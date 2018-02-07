Король Орел. «Айнтрахт» хочет в еврокубки 

«Айнтрахт» — одна из тех команд, которая последние два года находится в тени вечных лидеров Бундеслиги, несмотря на достойную игру в сезоне. В конце этой весны именно «Франкфурт» обязан собрать все силы и выйти в еврокубки под руководством Нико Ковача.

Нужно обойти грабли

Когда вы в последний раз слышали об «Айнтрахте»? Скорее всего во время прошлого финала Кубка Германии в матче против дортмундской «Боруссии». Это был единственный шанс «орлов» выйти в еврокубки, потому что все попытки напрямую попасть в Европу «Франкфурт» отвергал всю вторую половину года. Осенью 2016-го Нико Ковач заставлял Бундеслигу восхищаться своими успехами и рвал всех соперников с целью закрепиться в первой шестерке.

Нико Ковач: «Если одобрять все, что делали Дембеле и Обамеянг, это приведет к анархии в футболе»

Все было прекрасно до зимнего перерыва: в Новый год «Айнтрахт» встал не с той ноги. Десять матчей подряд без выигрышей в начале 2017 года дали о себе знать: клуб тут же провалился в середину таблицы без единой попытки продолжить феерию.

В этом году ситуация до жути напоминает прошлогоднюю: хоть команда и не так ярко стартовала в самом начале, но к зиме выпрямилась и даже заявила о своем возрождении.

«Возвращение «Айнтрахта» радует как Франкфурт, так и лигу», — после матча с «орлами» Юпп Хайнкес в редкой для себя манере похвалил соперника. Это дорогого стоит.

Ковач остается

После провального прошлого сезона много говорили об увольнении Нико Ковача. Бундеслига не обладает особым терпением по отношению к тренерам, но чудом руководство клуба не стало рушить хорватский замок и позволило Ковачу остаться в «Айнтрахте». Это было очень верное решение.

Сейчас Нико — главный двигатель команды, последовательный и преданный представитель тренерского сообщества Бундеслиги.

«Я хочу продемонстрировать единение с «Айнтрахтом». В какой-то момент меня не станет, но до этого времени я всегда буду одет в футболку с орлом на груди», — максимально пафосно признался Ковач в любви к «Франкфурту».

После этих слов руководство и тренер приняли решение, что продолжат сотрудничество даже после окончания контракта летом 2019 года. Ковач с такими речами — идеальный мотиватор для команды, и если он не сможет футболистов заставить играть на максимуме, то кто тогда?

Новый Босс

Кто самый известный футболист «Айнтрахта»? До этого сезона можно было без всяких сомнений назвать капитана Александра Майера, но игра меняется и ее главные герои тоже. Пока Жером Боатенг медленно теряет позиции, его брат Кевин-Принс становится героем нового клуба. 30-летний футболист доказал, что и после «Лас-Пальмаса» есть жизнь.

Мало того что Боатенг решил проблему в центре поля, которая не давала клубу покоя в прошлом сезоне, начал забивать и превратился в негласного лидера команды, так он еще много говорил о расизме, пытался доказать, что в Бундеслиге его немерено, осуждал H&M, а в декабре прошлого года получил награду за вклад в борьбу с расизмом и много уважительных взглядов в придачу. Новый Босс идеально вписался в состав «Айнтрахта».

Состав

И что же у нас по составу? «Айнтрахт» может похвастаться одной из лучших защитных линий в лиге: меньше «орлов» в этом сезоне пропустила только «Бавария». Сальседо, Фалетт, Хасебе и вратарь Градецки образуют непробиваемую стену.

Средний возраст команды — 24,79 — идеальный баланс опыта и энергии. Нико Ковач заслуживает еще одной похвалы в свой адрес — за трансферы.

Обновленный и ротационный состав «Айнтрахта» позволяет тренеру жонглировать игроками, как апельсинами.

Пожалуй, единственная проблема команды — травмы. «Орлы» страдают от отсутствия Абраама, Майера и Нельсона Манделы. Особое внимание стоит уделить драматично травмированному Штендере, который еще недавно считался главной молодой немецкой звездой.

Бизнес-ланч. Чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры

Нападающий Анте Ребич проговорился журналистам, что его тайное желание — сыграть в Лиге Европы с «Айнтрахтом». Парни уже второй год подряд на буксире у Ковача пытаются провернуть план. Пока у «орлов» нет особых проблем с составом, а игроки максимально мотивированы, не пора ли вернуться в Европу?

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press