Белая полоса Ади. В чем секрет преображения «Айнтрахта»

В плей-офф Лиги Европы «Айнтрахт» стартует матчем с «Шахтером». Донецкой команде придется нелегко. В этом сезоне «орлы» — главная сенсация Бундеслиги. Понимающий тренер, мощное трио в нападении и неубиваемый командный дух — это новый Франкфурт. Но может все дело в стечении обстоятельств?

Наследство Ковача

Когда Нико Ковач вел переговоры с «Баварией», в «Айнтрахте» об этом не знали, но оказались готовы. У боссов «орлов» хватило времени, чтобы оперативно закрыть вакантное место. Руководству приметился Адольф или «Ади» Хюттер, главный тренер «Янг Бойз». Австриец хотел выстроить свой «Айнтрахт», но в команде сохранились элементы в наследство от Ковача.

Он хоть и выстроил команду по системе 3+4+1+2, иногда переводя ее на 4+3+3, с компактной передней линией, но сделал ставку на том, что и Ковач, на предпочтениях «орлов»: контратаки и продвижение мяча вперед. За матч они могут отметиться голом минимум 2 раза.

Всепонимающий Ади

Хюттер привнес своей команде вертикальный футбол. Он по сути единственный в Бундеслиге тренер, использующий подобный метод. Ади решил тормозить движение соперников и обрезать их передачи, проходящие с фланга на фланг. Изменения заметны и в прессинге. Хюттер понимает, что его команде проще вести игру без мяча и «выжимать» его в опасных моментах для развития своей атаки или остановки чужой. Ведь слабая сторона «Айнтрахта» — умение держать мяч, отсюда средние процент владения (47%) и точность передач (73%).

Из-за компактности, края обнажены. По задумке Ади «орлы» при активных действиях соперника должны сводить их на фланги. Футболисты из-за смещений к кромке поля оставляют пространство в центре для цепких команд, и франкфуртцы не всегда быстро возвращаются на позиции, чтобы их остановить. Остро чувствуется разрыв между нападением и обороной. Игроки атаки забывают об обязанности помогать в глубине, а линия защиты — о своей функции. Хюттер осознает, что физика — не лучшая сторона «Айнтрахта», и сейчас он выезжает за счет мастерству лучших футболистов. Но австриец умеет выжимать максимум результата из того минимума, что у него имеется. С ним Франкфурт стремительно ворвался в зону еврокубков, несмотря на слабый старт чемпионата («орлы» начали с ничья и трех поражений).

Карта «Тройка»

Наверное, многие тренеры хотели бы иметь такую козырную тройку, как: Ребич-Йович-Аллер». Йович — амбициозный серб, арендованный у «Бенфики». Он быстро адаптировался к Бундеслиге за счет бомбардирского чутья. За матч в атаке он наносит в среднем 2,9 удара. Со старта чемпионата он заколотил 14 мячей и стал лидером в гонке страйкеров Бундеслиги, а свой лучший перфоманс стал матч против «Фортуны», в котором серб оформил пента-трик. Аллер и Ребич обычно располагаются по бокам от Йовича, выполняя функцию «охотников». Они хороши в отборах (у обоих средний показатель равен 1) и обладают неплохой скоростью.

Братство

«Айнтрахт» — интернациональный клуб. В составе 17 представителей разных стран, и все они мирно уживаются под одной крышей и сплоченно идут от матча к матчу. У «орлов» есть костяк, поэтому при травмах ключевых футболистов, потери будут невосполнимы. Но пока он цел и невредим. Собран этот костяк, в основном, из братьев-югославов (Ребич, Йович, Костич, Гачинович).

Хотя казалось бы, определенный холод между национальностями мог вылиться в противостояние на поле, но нет. Как говорится, футбол объединяет. Такое случайное предпочтение Франкфурта даже полезно сказывается на всей игре «орлов». Возможно, именно дух командности помог им встрепенуться и почувствовать в себе уверенность.

«Айнтрахт» выстрелил в этом сезоне и побил рекорд среди всех немецких команд в еврокубках (он набрал 18 очков на групповом этапе Лиги Европы, даже «Баварии» не покорилась данная отметка). А сейчас клуб держится за 5-е место в Бундеслиге, чтобы на следующей год снова привести во Франкфурт Лигу Европы. «Айнтрахт» давно так не шумел в своей истории, и все это благодаря Братству.

Каждый матч для команды Хюттера — это проверка, лакмусовая бумажка, что «орлы» залетели так высоко в чемпионате и в еврокубках не случайно. Франкфуртцы превратились в неплохого соперника, готового совершенствоваться с каждым годом. И все это благодаря планам всепонимающего Ади, бомбардирской тройке и сплоченности команды. И разве можно это назвать совпадением? Не думаю. Перед нами другой «Айнтрахт», проживающий свое лучшее время.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press,Инстаграм Анте Ребича, Инстаграм Мията Гачиновича, Инстаграм «Франкфурта»