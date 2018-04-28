Первый пошел. «Кельн» отправился во Вторую Бундеслигу

«Бавария» давно стала чемпионом Бундеслиги, а вот первый вылет произошел только сегодня. «Кельн», чей сезон не задался с самого начала, покинул высший дивизион и уже строит планы на возвращение.

Что произошло

Матч с «Фрайбургом» стал решающим для «козлов»: эту проверку команда с треском провалила. К слову сказать, «бразильцы» не особо далеко ушли от результата «Кельна»: «Фрайбург» борется за стыковые матчи на вылет. И игра до последнего сохраняла интригу и заставляла фанатов все чаще тянутся за бутылочкой с корвалолом. Надежды «Кельна» разбил Лукас Хелер, забивший свой первый гол не только за «Фрайбург», но и вовсе первый в Бундеслиге. Дубля Леонардо Битенкура явно не хватило, чтобы продолжить соревнование с «Гамбургом» за пальму первенства в вылете во Вторую Бундеслигу: 3:2 и самый ожидаемое понижение этого сезона вступило в силу.

Без амбиций

Кто самый амбициозный клуб Бундеслиги? Никто из топ-клубов не обидится, если таковым назвать «Гамбург». «Динозавры» из раза в раз умудряются оставаться в высшем дивизионе, а их часы на «Фолькспаркштадион» словно сделаны из вибраниума: их невозможно уничтожить. «Кельну» как раз не хватило этого желания остаться в числе 18-ти лучших команд Германии. Если вы не забыли, то еще в прошлом сезоне «козлы» вошли в число пяти лучших в Бундеслиге, а в начале этого сезона умудрились обыграть «Арсенал» на своем поле и устроить самое незабываемое фанатское шествие по Лондону. Сложилось ощущение, что команда просто перегорела: игроки достигли того, чего так хотели фанаты, показали, что могут не только болтаться в середине таблицы, но и посоревноваться с топ-командами. А что дальше? Ничего. Ни новый тренер, ни достойные игроки команды, ни еврокубок не смогли реанимировать былую мотивацию. «Кельн» сам зарыл себя в череде поражений.

Верность — превыше всего

Тот самый Лео Битенкур скорее всего покинет команду уже совсем скоро: на игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Монако». Полузащитник явно не откажется сменить лигу и поиграть в высших дивизионах. Но «Кельн» — очень душевный клуб, с этим сложно поспорить. Фанаты и футболисты никогда не находились по разные стороны, как раз наоборот. Когда стало ясно, что вылет «козлов» — всего лишь дело двух-трех матчей, автоматически болельщики задумались: кто из игроков предпочтет личное благополучие и сменит клуб сразу после вылета? Особые вопросы вызывали Тимо Хорн и Йонас Хектор — игроки, за которыми очередь выстраивалась в хорошие времена, а уж в период клубного упадка переманить таких футболистов было бы легче простого.

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Уже известен сменщик

Утром, в день вылета «Кельна», стало известно, что «Фортуна» из Дюссельдорфа возвращается в высший дивизион спустя пять лет. Во Второй Бундеслиге куда большая конкуренция: там нет местной «Баварии». Забавное совпадение: «Кельн» в шестой раз за 20 лет вылетает во второй дивизион, а тренер «Дюссельдорфа» Фридхельм Функель в шестой раз возвращается в высший дивизион. Игра цифр и ничего больше. «Кельну» потребуется время на восстановление и полное обдумывание ошибок прошедшего сезона. Главное — не повторить ошибок «Кайзерслаутерна», спустившегося за кратчайший срок с Первой Бундеслиги до Третьей.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press