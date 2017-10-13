Бунт на корабле. Почему немецкие фанаты протестуют против Немецкого футбольного союза и при чем тут сборная Китая

В начале сезона Германию захватила волна протестов клубов Бундеслиги против Немецкого футбольного союза. Куча баннеров, кричалки и пиротехника — все это было направлено в адрес DFB. Ненависть и презрение к союзу небезосновательны. Фанаты лишь хотят сохранить то, от чего чиновники пытаются всеми силами избавиться.

Предыстория

В конце прошлого сезона дрезденское «Динамо» в прямом смысле слова объявило войну Немецкому футбольному союзу. Фанаты на выезде в Карлсруэ устроили невероятно зрелищный и пугающий перформанс: болельщики оделись в военную одежду и подняли баннеры со словами «Война Немецкому футбольному союзу!». Это было лишь начало. На старте уже этого сезона большинство команд второй Бундеслиги и практически все традиционные представители высшего дивизиона выразили свою позицию относительно DFB: пришло время для возвращения старых футбольных ценностей. В первом же матче Бундеслиги между «Баварией» и «Байером» засветился баннер со словами Fick dich DFB, что означает «Иди к черту, DFB».

Гриндель и его речь

За несколько дней до этого матча президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с речью, главной идеей которой стало нахождение компромисса между позицией DFB и фанатами. Проще говоря, чиновники были готовы пойти на изменения в собственной политике. Однако слова Гринделя вызвали у фанатов диаметрально противоположные чувства: болельщики никак не восприняли слова чиновника и положили начало серьезному противоборству. Два десятка клубов присоединились к протесту против Немецкого футбольного союза под названием Krieg dem DFB — «Война с DFB»: «Бавария», «Герта», «Гройтер», «Кельн», «Унтерхахинг» и многие другие. Вне зависимости от престижа, статуса и количества денег все «традиционные» клубы объединились перед лицом алчных чиновников.

Нет денежным мешкам!

«75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены на билеты должны быть разумнее» — гласил баннер фанатов «Баварии» в матче против «ПСЖ». Деньги — больная тема для фанатов из Германии. Прижимистые немцы, отдающие значительную часть на содержание беженцев, имеют право на нормальные цены на футбол.

Одной из главных причин протеста стала угроза отмены правила «50+1». По этому правилу инвесторы клуба не могут владеть контрольным пакетом акций клуба, а решающее слово при принятии решений остается за управлением клуба и самими болельщиками. Германия, пожалуй, больше всех из топ-5 чемпионатов сопротивляется отмене этого правила. Пока «Манчестер Сити» и «ПСЖ» скупают все что можно, нагло обходя правила ФФП, немецкие болельщики сетуют на «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Если «деревенским» и их хозяину Дитмару Хоппу досталось не так сильно из-за столетней истории команды, то «быки» стали главным объектом для хейта. Например, дрезденское «Динамо» было оштрафовано на пару сезонов за то, что болельщики в матче с «РБ» кинули на поле отрезанную голову быка.

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Взлет «пластиковых» клубов на фоне появления денег не устраивает фанатов. В их головах сразу рисуется картина, что если отменить правило, то лигу тут же наводнят арабские шейхи и китайские компании. А в этом случае Бундеслига потеряет свой шарм и превратится в очередной футбольный денежный конвейер, где суммы трансферов растут быстрее, чем акции «Тинькофф банка» после конфликта с «Немагией».

Политический инструмент

К слову о китайцах. Огня во всю эту историю добавил тот факт, что сборная Китая до 20 лет официально играет в четвертом дивизионе Германии. Китайская «молодежка» выплачивает каждому клубу по 15 тысяч евро, а взамен получает целый игровой сезон практики. Такой шаг только часть большого пятилетнего соглашения, подписанного между федерациями. Фанаты видят в этой ситуации лишь политический подтекст: Германия не против наладить отношения с Китаем, а футбол — это первая ступень в развитии связей.

