лиге чемпионов

ЦСКА разгромил «Реал» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:0. Таким образом, армейцы стали первыми, кто обыграл «сливочных» в Мадриде с разницей более 2-х мячей. Без сомнений, эта игра является исторической. Еженедельник «Футбол» вспомнил 10 ярких матчей «красно-синих» в Лиге чемпионов.

1) «Барселона» — ЦСКА — 2:3 (2:1)

(Надаль, 12, Бегиристайн, 31; Бушманов, 44, Машкарин, 57, Карсаков, 61).

Когда: 4 ноября 1992 года

Уже к 31-й минуте «сине-гранатовые» вели — 2:0. Но гости не выглядели растерянными, они боролись изо всех сил. Но все же почти все, кто следил за этой встречей, не верили в положительный результат московской команды. На 44-й минуте Бушманов забил гол: футболист попал в перекладину, мяч отлетел в ворота. Во втором тайме «красно-синие» прибавили и поразили цель дважды. Сначала на 57-й минуте после подачи с углового Машкарин отправляет мяч в сетку. 2:2, и «Барселона» пошла вперед, что привело к контратаке ЦСКА. Прострел Файзулина замкнул Карсаков. После этого московский клуб просто удерживал преимущество, помогал голкипер команды — Дмитрий Харин, которого после игры забрали в «Челси». После матча стадион аплодировал гостям, ведь армейцы обыграли тогда обладателя Кубка чемпионов прошлого сезона.

2) ЦСКА — «Арсенал» — 1:0 (1:0)

(Карвальо, 24)

Когда: 17 октября 2006 года

Стоит отметить, что игра проходила в «Черкизове». Армейцы сразу стали играть активно. На 24-й минуте «красно-синие» забили гол после розыгрыша штрафного: Игнашевич скатил мяч на Карвалью, а бразилец со всех сил вонзил мяч в сетку. После гола ЦСКА не прекращал атаковать, и они снова забили. Но из офсайда. Поначалу гостей даже и не было заметно. А вот во втором тайме «канониры» забили дважды: армейцев спасли 2 офсайда. Так и закончили. «Большое спасибо всем болельщикам! Также я снимаю шляпу перед игроками, они продемонстрировали огромное мастерство», — после матча уже радостно говорил главный тренер ЦСКА Валерий Газаев.

3) «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА — 3:3 (1:2)

(Оуэн, 29, Скоулз, 84, Валенсия, 90; Дзагоев, 25, Красич, 31, В. Березуцкий, 47)

Когда: 3 ноября 2009 года

После 3-х туров у «красных» было 3 победы, при это они победили ЦСКА в Москве — 1:0. Поэтому ни у кого не было сомнений, что «красные дьяволы» потеряют очки дома — на «Олд Траффорд». Поначалу атаковали обе команды, а на 25-й минуте счет открыли гости. Дзагоев прорвался по флангу и пробил. Мяч пролетел над рукой великого ван дер Сара. Гол хозяев не заставил себя ждать: Валенсия закинул мяч в штрафную, а там проворнее всех оказался Оуэн. Армейцы не растерялись: спустя 2 минуты Нецид пасует в штрафную на Красича, серб обыграл вратаря и забил в пустые. Второй тайм начался с гола Березуцкого. Дзагоев навесил со штрафного точно на голову Василия, ему оставалось только попасть в створ. После этого «Манчестер Юнайтед» проснулся. Пошли частые атаки на ворота ЦСКА, но спасал Акинфеев, а иногда и каркас ворот. На 84-й минуте удача гостей закончилась. Скоулз замкнул навес со штрафного. К сожалению, в конце «красные» заюили еще: Валенсия бил по воротам, но попал в Щенникова, после чего мяч отлетел в противоход Акинфеееву. Привезти очко с «Олд Траффорда» было на тот момент достижением.

4) «Бешикташ» — ЦСКА — 1:2 (0:1)

(Бобо, 86; Красич, 41, Алдонин, 90)

Когда: 8 декабря 2009 года

Этот матч был решающим для ЦСКА. Именно в этой встрече решалась судьба еврокубковой весны для армейцев. Мешало 2 обстоятельства: дисквалификация Игнашевича и Алексея Березуцкого. Матч начался сложно для армейцев: трибуны давали о себе знать. Но потом игра преобразилась в качели. Момент у ЦСКА, момента у «Бешикташа». Закончил это Красич, который на 41-й минуте забил гол. Серб сместился в центр и перебросил турецкого вратаря. Жара началась в конце второго тайма. Сначала за пять минут до конца встречи отличился Бобо. Он замкнул подачу Юзулмеза. Многие подумали: «Не видать ЦСКА Лиги чемпионов». Но случилось чудо: Алдонин забил гол на пятой компенсированной минуте. Этот мяч тогда позволил армейцам выйти в 1/8 финала главного Европейского турнира.

