Сувенир из Роттердама. Робин ван Перси как символ провала голландского футбола 

Робин ван Перси вернулся в родной «Фейеноорд» и в первом же матче установил рекорд чемпионата Голландии: футболист появился на поле впервые за 5015 дней, совершив самый долгий перерыв между выступлениями за один клуб. Фанаты встретили «блудного» игрока с горящими глазами, позабыв, как совсем недавно посылали проклятия ему в спину. Сейчас же можно с легкостью сказать, что Ван Перси и есть голландский футбол со всеми его достоинствами и недостатками.

1. Деньги превыше всего

Наслушавшись оскорблений в свой адрес, толстокожий Робин ван Перси вернулся в Голландию c полными карманами денег. За свои игровые годы он не один раз встречался с агрессией со стороны фанатов. На то были причины. Это сейчас Ван Перси приехал в Голландию в статусе ветерана мирового футбола, желающего ярко закончить карьеру. Раньше его главным богом был мистер Франклин со стодолларовой купюры.

Вспомнить хотя бы трансфер Робина в «Фенербахче»: в голландце, играющем тогда в «МЮ», были заинтересованы «Ювентус», «Лацио» и ряд не самых последних европейских клубов. Однако выбор пал на Турцию, что означало отказ от дальнейшего роста в топ-чемпионатах. Решение Ван Перси в большинстве своем было обусловлено налоговой политикой стран: турецкая Суперлига не взимает с футболистов огромных налогов, как в Италии, Германии и Англии.

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Голландская лига, как и Ван Перси, тоже очень любит деньги. Зависимость от денег — бич практически большинства современных футболистов. Чемпионат Голландии, будучи главным парником для выращивания талантов, нередко отказывается от интересных игроков из-за стремления заработать на их продаже здесь и сейчас, а не подрастить их у себя, чтобы выиграть что-то стоящее, а потом продать еще дороже. Никто не сопротивляется, всех устраивает экономическая модель. Однако чемпионат продолжает стоять на месте без единой попытки вырасти до первой пятерки Европы.

2. Необдуманность трансферов

У Ван Перси странный имидж. Нет, он никогда не пытался быть плохим парнем и словами задеть болельщиков, соперников или совершать мелкие пакости в стиле Балотелли. Зато не особо обдуманные трансферные решения голландца настраивали тысячи людей против него. Робин всегда руководствовался только своим личным мнением, его не волновал собственный образ в глазах болельщиков. Он отрезал связи с тем же «Арсеналом» так легко и безболезненно для себя, что откровенно удивляло. Арсен Венгер недавно, уже спустя годы после трансфера, сказал, что ни один переход Санчеса не сравнится с уходом Ван Перси. Необдуманность трансферов и только собственные интересы заставляют думать о Робине как о главном голландском эгоисте. Сейчас его поведение можно назвать образцовым на фоне скандалов с Обамеянгом, Дембеле и Коутинью, но разве вам не хочется видеть джентльменский футбол с такими игроками, как Лам или Хави?

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Необдуманность трансферов свойственна многим футболистам голландской лиги. В силу возраста чаще всего они выбирают клубы с громкими именами и совсем не готовые к рубке в топ-лигах. Из-за таких быстрых и взбалмошных решений игроки не успевают доиграть в родной лиге до звездного уровня и не могут физически выдержать конкуренции в новых командах.

3. Возраст уже не тот

Робину ван Перси уже 34 года. Он один из последних представителей того поколения голландских футболистов, что могли противостоять лучшим сборным мира и за чьи ноги предлагали сумасшедшие суммы. Все прекрасно понимают: скорее всего, Ван Перси не станет основополагающей силой в сегодняшнем «Фейеноорде» — его позиция забронирована за Николаем Йоргенсеном, датским нападающим. Повторить успех Дирка Кюйта, выигравшего лигу после возращения в родной клуб, вряд ли получится. «Фейеноорд» отстает от первого места на двадцать очков. Ван Перси, видимо, будет выходить на замену на несколько минут, но время того незаменимого Летучего голландца уже ушло.

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С такой же возрастной проблемой столкнулся весь голландский футбол. Если вас попросят назвать их звездного футболиста в самом расцвете сил, кто из современных игроков приходит на ум? Промес? Депай? Не кажется ли, что очень мелковато для такой футбольной страны, как Нидерланды? Проблема в том, что в голландском футболе потеряно то самое поколение, которое должно было поехать на нынешний чемпионат мира в России. Ван Перси, Арьен Роббен и Уэсли Снейдер были последними движками национального футбола. Аналитики твердят о подрастающем молодом поколении голландцев с Джастином Клюйвертом во главе. Но это дело будущего, а прямо сейчас звезды голландского футбола суперстары.

4. Достижения

Ван Перси в «Арсенал» привела непреодолимая жажда трофеев. Она же позже отправила его на «Олд Траффорд» защищать цвета главного врага и раздражать фанатов бывшего клуба. Ван Перси создал себе имя одного из лучших бомбардиров нулевых, заработал кучу индивидуальных наград, но того, чего он так страстно хотел, — «золота» и кубков — в карьере голландца по минимуму: одно чемпионство АПЛ, один Кубок Англии и два Суперкубка за одиннадцать лет в чемпионате. Согласитесь, маловато…

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Голландский футбол во всех его проявлениях тоже в последние годы испытывает резкую нехватку трофеев. В еврокубках голландцы до неприличия давно ничего не забирали на родину. Последний триумф датируется 2002 годом — Кубок УЕФА выиграл «Фейеноорд» с нашим героем в составе. В 2017-м «Аякс» с Петером Бошем во главе в финале Лиги Европы сражался с «МЮ», но не имел шансов на успех. Со сборной дела идут еще хуже: Голландия на слуху, но поднять над головой кубок в последний раз команде удавалось на чемпионате Европы в 1988 году. Даже наш Робин ван Перси завоевывал «серебро» и «бронзу» чемпионатов мира, но до «золота» дело так и не дошло.

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Робин ван Перси для большинства все же остается одним из лучших представителей современного голландского футбола, и вполне заслуженно: экс-капитан, лучший бомбардир сборной и дважды лучший бомбардир Англии. Но нужно помнить, что именно он собрал в себе и все пороки голландского футбола. Гордиться Робином соотечественники не перестанут. Но нужно и учиться на ошибках кумира.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press