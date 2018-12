«Боруссия» Д вернулась, «Бавария» сократила отрыв и Бош снова с нами. Главные события 17-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д доказала, что поражение от»Фортуны» было случайностью, «Бавария» вплотную подобралась к лидеру, а «Байер» представил нового главного тренера. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.

Чистая случайность

Впервые со старта сезона дортмундская «Боруссия» проиграла, что еще хуже — «Фортуне». В матче против «Гладбаха» «черно-желтым» пришлось доказывать, что прошлое поражение — чистая случайность. Первый мяч прилетел Зоммеру от Санчо. Ройс перехватил передачу «жеребцов» и устремился к вратарской соперника. Игрок отдал мяч Гетце. «Золотой мальчик» зашел в штрафную и сделал пас на Санчо. 18-летний футболист обыграл защитника и прокатил мяч в дальний угол. На последних секундах первого тайма отличился Крамер. Ничья не устраивала «шмелей». Второй гол устроил дуэт «Гетце-Ройс». Первый с фланга перевел мяч на второго. Ройс в подкате влетел в ворота «Боруссии» М и удвоил преимущество.

Праздник «горняков»

У «Шальке» праздник. Команда Тедеско нанесла тройное поражение «Штутгарту». С начала сезона «кобальтовые» выигрывали всего пять раз. Кто же организовал праздник «горнякам»? Счет открыл Скрибски. Затем на пользу клуба поработал Сане. В концовке встречи парни из Гельзенкирхена сотворили и третий гол. Но в сухую «швабы» не собирались проигрывать. Мяч в ворота «сине-белых» вкатил Гонсалес.

Ветеранам пенсия не светит

«Бавария» сократила отрыв. До позиции лидера их отделяет всего шесть очков. Победа над «Айнтрахтом» во многом сыграла решающую роль. Первый гол привезли защитники «орлов». Сыграв рискованно против Мюллера, команда Хюттера дала возможность передаче пройти на Левандовски. Поляк аккуратно отправил мяч на влетавшего в штрафную Рибери. Старик из Мюнхена не прекратил издеваться над Франкфуртом. Француз совершил дубль в ворота Траппа. Третий гол мастерски исполнил с дальней позиции Рафинья. Мюллер обошел соперника, сделал передачу на бразильца. Защитник намеревался совершить навес на одноклубника, но все пошло не по плану. Голевая передача превратилась в забитый мяч.

Черная полоса «Хоффенхайма»

«Хоффенхайм» встал. Парни Нагельсманна коллекционирует ничьи. Целый месяц команда не может выиграть. Последний матч с «Майнцем» для «селян» сложился предсказуемым образом. Команды обменялись мячами в начале первого тайма и больше ничем не смогли ответить. Черная полоса «Хоффе» продолжается.

