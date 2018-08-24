Бей лежачего. Уязвимость «Баварии», проект «Хоффенхайма», колесо «Фортуны» и другие интриги предстоящего сезона Бундеслиги

С игры «Бавария» — «Хоффенхайм» стартует чемпионат Германии. Еженедельник «Футбол» делится ожиданиями от турнира в формате суперматча продолжительностью в сезон.

Перфоманс

Эпоха «Баварии» подходит к концу?!

Футбольная Германия пытается забыть как страшный сон лето 2018-го. Фанаты «Борус-сии» утешали фанатов «Баварии» и мечтали о старте Бундеслиги, когда они снова смогут друг друга ненавидеть. Самое главное, что 24 августа все ближе, и впервые за семь лет клуб из Мюнхена по-настоящему уязвим. Дело в том, что все пункты, которые периодиче-ски возникали маленькими проблемами у самой титулованной команды Германии, вырос-ли и превратились в «перчатку Бесконечности», способную уничтожить половину мюн-хенского состава. Пройдемся по очевидным провальным зонам. У «Баварии» новый тренер. Это ни в коем случае не умаляет достоинства Нико Ковача, но согласится ли руководство клуба дать ему чуть больше одного сезона, чтобы построить новую команду с нуля? Главная интрига: изменит ли схему хорватский коуч? «Бавария» играет в последние годы в 4+2+3+1, в свою очередь Ковач является сторонником схемы с тремя защитника-ми. Команде не хватает духа, чтобы избавиться от игроков, чьи силы вызывают большие вопросы: Роббен, Рибери, Рафинья, Боатенг, проваливший два последних сезона, Мюллер, который нестабильнее, чем сегодняшний курс рубля. Фанаты «Баварии» были против продления контракта с «Роббери»: они легенды, но, пожалуй, хватит. Но они все еще тут. С Боатенгом ситуация куда интересне: Ковач не хочет отказываться от немца, ведь, по су-ти, полного сменщика на позицию центрального защитника в таком случае не будет (Мартинес не в счет). Боатенг же не готов сидеть на скамейке, пока молодой Никлас Зюле делает все то, на что уже чемпион мира не способен.

Вся эта полемика не имела бы смысла, если бы в Мюнхене провели достойную трансферную политику. Бесплатное приобретение Леона Горецки — это, конечно, отлично, но руководство продолжает игнорировать слабые места команды. Конечно, речь идет в первую очередь о вратаре, сменщиках на флангах обороны и о новеньких на позицию вингера. Единственная трата «Баварии» этим летом — 10 млн евро на 17-летнего канадца Альфонсо Дэвиса. Если вы не знаете, кто это, не расстраивайтесь, скорее всего, вы и не вспомните о нем через пару сезонов. Клуб как никогда уязвим и с такими откровенными проблемами может отказаться от седьмой подряд серебряной тарелки ради шоковой терапии фанатов. Однако всплывает вечный вопрос: найдется ли тот, кто сможет прервать мюнхенское доминирование?

Тренерское рукопожатие

«Боруссия» Д извлекла ошибки из прошлого сезона

Дортмундская «Боруссия» каждый сезон напоминает студента-энтузиаста, который очень хочет учиться в самом начале года, но начинает пропускать пары уже на второй неделе. В прошлом году «шмели» казались грозной силой перед стартом чемпионата и на протяжении нескольких первых туров. Тогда они накупили кучу молодых дарований и наняли нового тренера Петера Боша, который якобы должен был привести команду к долгожданному успеху. Уже в октябре все мечты, как обычно, были разрушены, а после зимнего перерыва ситуацию пришлось разгребать арендованному Миши Батшуайи, пока новички сидели на скамейке, а тренер и вовсе был отправлен в отставку.

Так чем же этот сезон отличается от классической истории «Дортмунда»? А тем, что на этот раз руководство более грамотно подошло к трансферам и поиску тренера. Люсьен Фавр — новый коуч «Боруссии» — отлично знает, как работает чемпиона он успешно руководил «Гертой» и «Гладбахом», чего нельзя было сказать о Боше. Клуб действительно боролся за этого специалиста, и, вероятно, они не будут готовы расстаться с ним спустя пару месяцев в случае неудачного старта. Трансферы «Боруссии» также не вызывают вопросов. В атаке подрос Джейсон Санчо, прикуплен 23-летний Мариус Вольф из «Айнтрахта», здоров Марко Ройс и не продан Кристиан Пулишич. В полузащите появились опытные Аксель Витсель, выживший после китайского трипа, и Томас Дилэйни — одна из звезд прошлого сезона Бундеслиги из «Вердера». Ну а в защите талантливейший швейцарец Абу Диабло и арендованный у мадридского «Реала» правый защитник Ашраф Хакими.

