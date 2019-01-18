Держи себя в руках. Почему Роман Бюрки способен лишить «Боруссию» Д чемпионства

В последний раз дортмундская «Боруссия» была обладателем серебряной салатницы в сезоне-2011/12. Спустя семь долгих лет «шмели» вновь имеют реальные шансы на чемпионский титул. Но прервать гегемонию «Баварии» дортмундцам может помешать собственный голкипер — Роман Бюрки. Хватит ли у швейцарца сил держать в руках не только себя, но и пущенные в сторону его ворот мячи?

Первые «подвиги»

За переход голкипера «Фрайбурга» дортмундцы в 2015 году выложили копеечные по нынешним меркам 3,5 млн евро. Но даже за столь небольшую сумму этот трансфер вызвал много споров среди болельщиков и специалистов. А своей неуверенной игрой Роман Бюрки лишь подтвердил правомерность этих суждений. По ходу первой половины сезона-2015/16 швейцарец нередко терял концентрацию во время матчей, а для игрока его позиции такое поведение равносильно катастрофе. Вот пара ярких примеров «подвигов» кипера во время того отрезка:

«Бавария» — «Боруссия» Д (5:1); 4 октября 2015

Вряд ли Бюрки можно назвать единственным виновником разгромного поражения «шмелей» от «Баварии», но весомый вклад в такой исход он, несомненно, внес. Объяснить целесообразность его опрометчивых выбеганий из ворот при первом и третьем голах мюнхенцев не представляется возможным. А удар в исполнении Гетце он и вовсе попытался отразить взглядом. Вышло не очень.

«Боруссия» Д — «Падерборн 07» (7:1); 28 октября 2015

Особо оптимистичные фанаты «Боруссии» могут заявить, что нелепый ляп швейцарского кипера мотивировал партнеров на последующий разгром «Падерборна». Но вряд ли бы для «шмелей» все завершилось столь же благополучно, если бы Бюрки выкинул подобный фокус в матче против более классного оппонента.

Мистер «Невезение»

Сезон-2016/17 не обошелся без глупостей Бюрки. На сей раз вратарь пострадал из-за недостатка концентрации, в мгновение превратившись из героя в неудачника. В послематчевой серии пенальти в игре против «Герты» швейцарец умудрился отразить один из ударов в собственные ворота. Реакция одноклубников и фанатов «Боруссии» на этот момент довольно красноречива.

«Боруссия» Д — «Герта» (1:1); 8 февраля 2017

Еще одна отличительная черта Романа — «умение» накосячить в матчах с не самыми авторитетными и грозными соперниками. В игре против «Рот-Вайсса» швейцарец вновь проявил необъяснимую щедрость, позволив сопернику открыть счет. А во втором тайме его и вовсе усадили на скамейку. К слову, по итогам того сезона Бюрки в среднем пропускал 1,3 мяча за игру. Для сравнения, у кипера «Атлетико» Яна Облака этот показатель был равен 0,59, а у Давида де Хеа из «МЮ» — 0,76.

«Боруссия» Д — «Рот-Вайсс Эссен» (3:2); 11 июля 2017

Новый сезон-2017/18 оказался самым урожайным на антирекорды швейцарца. В матче со «Штутгартом» Бюрки косячил уже в паре с нынешним игроком «Бетиса» Марком Бартра. Защитник решил бездумно отдать передачу на выдвигающегося швейцарца. Но в этот момент самоуверенная парочка просмотрела шустрого Аколо, который среагировал на вратаря и протащил мяч в сетку.

«Штутгарт» — «Боруссия» Д (2:1); 17 ноября 2017

Матч против бывшей команды не сулил Роману ничего хорошего. Нильс Петерсен, воспользовавшись осечкой Нури Шахина, закинул мяч прямо за шиворот кипера «Боруссии» с 40-метровой дистанции. Почему швейцарец именно в этот момент предпочел прогуливаться у границы собственной штрафной — загадка.

«Боруссия» Д — «Фрайбург» (2:2); 27 января 2018

Фейковый супергерой

В нынешнем году «Боруссия» действительно удивляет. Со старта сезона команда Люсьена Фавра уверенно захватила лидерство, и в какой-то момент отрыв от второго места возрос до девяти очков. И вот тут «швейцарский супергерой» решил вновь «проявить себя». Домашний матч с «Аугсбургом» стал настоящим триллером и украшением первого круга Бундеслиги. На 85-й минуте Марио Гетце в третий раз по ходу игры вывел хозяев вперед и казалось, что гости обречены. Но именно в этот момент Бюрки настигли флэшбеки двухлетней давности о том «чудо-сейве» по ходу серии пенальти с «Гертой». Он воссоздал свой же трюк после углового «Аугсбурга» (смотрите ляп на 2:35 минуте). На счастье кипера, Пако Алькасер все же принес хозяевам победу в той игре.

«Боруссия» Д — «Аугсбург»(4:3); 6 ноября 2018

Единственное поражение дортмундцев сенсационно выпало на выездной поединок против «Фортуны». Вину за первый гол можно равномерно разделить между защитниками, не сумевшими сдержать форварда хозяев Лукебакио, и Бюрки, так и не определившимся, что же ему делать — возвращаться в ворота или выбегать из них, сломя голову.

«Фортуна» — «Боруссия» Д (2:1); 18 декабря 2018

Справедливости ради стоит отметить, что по сравнению с прошлым сезоном Роман Бюрки слегка поправил свою статистику. В этом сезоне он в среднем пропускает ровно один мяч за игру. А в пяти из 16 сыгранных встреч в чемпионате он и вовсе отыграл «на ноль». Но психологические проблемы все еще актуальны. Бюрки в самый неподходящий момент может подвести команду своей неорганизованностью и умением «отличиться». А когда в команде есть такая бомба замедленного действия, готовая сдетонировать в любую секунду, сомневаться в итоговом успехе и паниковать от любого удара в сторону ворот фанатам «Боруссии» придется до самого последнего свистка в сезоне. Достаточно вспомнить печальный опыт «Ливерпуля» с Лорисом Кариусом.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube