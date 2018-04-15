7 новых стадионов России. Первая часть: Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Волгоград. Их открывают в апреле

До старта чемпионата мира остается всего два месяца. За это время в России должны достроить и открыть 7 стадионов. Еженедельник «Футбол» проводит ревизию каждого из них. В 1-й части – Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Волгоград.

Стадион «Ростов-Арена»

Город: Ростов-на-Дону

Вместимость: на период ЧМ – 45 145 зрителей, после ЧМ – 37 868

Стоимость: 19,8 млрд руб.

Матчи ЧМ:

17 июня. Бразилия — Швейцария

20 июня. Уругвай — Саудовская Аравия

23 июня. Южная Корея — Мексика

26 июня. Исландия — Хорватия

2 июля. 1/8 финала. 1G — 2H

5 особенностей:

1. Открытая северная трибуна. С нее открывается красивый вид на Дон.

2. Очертания стадиона напоминают волны. Именно такая форма у козырька, накрывающего зрительские трибуны.

3. Витражный фасад, составленный из металлоконструкций и стекла.

4. Ранее планировалось, что стадион получит название «Левбердон-Арена». Это сокращение от фразы «Левый берег Дона».

5. Лидер в рейтинге готовности стадионов к ЧМ-2018.

Стадион в Ростове-на-Дону — один из тех, чье будущее очевидно. Он станет домашним для местного «Ростова». Но это не отменяет того факта, что «Ростов-Арена» – один из самых дорогих стадионов, возведенных к чемпионату мира-2018. Его строительство потребовало больше средств из-за возникших проблем. И дело тут далеко не в бакланах.

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Проблема в том, что территория, на которой располагается новая арена, отличается сложными гидрогеологическими характеристиками. Простым языком – земля подвержена подтоплению, потому что располагается на берегу Дона. Стадион в Ростове — один из самых технологичных объектов, построенных к чемпионату мира. Грунт, на котором возводили стадион, с самого начала оказался очень проблемным. Еще в период подготовки под строительство на месте будущей арены было обнаружено пять снарядов времен Великой Отечественной войны. Саперы тогда подтвердили, что боеприпасы сохранились практически в первозданном виде и могли сдетонировать в любой момент.

После этого инцидента работа пошла совсем ювелирная. Для площадки под строительство создали намывной слой песка высотой около шести метров. В месте забора грунта было образовано большое углубление, где обустроили природный водоем, составляющий часть композиции на территории вокруг арены. Вдоль водоема выстроена набережная для прогулок горожан и гостей города. Строительство стадиона в Ростове потребовало особого труда, повышенного внимания к мелочам и значительно больших затрат, чем планировалось, но это не помешало Ростову-на-Дону стать лидером по готовности к ЧМ и завершить работы точно к сроку.

Стадион «Нижний Новгород»

Город: Нижний Новгород

Вместимость: на период ЧМ – 44 899 зрителей

Стоимость: 17,9 млрд руб

Матчи ЧМ:

18 июня. Швеция — Южная Корея

21 июня. Аргентина — Хорватия

24 июня. Англия — Панама

27 июня. Швейцария — Коста-Рика

1 июля. 1/8 финала. D1 — C2

6 июля. 1/4 финала

5 особенностей:

1. Архитектурная ночная подсветка

2. Наличие аэрации на поле

3. Стадион расположен на месте слияния двух рек – Оки и Волги

4. Наличие специальных ветрозащитных мембран

5. Консультации по строительству давали компании, которые занимаются в США возведением полей для игры в гольф

Первые макеты нижегородской арены появились в 2012-м, когда футбол в городе был на подъеме: «Волга», тяжело дыша, держалась в РФПЛ: в сумме – четыре года, а вторая команда города, ФК «Нижний Новгород», добиралась до стыков высшей лиги. Грезы о собственном дерби на роскошном стадионе казались не такими и несбыточными. Но сейчас оба клуба прекратили свое существование.