Армия взяла Стамбул: "Бешикташ" — ЦСКА Москва 1:2 Точные удары Милоша Красича и Евгения Алдонина … http://bit.ly/91TIIw — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 8, 2009

5) «Севилья» — ЦСКА — 1:2 (1:1)

(Перотти, 41; Нецид, 39, Хонда, 55)

Когда: 16 марта 2010 года

Первые минуты прошли под давлением «севильцев». Хозяева часто атаковали, но иногда мяч пролетал выше, иногда спасал Акинфеев. Прекратил «мучения» Нецид. Чех обвел защитника и пробил в дальний угол. У вратаря не было шансов. Армейцы расслабились и пропустили спустя 2 минуты. Прострел Наваса замкнул Перотти. Во втором тайме ключевую роль сыграл могучий японец. На 55-й минуте Хонда сильнейшим ударом забил со штрафного. Этот матч, без сомнений, отличается тем, что армейцы после победы над испанцами впервые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это лучший результат «красно-синих» в главном европейском турнире. Тогда они проиграли будущему победителю Лиги чемпионов — «Интеру» (0:1, 0:1).

6) «Лилль» — ЦСКА — 2:2 (1:0)

(Соу, 45, Педретти, 57; Думбия, 72, 90)

Когда: 14 сентября 2011 года

Матч активно начали хозяева. На 23-й минуте бил Бальмонт, но мяч пролетел выше ворот. в компенсированное время «доги» забили. Розегнал покатил на Соу, а тот пяткой закатил мяч в ворота. Во втором тайме армейцы проснулись. На 55-й минуте Тошич попал в штангу. Через 2 минуты ЦСКА пропустил. Бальмонт сделал пас на Педретти, а тот с линии штрафной попал в девятку. Армейцы собрались и пошли в атаку. На 72-й минуте Думбия получил мяч на линии штрафной от Тошича, обыграл Розегнала и пробил мимо вратаря. На 90-й минуте ивуариец сделал дубль. Думбия сыграл в стенку с Дзагоевым и «лупанул» в девятину.

"Лилль" — ПФК ЦСКА — 2:2: http://t.co/HxS4mi5U — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 14, 2011

7) «Интер» — ЦСКА — 1:2 (0:0)

(Камбьяссо, 51; Думбия, 50, В. Березуцкий, 86)

Когда: 7 декабря 2011 года

Первый тайм прошел почти без моментов. Вся жара началась во втором. на 50-й минуте забил Думбия. Вагнер Лав вывел ивуарийца 1 на 1 с вратарем, Думбия реализовал «футбольный буллит». Почти сразу же «нерадзури» отыгрались. Раноккия выиграл воздух после подачи углового и пробил, Габулов отбил.Мяч отлетел к Камбьяссо, который спокойно вонзил мяч в сетку. Затем армейцы пробовали атаковать, ведь только победа выводила команду в плей-офф Лиги чемпионов. На 86-й минуте всех спас Василий Березуцкий, который замкнул подачу с углового. ЦСКА вышел в 1/8 финала, где встретился с мадридским «Реалом» (1:1, 1:4).

8)«Манчестер Сити» — ЦСКА — 1:2 (1:2)

(Туре, 8; Думбия, 2, 34)

Когда: 5 ноября 2014 года

С самого начала армейцы завладели преимуществом. На 2-й минуте Думбия вколотил мяч в ворота «горожан». Не успели «красно-синие» порадоваться, как пропустили мяч. На 8-й минуте Туре отправил мяч точно в девятку. Затем гости создавали моменты, что и привело к голу. На 34-й минуте Думбия вышел 1 на 1 и оформил дубль. Во втором тайме армейцы не стали садиться в оборону и также атаковали. На 70-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве: Фернандиньо сфолил около штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для футболиста второй. Затем нервы сдали у Туре: он отмахнулся от Еременко и получил прямую красную. После этого ЦСКА спокойной довел матч до победы.

9) «Спарта» — ЦСКА — 2:3 (2:1)

(Крейчи, 6, Фатай, 16; Муса, 34, 51, Дзагоев, 76)

Когда: 5 августа 2015 года

Матч «красно-синие» начали отвратительно. Сначала на 6-й минуте Крейчи замкнул прострел Фатая. Спустя 10 минут уже сам Фатай отличился:футболист замкнул передачу Дочкала. Но все-таки армейцы проснулись. Муса своим голом зашевелил гостей. После гола у ЦСКА появились моменты. Второй тайм стартовал с гола нигерийца: Набабкин покатил в штрафную, Муса оказался быстрее всех и отправил мяч в ворота. На 64-й минуте чешская команда оказалась в меньшинстве: за грубый фол прямую красную получил Матейовски. Победу же «красно-синим» принес Дзагоев. На 76-й минуте он отправил мяч в правую девятку с линии штрафной. Стоит отметить, что это был ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В той встрече армейцы снова доказали, что они в гостях играют лучше, чем дома.

10) ЦСКА — «Реал» — 1:0 (1:0)

(Влашич, 2)

Когда: 2 октября 2018 года

Конечно, нельзя не вспомнить недавний матч армейцев в Москве. На эту встречу пришло посмотреть больше 70 тысяч болельщиков. Оказалось, не зря. Уже на 2-й минуте Влашич забил гол. После этого гости взбодрились и пошли в атаку. На 28-й минуте Каземиро попал в штангу. Спустя время уже Акинфеев спас ЦСКА от пропущенного гола. Во втором тайме как «сливочные» не старались, у них ничего не вышло. Армейцы одержали победу над мадридским клубом. Правда, концовку встречи испортило удаление Акинфеева. Капитан ЦСКА получил 2 подряд желтые карточки за споры с судьей.

Фото: Global Look Press

Текст: Роман Шлуинский