Главная муза Маркизио. Красавица-жена звездного новичка «Зенита»

Клаудио Маркизио совсем недавно на правах свободного агента перешел в «Зенит», вместе с ним в Санкт-Петербург переехала его неотразимая жена — Роберта Синополи. Клаудио и Роберта в браке 10 лет. С Клаудио они познакомились еще в школе и с тех пор не расстаются.

Стоит отметить, что Роберта — дочь страстного болельщика «Торино», главного соперника «Ювентуса» в дерби. Ее отец играл в юношеской команде «быков». Из-за этого их брак с Клаудио долгое время не мог состояться. К счастью, в 2008 году, когда обоим было по 22 года, они все-таки поженились. Сейчас у пары есть 2 сына.

Супруга итальянского футболиста — владелица двух ресторанов японской кухни Legami sushi & more. Один расположен в родном городе Турине, второй – на острове Сардиния.

Фото: Instagram, твиттер Клаудио Маркизио

Текст: Роман Шлуинский