«Боруссия» максимально укомплектована и готова играть без нападающего по схеме 4+3+3, но недоверие вызывает только очень молодой состав команды. Из старого коллектива «шмелей» в старте точно останутся только четыре игрока: Шмельцер, Пищчек, Ройс и Бюрке. «Боруссия» — безусловно, претендент на победу, но «шмелям» помимо скиллов своих молодых футболистов нужно вспомнить, что такое выигрывать чемпионат Германии.

Преимущество

«Хоффенхайм» и «Байер» подросли

Если «Боруссия» сейчас всегда где-то рядом с первым местом, не считая заключительного сезона Юргена Клоппа в Дортмунде, то ситуация с зоной еврокубков постоянно меняется. В этом году звание самых ярких команд будут между собой делить «Хоффенхайм» и «Байер». Последние два сезона первые играют роль «Боруссии» — их обворовывают прямые конкуренты, а вторые просто казались очень молодой командой. В этот раз оба клуба должны выстрелить и породить кучу трансферных слухов.

Для тренера «Хоффе» Юлиана Нагельсманна этот сезон станет последним в клубе: следующим летом он возглавит «РБ Лейпциг». «Я намерен улучшить наши прошлогодние показатели. Мы нацелены на чемпионство», — 31-летний специалист говорит такие сте-реотипные вещи, но ему почему-то веришь. А дело все в том, что огромная работа, проводящаяся в «Хоффенхайме» последние 10 лет, начинает понемногу давать плоды. Деньги, которые клуб получает за трансферы своих лучших игроков, нашли свое применение: «деревенские» укрепились качественнее всех в лиге. Вингер Винченцо Грифо, сбежавший из «Кельна» Лео Биттенкурт, центральный защитник из «Янг Бойз» Касим Адамс — это все очень сильные игроки, способные заполнить провисающие позиции. Дело остается за тренером, который как никогда настроен на высокие результаты.

С «Байером» похожая история, только его таланты никто не ворует. Молодые Джонатан Та, Кай Хавертц, Беньямин Хенрихс, Юлиан Брандт, Леон Бэйли уже превратились из «золотой молодежи» в основных игроков клуба, которые станут проблемой для любой команды. К ним еще присоединились Митчелл Вайзер и 18-летний бразилец Паулиньо. Нападающий из «Васко да Гама» — максимально подходящий для «Байера» футболист. Тренер Хайко Херрлих не боится ставить молодежь в старт и наигрывать ее по ходу чемпионата, что позволяет им прогрессировать быстрее.

Мясо по-французски. Представление нового сезона Лиги 1

Гол

У Роберта Левандовски возродились конкуренты

С самого начала за попытками Роберта Левандовски уйти из «Баварии» следить было даже интересно: то он давал скандальные интервью, то менял агента, то начинал учить испанский язык. На деле после провального полуфинала Лиги чемпионов и отвратительного чемпионата мира желающих на покупку амбициозного поляка не осталось. Пришлось снова говорить о величии «Баварии» и о намерении выиграть вместе Лигу чемпионов. Нет никаких сомнений, что Левандовски получит приз лучшему бомбардиру сезона следующей весной, даже немецкие букмекеры уверены в этом. Четыре лидирующие немецкие букмекерские конторы (Interwetter, bet365, tipico, sunmaker) назвали поляка безоговорочным лидером со средним коэффициентом 1,30. Несмотря на его тотальное доминирование, у форварда могут появиться неожиданные конкуренты из не самых топовых команд. Тимо Вернер, которого все называли приемником Мирослава Клозе, заметно сбавил обороты за последний сезон как в клубе, так и в сборной. Свои 10-12 мячей футболист, конечно, забьет, но говорить о возможном звании лучшего бомбардира бессмысленно.

Сами немцы продолжают верить в Кевина Фолланда и в стариков Марио Гомеса и Сандро Вагнера. Мы же предлагаем присмотреться к Гвидо Бургшталлеру из «Шальке», Андрею Крамаричу из «Хоффенхайма», Альфреду Финнбогасону из «Аугсбурга» и Мартину Хар-нику из «Вердера». Последний только в этом сезоне перешел из «Ганновера», но в свои 31 прекрасно забивает и может стать отличным усилением для «музыкантов».

