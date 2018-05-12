Чуда не будет. «Гамбург» вылетел во Вторую Бундеслигу

«Гамбург» отправляется впервые в истории клуба исследовать Вторую Бундеслигу. Немецкий чемпионат начинает новую главу своей истории без нерушимых «динозавров».

Ничто не вечно

«Immer erste Liga «HSV», — самая известная кричалка «Гамбурга» гласит «Всегда в первой лиге». «Динозавры» раз за разом за последние шесть лет доказывали, что могут выкарабкиваться даже из самых сложных ситуаций. Клуб то и дело все это время напоминал ленивого студента, который весь семестр ничего не делает, а за сутки до экзаменов начинает шевелиться. «Гамбургу» все удавалось сохранить прописку и щеголять статусом единственных «коренных» жителей Первой Бундеслиги: с 1963 года, с основания чемпионата, «динозавры» не покидали элитный чемпионат и показывали свое превосходство над другими, даже когда дела были совсем плохи. В этом сезоне же все изменилось, а город не может поверить, что лишился одной из самых красивых футбольных историй.

Что случилось

Фанаты «Гамбурга» за несколько часов до матча против гладбахской «Боруссии» уже шли по городу и кричали «Niemals Zweite Liga» («никогда не быть Второй Лиге»). Уже мало, кто верил в исторический камбэк «Гамбурга»: для того, чтобы схватиться за ниточку стыковых матчей, «динозаврам» нужно было обыграть «Гладбах», а «Кельну» — «Вольфсбург». Непосильная задача для обоих клубов. Вторые и вовсе потеряли надежду на все и стали сливать матчи активнее обычного после вылета. Все началось не так уж и плохо: «Гамбург» забил первым, а «Кельн» даже успел сравнять счет к 30-й минуте. «Динозавры» выскребли победу на своем поле, а вот «козлы» не стали стараться и утащили мечту «Гамбурга» о продолжении волшебной истории с собой на дно.

Что станет с часами и Дино?

Больше всего в ситуации всех волнует один вопрос: что же станет с часами на «Фолькспаркштадион»? Да, те самые легендарные часы, отсчитывающие годы, дни, минуты и секунды, проведенные «Гамбургом» в высшем дивизионе. По-хорошему, они должны быть демонтированы и навсегда отправлены в музей «динозавров» в качестве трофея, напоминающего о лучший годах клуба. Переживания также коснулись и главного символа «Гамбурга» — синего динозавра Дино Херманна. В 2003-м году он был представлен миру как вечный символ членства клуба в Бундеслиге. Сейчас он больше не имеет права носить имя «Bundesliga Dino», но отказаться от символа команда не готова. «Я не могу думать о каких-либо других видах, которые могли бы лучше воплощать клуб и привлекать больше внимания и любви детей, чем наш Дино», — высказался президент Бернд Хоффманн о маскоте. Дино в безопасности, чего нельзя сказать о самом клубе.

Первый пошел. «Кельн» отправился во Вторую Бундеслигу

Проблемы с деньгами

«Гамбургу» предстоит столкнуться с новыми для себя проблемами, в том числе и денежными. После того, как тоска по былым временам уляжется «динозаврам» придется всерьез взяться за свои дела. Во-первых, стоимость игроков резко сократится, что грозит меньшим заработком для команды. Во-вторых, для тех игроков, кто предпочтет остаться в команде, зарплата также сократится на 30-40%, по данным Sport Bild. Однако главной денежной проблемой на сегодняшний день является вероятный отказ инвестора Клауса-Майкла-Кюне во вложении денег в команду. Как дальше будут обстоять дела с инвестором — пока не до конца ясно. В-третьих, важный вопрос: сократиться ли посещаемость клуба во Втором дивизионе? «Гамбург» впервые сталкивается с этим, но судя по тому же «Штутгарту», от дивизиона в Германии посещаемость мало зависит.

Игроки и руководство

Ситуация в руководстве клуба ничуть не лучше, чем на поле. Новый председатель правления «Гамбурга» еще неизвестен, а тренер также сидит на пороховой бочке. Согласно сообщениям СМИ, место генерального директора клуба могут занять Жонас Болдт (менеджер «Байера») и Ральф Беккер (управляющий директор «Хольштайн Киль»). Ну и игроки — самая горячая тема. Кириакос Пападопулос, Дуглас Сантос, Филип Костич, Гидеон Юнг и Ян-Фите Арп — игроки, которые в маленькой вероятностью готовы отправиться во второй дивизион и получать меньше привычной суммы.

Бундеслига потеряла одну из самых ярких историй чемпионата, фанатам «Гамбурга» и самому клубу остается только посочувствовать. Сколько бы «динозавры» могли балансировать на границе лиг, цепляясь за остатки рекорда? Неизвестно, но сейчас ясно одно — пора руководству без панической боязни вылета взяться за клуб и вернуться в родной дивизион.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press