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Для места стадиона рассматривались изначально три площадки — Гребной канал, Комсомольская площадь, деревня Ольгино, но в каждом из них нашлись изъяны. После дополнительной проработки была определена четвертая точка – Стрелка. Это исторический центр города с хорошей транспортной доступностью: рядом ж/д вокзал, а к ЧМ-2018 там же откроют и станцию метро. Менялись рэндеры, вносились корректировки, а возведение объекта началось в 2015 году. Арена внешне напоминает краснодарскую, но с бОльшим количеством мест и без уникального медиафасада. Главная особенность нижегородского стадиона – наличие аэрации на поле. Это необходимо, чтобы отводить с поля воду в случае сильного дождя.

«Best of all» (англ: «лучше всех»), — заявил в 2016-м на проверке объекта представитель FIFA, оценивая состояние стройки. Вскоре появилась проблема: строителям более трех месяцев не выплачивали зарплату, но бунт был подавлен. Стадион уже введен в эксплуатацию. Первый тестовый матч местного «Олимпийца» будет сыгран 15 апреля против «Зенита-2». Другие два матча состоятся 28 апреля и 12 мая. После ЧМ временные сооружения демонтируют, но общая вместимость останется прежней. На территории будет разбит парк, построены теннисные корты, поля для мини-футбола, фитнес-клуб, рестораны и парковки.

Стадион: «Волгоград Арена»

Город: Волгоград

Вместимость: 45 000 зрителей

Стоимость: 16,367 млрд рублей

Матчи ЧМ:

18 июня. Тунис – Англия

22 июня. Нигерия – Исландия

25 июня. Саудовская Аравия – Египет

28 июня. Япония – Польша

Пять особенностей:

1. Главная инженерная фишка «Волгоград Арены» – вантовая система кровли. Ее несущими элементами являются не массивные металлоконструкции, как на большинстве футбольных арен, а прочные стальные канаты.

2. На арене 25 инженерных систем. Энергоснабжение, пожаротушение, вентиляция и другие системы интегрированы в единый комплекс с полностью автоматизированным управлением.

3. Стекла на всем стадионе сделаны из триплекса – закаленного стекла, которым невозможно порезаться.

4. На арене уже побывали представители сборных Англии, Саудовской Аравии и Египта. По их просьбе была увеличена зона допинг-контроля.

5. Первоначальная смета предполагала сумму в 10 млрд рублей, но расходы выросли более чем на 50%.

Воздвигнутый на месте старенькой арены новый стадион без труда вписался в грандиозный мемориал, посвященный Великой Отечественной войне. Новенькая бело-сине-голубая арена выросла в самом сердце Волгограда – между Волгой и Мамаевым Курганом, совсем неподалеку от монументальной скульптуры «Родина-мать зовет». Это место пропитано историей борьбы русского народа с захватчиками, и архитекторы постарались выдержать стилистику: к примеру, рисунок сплетения самонесущих конструкций арены символизирует праздничный салют Победы. Вечером подсветка пронизывает стадион сетью тонких фиолетовых линий, в центре которых вспыхивает огромное ярко-желтое ядро. В сумраке «Волгоград Арена» выглядит как своеобразная интерпретация Вечного огня, опутанная изящным паутинным узором балок и перекрытий.

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При сносе старого стадиона было обнаружено множество снарядов времен войны, так как рабочим пришлось увеличить общую глубину строительства, демонтируя подземные конструкции. После Сталинградской битвы в городе едва ли найдется участок земли, где не завалялся какой-нибудь неразорвавшийся боеприпас; котлован стадиона наверняка подарил «черным копателям» и коллекционерам массу интересного.

Символично и то, что 9 мая здесь планируется провести праздничный финал Кубка России. Дебютной игрой он не станет: первыми газон опробуют «Ротор» и «Луч» в рамках первенства ФНЛ 21 апреля. А после чемпионата мира арена получит идеально подходящее к общей концепции название «Победа».

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Антон Муша

Фото: Global Look Press

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