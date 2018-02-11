Немецкая высадка. Как сборная Германии начала путь в России за полгода до ЧМ-2018

Сборная Германии — одна из фаворитов предстоящего чемпионата мира. Поспорить с этим могут только бразильцы и испанцы. За несколько месяцев до турнира немцы устроили выставку «Один мяч — тысяча историй. Футбол в Германии».

Футбольный год

«Иногда мне кажется, что в России людей, любящих футбол больше, чем тех, кто любит читать», — в начале открытия выставки сказала директор Детской библиотеки, где проходило мероприятие. Очень точно подмечено. Естественно, что в год чемпионата мира страна-хозяйка максимально пытается привлечь интерес фанатов к футболу и организовывает различные мероприятия с этой целью. Выставка «Один мяч — тысяча историй. Футбол в Германии» стала одним из таких мест. Если вы до сих пор не слышали историю о реформе немецкого футбола после 2006-го года, и ее невероятных результатах, о постоянно возобновляющемся составе сборной Германии, то, скорее всего, вы никогда не интересовались футболом. Именно следствием такого развития сборной Германии в последние годы стала эта выставка.

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Что за выставка?

Мероприятие представляет собой выставку плакатов с самыми яркими моментами в истории немецкого футбола. Плакаты носят образовательный характер: возле каждого из изображений написано описание на немецком языке. Все переводы представлены на сайте Гете-Института. Кроме того с каждого из плакатов напечатан QR-код, который является ключом к видеозаписи на определенную тематику. Тут рассказывается о всех аспектах немецкого футбола: о национальной сборной и ее успехах и провалах, о фанатах, о Бундеслиге, женском футболе и даже о общественной значимости самой популярной игры в мире. Именно тут и засветилось лицо Томаса Хитцльшпергера.

Мы точно в России?

Выставка проходит под патронажем Йоахима Лева. Именно его картонную копию в полный рост можно встретить, если пройти чуть дальше. Рядом красуются изображения всех мячей чемпионатов мира. «Пап, наш мяч самый странный, на нем какие-то пиксели». — 12-летний мальчик не стал скрывать отношения к Telstar 18. Детей тут и правда было много, но не так как германоязычных посетителей. Выставка проходила при участии Гете-Института и музея футбола Германии в Дортмунде. В самом начале мероприятия представителем Гете-Института Анной Шенхаген была процитирована фраза Йоахима Лева: «Язык и футбол — понятия, способные объединить народы». Именно такой посыл оставляет мероприятие.

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История футбола в 20 минутах

«Кто-нибудь из присутствующих знает игроков сборной Германии?», — получив утвердительный ответ на вопрос, представитель Музея немецкого футбола — Нина Климке — начала свой доклад об истории немецкой сборной. Все началось с триумфа сборной Германии в полуфинале чемпионата мира в Бразилии. По-другому быть и не могло. Нина с упоением вспомнила июль 2014 года, а потом снова вернулась к 20-му веку и становлению бундестим. Экскурс в исторические подробности оказался очень интересен журналистам, любителям немецкого футбола и самим немцам, с гордо поднятой головой воспринимающим слова похвалы в адрес любимой команды. Но для присутствующих школьников это напоминало очередной урок истории с кучей неизвестных имен и дат. Такая лекция оказалась помощью для дальнейших активностей.

Радость бундесфана

Если вы фанат немецкого футбола и хотите приучить своего ребенка к Бундеслиге — выставка вас ждет. Фотографии былых лидеров, исторические справки для людей малознакомых с немецким футболом, новая форма сборной Германии и мяч с автографами всех представителей Бундестим — вот, что вас ждет там сейчас. В день открытия маленьких фанатов развлекали фристайлеры, квесты по всему зданию библиотеки и призы для особенно отличившихся. Кусочек немецкого футбола в холодной Москве всегда приятен для болельщиков.

Нина Климке: «У сборной Германии нет очевидного лидера»

Нина Климке — представитель музея футбола Германии, посетившая Россию в рамках выставки. Девушка рассказала, почему музей расположен в Дортмунде, за кого болеет в Германии и кто является лидером сборной Германии.

— У еженедельника «Футбол» был репортаж из Дортмунда и, непосредственно, из музея немецкого футбола. Однако у нас возник вопрос: почему он располагается именно в Дортмунде?

— Очень приятно, что у вас есть материал из нашего музея! По логике такой музей можно было открыть в том же Франкфурте, где уже совсем скоро откроют «Академию DFB», но выбор места оказался интереснее. Дортмунд выиграл конкурс. Дела обстояли так: в конкурсе участвовали 12 городов. Те самых города, которые принимали чемпионат мира 2006 года. По ходу конкурса неподходящие места отсеивались, а в финале столкнулись Дортмунд и Гельзенкирхен. Своеобразное дерби получилось. В результате абсолютно заслуженно был выбран Дортмунд.

— Ваш музей очень интерактивный, так задумывалось изначально или же это проходило постепенно?

— Нет-нет, все было решено заранее. Тут можно посмотреть титулы сборной Германии, познакомиться с историей немецкого футбола, увидеть забавные вещи, вроде автобуса бундестим и гипса. Но и тут же проходит жеребьевка Кубка Германии и появляется Марио Гетце. Помните прощальный матч Лукаса Подольски в Дортмунде? Перед своим прощанием со сборной Германии он тоже зашел к нам. Музей задумывался таким местом изначально.

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— У вас ведь наверняка есть любимый клуб? За кого болеет работник музея футбола Германии?

— Когда я нахожусь в музее, я должна быть максимально непредвзятой и не должна говорить о своих предпочтениях в футболе, сами понимаете. Но, если честно, я родилась в Бохуме и поэтому болею за нашу команду. Жаль, но сейчас «Бохум» выступает только во Второй Бундеслиге.

— А как вы считаете, кто станет лидером сборной Германии на чемпионате мира в России?

— Очень сложный вопрос (Рядом сидящий немец скандировал «Mannschaft» ( «команда»). Я бы назвала Мануэля Нойера, но он травмирован. Надеюсь, что он вылечится до турнира. Но сборной нужно на всякий случай подыскивать ему замену. А так, как говорит мой коллега (указывает на того немца), у сборной Германии нет ярко выраженного лидера, есть команда. Как там говорил Гари Линекер? (улыбается).

— А вы сами собираетесь посетить Россию этим летом?

— Я бы с удовольствием, но работа в музее не оставляет, а еще и семья. Буду болеть за сборную Германии по ТВ и желать им защиты титула. Думаю, к вам приедет много немецких фанатов, все ждут триумфа.

Фото: Гете-Институт Москва

Автор: Лидия Дидык