Замены

Колесо «Фортуны» перевернулось

«Гамбург» — rest in peace. Пока главный символ первой Бундеслиги барахтается во второй дивизионе, в большой футбол будут играть дюссельдорфская «Фортуна» и «Нюрн-берг». Если вторые с большой вероятностью вылетят по окончании сезона, то первые куда более интересны для обыкновенного зрителя. Во-первых, это один из старейших клубов Германии: «Фортуна» была создана в 1895-м. А название ей было дано не в честь римской богини удачи, как могло бы показаться. Все намного жизненнее: в рабочем районе Флинген (прозвище команды, к слову, звучит как Die Flingeraner) была расположена пекарня под названием «Фортуна», основатели клуба явно были голодны, когда придумывали название своему проекту.

В-вторых, новый форвард «Фортуны» — Марвин Дукш. 24-летний воспитанник дортмундской «Боруссии», который не был оценен клубом и отправился осваивать вторую Бундеслигу еще в 2016-м году в «Санкт-Паули». Спустя год Дукш переехал в «Хольштайн Киль», максимально раскрывший игрока. В прошлом сезоне Марвин стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги, забив 18 голов и отдав 7 голевых передач. «Хольштайн» был готов отправить «Вольфсбург» во второй дивизион в стыках, но что-то пошло не так. Клуб еще год промаринуется, ну а Дукш совсем скоро может доказать «Боруссии» уже в высшем дивизионе, что потеря Марко Ройса в начале нулевых— далеко не единственная крупная ошибка в подборе кадров «шмелей».

В-третьих, особое внимание стоит обратить на стадион «Фортуны». «Эсприт Арена» была построена в 2004 году, принимала кучу мероприятий (спортивных и не очень): от Еврови-дения до Гонки чемпионов во главе с Себастьяном Феттелем и Михаэлем Шумахером. Арена, вместимостью 54 600 человек, также претендует на чемпионат Европы-2024. С таким стадионом «Фортуна» готова принимать аншлаги, характерные для Бундеслиги.

Финальный свисток

Немецкие клубы в еврокубках — главная интрига сезона

Бундеслига — такой чемпионат, где не фанатам «Баварии» интересно смотреть все матчи лиги без участия мюнхенского клуба. Сложно предугадать, кто из немецких команд выстрелит на этот раз. Главная загадка на сезон — какой клуб из Германии успешнее всего выступит в Европе. Прошлый год оказался самым провальным в ХХI веке по успехам в Бундеслиге: чуть дальше остальных прошли только «Бавария» в Лиге чемпионов и «РБ Лейпциг» в Лиге Европы. Чего же ожидать от немцев в этом сезоне?

Первое — Лига чемпионов. «Бавария» — странный предмет: в Бундеслиге побеждает, в ЛЧ — нет. Очень слабо верится, что эти мюнхенцы готовы противостоять «Барселоне», «Ювентусу» или «Манчестер Сити». Четвертьфинал при удачном раскладе — максимум, на который можно рассчитывать фанатам «Баварии» сегодня. Хуже ситуация только у «Шальке». Прошлый сезон стал для «кобальтовых» сильнейшим за последние годы, но за лето команда не закупилась новыми героями, не считая Марка Ута, и продала основных игроков: Макса Майера, Леона Горецку, Тило Керера. Доменико Тедеско в прошлом году совершил волшебство с клубом, но сможет ли он повторить подобное выступление уже в Лиге чемпионов? Скорее всего, нет. Выход из группы — более чем достойный результат. «Боруссия» и «Хоффенхайм» — команды, чьи выступления действительно могут порадовать даже в случае попадания в сложные группы.

По Лиге Европы все куда оптимистичнее. «Байер» обещает стрельнуть не только в Бундеслиге, но и в Европе. Более того, при удачных жеребьевках мы сможем наблюдать за игрой «аптекарей» до весны: от немцев можно ожидать как минимум полуфинала. «РБ Лейпциг» без труда прошел «КСУ» и тоже спокойно может повторить прошлогодний успех. Единственный, кто заставляет нервничать, — «Айнтрахт», проигравший «Баварии» Суперкубок с крупным счетом (5:0). Экс-команда Нико Ковача явно не сумела отойти от смены тренера и трансферных потерь, поэтому их вылет из Лиги Европы не будет неожиданностью.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press