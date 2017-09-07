«Это для них по-настоящему важно!» В Москве прошел благотворительный турнир «Мы все можем сами»

Благотворительный Фонд «Поделись теплом» при поддержке ПФК ЦСКА провел традиционный, десятый футбольный турнир среди команд из детских домов и специализированных интернатов. В нем приняли участие дети-сироты в возрасте от 12 до 14 лет из разных областей России: Ивановской, Воронежской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Псковской и других. Впервые в соревновании приняла участие команда детей с сахарным диабетом первого типа, генеральным партнером которой выступила компания Medtronic.

«А им не холодно играть в такую погоду?» — удивлялся один из зрителей на трибунах. «Нет, наоборот хорошо. Не жарко и не душно – в самый раз. Посмотри, какие они активные», — отвечали ему с понимаем дела.

Действительно, несмотря на невысокую температуру и ранее время, дети с первых же минут с лихвой окунулись в атмосферу праздника. С радостью на лице и страстью в глазах они показывали на поле все, на что способны. Без грубости и ругательств, в благоприятной и дружественной обстановке ребята просто наслаждались игрой в футбол, общением друг с другом и возможностью показать себя, продемонстрировать всем свои таланты и навыки.

Это для них по-настоящему важно! Ни одна команда не приехала отбывать номер, каждая боролась за победу и даже имела свою особенную «фишку».

У одной тренер бегал по всей бровке, эмоционально, но максимально культурно реагируя на каждый эпизод и подбадривая своих подопечных. У другой вратарь часто покидал свои владения, помогал партнерам в нападении и даже забивал голы. А третья использовала в качестве основной атакующей силы двух девушек, которых трибуны поддерживали особо.

Организаторы турнира решили не ограничиваться только футбольной программой и устроили для детей танцевальное состязание. Юные болельщицы в перерывах между играми демонстрировали специально подготовленные номера в стиле чирлидинга.

«Что-то мы как-то тихо болеем, надо придумать какую-нибудь кричалку», — вскоре среди зрителей начали образовываться первые фанатские движения.

А ведь они должны быть у каждой большой команды! И коллективы, участвовавшие в турнире «Мы все можем сами», как никто заслуживают такого статуса. Дети-сироты и дети с особенностями здоровья находят в себе силы жить, стремиться к самореализации, добиваться поставленных целей и результатов. Специально для таких ребят фонд «Поделись теплом» в рамках программы ФИФА «Футбол во имя надежды» открывает футбольные секции в различных уголках нашей страны. Недавно возможность профессионально тренироваться получили мальчики и девочки из Шуйского детского дома-школы, и они уже достигли невероятных успехов. Впервые участвуя в турнире, они с ходу смогли занять третье место.

Еще одним новичком соревнований стал коллектив детей с сахарным диабетом первого типа. Его собрали со всей России: от Липецка до Николаевска-на-Амуре. Ребята встретились всего несколько дней назад, но быстро смогли сдружиться и превратиться в настоящую команду.

«Это очень большое достижение, что они смогли сыграться за это короткое время», — говорит руководитель подразделения «Диабет» компании Medtronic Антон Мосягин. «В нескольких играх они оказались победителями и заняли четвертое место, это очень здорово!

Я бы хотел поблагодарить фонд «Поделись теплом» за замечательную возможность поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. В этом году впервые в рамках программы ФИФА «Футбол» во имя надежды» дети принимают участие в таком замечательном спортивном празднике. Я считаю, что сегодняшний чемпионат является подтверждением того, что диабет не является барьером, который делает невозможным занятия спортом. На мероприятии лучшим образом проявилась воля к победе, желание юных спортсменов добиваться высоких результатов в спорте, отстаивать свою жизненную позицию. Для компании Medtronic очень важны такие направления, как информирование людей с сахарным диабетом, что проблемы преодолимы при условии самодисциплины, при высоком уровне мотивации. Мы проводили также ряд мероприятий, направленных на ознакомление наших подопечных, как правильно компенсировать сахарный диабет, как жить с этим диагнозом. Мы пригласили ведущих специалистов-эндокринологов, и они позаботились о том, чтобы с ними все было хорошо.

Я бы хотел добавить, что история спорта знает многих спортсменов с таким диагнозом, как диабет. Например, Пеле, вошедший в историю мирового спорта. Я мечтаю о том, чтобы и в России были такие спортсмены».

Примечательный факт – наставником команды Medtronic стал тренер из детско-юношеской академии ЦСКА. И на этом роль «армейцев» в организации и проведении турнира не заканчивается. Они предоставили стадион и комплекты форм для каждой команды, подготовили поле, пригласили судей, преподнесли участникам памятные призы и подарки.

А награждали юных спортсменов известные игроки красно-синих: Элвер Рахимич, Георгий Щенников, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Астемир Гордюшенко, Илья Помазун, Хетаг Хосонов и Константин Кучаев.

Футболисты не просто нашли время и приехали «ради галочки», но искренне сопереживали мальчикам и девочкам, активно общались с ними. Ни один ребенок не остался без фотографии со своим кумиром, а их автографы появлялись и на грамотах, и на мячах, и на форме. «Эти футболисты сами ведут себя как дети», — взрослые тоже были в восторге.

«Наши турниры проводятся исключительно благодаря поддержке ПФК ЦСКА», — признается начальник по связям с общественностью фонда «Поделись теплом» Александра Конашенкова. «Я считаю, что это лучший футбольный клуб в нашей стране по всем показателям. Особенно что касается человечности, я считаю, это лучшие люди среди футболистов. Спасибо им огромное!»

Однако генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев отмечает, что основные слова восхищения все же заслуживает фонд «Поделись теплом». «На самом деле мы вносим достаточно скромную лепту, — говорит функционер. — Но мы считаем, что это делать необходимо и что всегда каждый может помочь в сложной ситуации, когда дети просто нуждаются во внимании.

Очень хочется верить, что совместно мы продолжим эту добрую традицию, на нас всех лежит ответственность за этих детей, и, повторюсь, каждый может сделать их жизнь немножко светлее и радостнее.

Самая большая заслуга, что это мероприятие состоялось, принадлежит именно фонду «Поделись теплом». В наше непростое время, когда по понятным экономическим причинам достаточно сложно постоянно оказывать поддержку детишкам, которые в ней нуждаются, важно, что находятся различные способы подарить детям радость и дать им возможность испытать положительные эмоции. Отношение партнеров к данному мероприятию действительно вызывает уважение».

Финал турнира «Мы все можем сами» прошел в захватывающей борьбе между командами из Лухтоновской и Багряниковской школами-интернатами. Юные футболисты из Лухтоново пропустили первыми, но смогли быстро сравнять счет и вырвать победу во втором тайме со счетом 3:1. Таким образом, дети из Владимирской области стали победителями соревнований и получили от футболистов ЦСКА золотые медали, а также сертификат на экскурсионную поездку с посещением аквапарка.

Специальными призами были награждены и лучшие игроки турнира: лучший вратарь – Дмитрий Батулин из Шуйского детского дома, лучший защитник – Елизавета Ребкова из Багряниковской школы-интерната, лучший нападающий – Никита Поляков из Лухтоновской школы-интерната, лучший футболист турнира – Александр Поляков из Лухтоновской школы-интерната. А победителем конкурса чирлидинга стала группа поддержки Багряниковской школы интерната.

Текст: Никита Воробьев

Фото: Никита Воробьев