Дальше — больше. Фанатам не дают покоя и летние азиатские и американские туры, на которые так эмоционально жаловался Роберт Левандовски. Летние турне не позволяют футболистам восстановиться к новому сезону и побыть с семьей должное время. А созданы они не с благой целью «популяризировать футбол в дальних странах», как говорят в союзе, а лишь заработать на атрибутике, трансляциях и билетах, а также наладить политические контакты там, где они нужны. Такие политизированные решения еще больше увеличили недоверие к Немецкому футбольному союзу со стороны фанатов.

Show must go on…

Или же все-таки не должно? Еще одним пунктом недовольства фанатов стало превращение футбольного матча в развлекательное шоу для огромных масс.

В последние несколько лет в Германии есть традиция (точнее, очередной способ привлечь аудиторию), когда перед важными матчами на старте сезона или по его окончании принимают участие крупные немецкие или мировые исполнители. Так, на матчах «Баварии» можно было встретить Imagine Dragons и One Republic.

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Однако особенно много шума после себя оставила известная в Германии певица Хелена Фишер. В перерыве финала Кубка Германии она исполняла свои самые известные песни. Каково было удивление, когда фанаты начали освистывать Фишер и явно демонстрировать свою неприязнь к такого рода развлечениям.

Наигранное шоу, попытки привлечь внимание и превратить футбол в концерт — фанатам отвратительны такие нововведения Немецкого футбольного союза.

Опасность

Ситуация ухудшалась с огромной скоростью: угрозы в адрес полиции и, как следствие, игра «Дортмунда» при закрытых трибунах, отмены товарищеских матчей и стычки между фанатами «традиционных» и «пластиковых» клубов. Но пик противостояния пришелся на начало осени этого года.

Освистывание Тимо Вернера уже стало частью как «Лейпцига», так и сборной. Но в матче с чехами все зашло слишком далеко. Во время минуты молчания ультраправые болельщики сборной Германии, протестующие против политики DFB, скандировали кричалки, оскорбительные для DFB, а также нацистские лозунги. Видимо, в этот раз футбольные власти и решили, что не замечать объявление фанатами войны больше невозможно.

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«Я очень разочарован тем, что произошло во время минуты молчания. Это не наши болельщики. Это вызывает отвращение. Эти фанаты скомпрометировали нашу страну на международной арене. Как команда мы хотим поддерживать хорошие ценности и терпимую, открытую Германию», — Йоахим Лев одним из первых дал понять, что подобного на трибунах быть не должно никогда. Раньше с этим все было строго. В феврале 2014-го один из болельщиков дортмундской «Боруссии» показал нацистский жест во время матча против «Гамбурга». Фаната нашли и запретили ему вход на стадион до 2020 года.

В результате матча с чехами Немецкий футбольный союз был оштрафован на 33 тысячи долларов, а фанаты в последующем матче против Норвегии внезапно начали скандировать имя Тимо Вернера и ни разу не свистнули в его сторону.

Можно ли говорить, что такое затишье надолго? Нет. Футбол развивается, чемпионат идет, китайцы играют, а ни одно из адекватных пожеланий фанатов так и не было выполнено. Дошло до того, что кроме оскорбительных баннеров на матчах теперь можно увидеть и так называемые проблемные плакаты. Активные болельщики говорят о тех задачах немецкого футбола, которые необходимо решить сейчас: цены на билеты, неудобное расписание матчей, вмешательство политических интересов, превращение футбола в одну большую ярмарку веселья, угроза правила «50+1» и много всего другого.

Немецкий футбол, наверное, самый олдскульный из топ-5 европейских чемпионатов. Тут жива та самая футбольная романтика, где нет кучи денег, арабских инвесторов и большой политической руки. «Мы хотим, чтобы Бундеслига следовала принципу: «Футбол как то, чем ему предназначено быть». Футбол вышел с городских улиц, и он не должен закончить как очень дорогое зрелище, доступное лишь избранным», – очень точно сказал генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт. Немецкие фанаты как раз и борются за тот футбол, каким ему предназначено быть.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press