Бурлаки на Лехе. Кто двигает «Аугсбург» в число первых команд Германии 

«Бавария» опять лидирует, «Боруссия» привыкает к новому тренеру, а «Лейпциг» продолжает строить наполеоновские планы. Все как всегда, но «Аугсбург», едва не вылетевший в прошлом сезоне, благодаря усилиям отдельных личностей стремится наверх.

Исландский посланник

Если вы не испытываете к сборной Исландии симпатии, то это очень странно. Важной частью этой команды является Альфред Финнбогасон. Без него не может обойтись и нынешний «Аугсбург». Исландцы — довольно редкое явление в Бундеслиге, но именно этот форвард попал в нужный чемпионат. Викинг выдает раз за разом хет-трики и дубли в нынешнем сезоне: сегодня он располагается на третьем месте в списке лучших бомбардиров Германии с 11 мячами в активе. Ненамного его опережает пресловутая парочка Левандовски-Обамеянг. Чтобы окончательно убедить вас в том, что Финнбогасон — Тор немецкого разлива, напомню: Альфред стал первым исландцем с 1991 года, который сумел сделать хет-трик в Бундеслиге.

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К слову, Финнбогасон дважды имел контакты с российскими клубами — с «Рубином» и «Зенитом», но переговоры так и не вышли в финальную стадию. За этим футболистом действительно стоит понаблюдать на ЧМ в России.

Австрийская помощь

Все привыкли к тому, что Австрия — безотказный футбольный спонсор Бундеслиги. Естественно, 2/3 австрийских футболистов успешно выступают в немецком чемпионате. Второй наш герой — Михаэль Грегорич, молодой и талантливый представитель альпийской страны. 23-летний сын тренера молодежной сборной Австрии Вернера Грегорича — один из главных открытий этого сезона Бундеслиги. В составе «Аугсбурга» он проводит лишь первый сезон, но уже успел стал одним из ключевых представителей клуба: 8 мячей, 4 голевые передачи и третье место в списке лучших футболистов Бундеслиги по степени участия в голевых атаках.

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В Германии в этом году Грегорича признали вторым лучшим атакующим полузащитником, первым стал его соотечественник — Майсель Забитцер из «РБ Лейпцига». Грегорич, пожалуй, самый важный кирпичик в системе «Аугсбурга».

Дело семейное

«Филипп Макс? Он же вроде в «Боруссию» перешел!» — первая реакция человека, не особо знакомого с Бундеслигой. Макс Филипп, тот что из «Дортмунда», — полный обратный тезка нашего «фуггера» Филиппа Макса. Филипп — сын известного в прошлом футболиста Мартина Макса. Он в свое время становился лучшим бомбардиром Бундеслиги, а его отпрыск долгое время не приближался к лаврам отца. Но сейчас Филипп — лучший ассистент лиги с девятью голевыми передачами. Левый защитник «Аугсбурга» все чаще заставляет говорить о вызове в сборную и путевке на ЧМ. Макса называет вторым в очереди на старт в национальной команде: первое место забронировано на ближайшие девять лет Йошуа Киммихом. Не велика беда: уж Хальстенберга и Платтенхарта «фуггер» точно переиграет.

Совсем не деревянный

Мануэль Баум — главный тренер, фамилия которого переводится как «дерево». Незаслуженно. Мануэль один из представителей новой школы немецких коучей. «Аугсбург» — его первый клуб из Бундеслиги. Психология и мотивация — это основная сила Баума. Умение говорить с футболистами, донести мысль о необходимости победы — все это о нем. «Независимо от того, насколько мы близки к нашей цели, мы не должны сдаваться», «Единство — наша сила» — фразы в подобном стиле можно постоянно слышать от Мануэля. Выстрел в этом сезоне — целиком его заслуга. Грамотные трансферы, в том числе покупка суперталантливого Серхио Кордовы, тоже дело его рук.

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«Аугсбург» пока занимает скромное место в середине таблицы Бундеслиги. Однако «фуггеры» точечно атакуют чемпионат по всем фронтам, захватывая первые места в статистических сводках. У фанатов и клуба большие планы на весну, Баум и его лидеры не могут подвести.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press