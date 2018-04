Первый пошел. «Кельн» отправился во Вторую Бундеслигу

Der #effzeh verliert mit 2:3 in Freiburg und damit steht fest: Der FC steigt in die 2. Bundesliga ab. Ein Abstieg, der richtig wehtut – den Fans dieses besonderen Vereins, der Mannschaft und der Stadt. Die Ligazugehörigkeit ändert sich. Doch die Liebe zum FC bleibt. Das zeigt sich, wenn die Fans nach Spielen wie gegen Schalke applaudieren. Wenn FC-Profis nach verlorenen Partien ihren Emotionen auf dem Platz freien lauflassen. Und wenn Spieler wie Höger, Hector und Horn sich bekennen und in der kommenden Saison mit den Fans zusammen #durchetfüer gehen: Mer schwöre dir he op Treu un op Iehr: Mer stonn zo dir FC Kölle.

A post shared by 1. FC Köln (@fckoeln) on Apr 28, 2018 at 8:45am PDT