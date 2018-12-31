Новогодний подарок. Топ-5 лучших девушек футболистов 2018 года

В этом году блистали не только футболисты, но и их девушки. Благодаря красавицам игроки старались на поле, показывая свои лучшие матчи. Если бы не эти могучие женщины, большинство болельщиков не наслаждались бы просмотром футбола. Еженедельник «Футбол» вспоминает 5 самых красивых девушек 2018 года.

Пятое место

Пятерку лучших открывает невеста Хариса Сеферовича — Амина. Когда девушка что-то выкладывает, она пользуется таким девизом: редко, но метко. Амина не часто публикуют свои фотографии в Инстаграме, но зато всегда эти снимки оказываются очень интимными.

Швейцарская богиня. Невеста Хариса Сеферовича — Амина

Четвертое место

В шаге от подиума остановилась новая девушка Хамеса Родригеса — Шеннон Де Лима. Модель занимает четвертую позицию только потому, что забрала своего парня из футбола: Хамес Родригес восстанавливается от травмы уже месяц, проводя эти дни с прекрасной венесуэлкой. А вы бы перестали играть ради такой красавицы?

Жгучая венесуэлка. Новая девушка Хамеса Родригеса

Третье место

Бронзовым призером становится жена Кевина Траппа — Изабель Гулар. У бразильянки есть прекрасная отличительная черта, которую вы сразу заметите, если посмотрите на ее фото. Эта девушка хороша.

Бразильский орех. Жена Кевина Траппа, ради которой можно бросить футбол

Второе место

«Серебро» достается прекрасной подруге Хавьера Эрнандеса — Саре. Австралийская модель доказала, что женщина — это вдохновительница футболиста. После знакомства с ней Чичарито стал играть намного лучше. Ее фотографии завораживают.

Австралийская чика. Блистательная подруга Хавьера Эрнандеса — Сара

Первое место

Самая лучшая, самая красивая, самая раскрепощенная девушка — великолепная подруга Никласа Бендтнера. Филин не постеснялась голышом искупаться с Лордом в озере, а ее фотографии — просто космос. Заслуженная первая позиция.

Почти баронесса. Великолепная подруга Никласа Бендтнера — Филин Рупсторф

Фото: Instagram, Twitter

Текст: Роман Шлуинский