Первый пошел. «Кельн» отправился во Вторую Бундеслигу

«Бавария» давно стала чемпионом Бундеслиги, а вот первый вылет произошел только сегодня. «Кельн», чей сезон не задался с самого начала, покинул высший дивизион и уже строит планы на возвращение.
Что произошло
Матч с «Фрайбургом» стал решающим для «козлов»: эту проверку команда с треском провалила. К слову сказать, «бразильцы» не особо далеко ушли от результата «Кельна»: «Фрайбург» борется за стыковые матчи на вылет. И игра до последнего сохраняла интригу и заставляла фанатов все чаще тянутся за бутылочкой с корвалолом. Надежды «Кельна» разбил Лукас Хелер, забивший свой первый гол не только за «Фрайбург», но и вовсе первый в Бундеслиге. Дубля Леонардо Битенкура явно не хватило, чтобы продолжить соревнование с «Гамбургом» за пальму первенства в вылете во Вторую Бундеслигу: 3:2 и самый ожидаемое понижение этого сезона вступило в силу.
Der #effzeh verliert mit 2:3 in Freiburg und damit steht fest: Der FC steigt in die 2. Bundesliga ab. Ein Abstieg, der richtig wehtut – den Fans dieses besonderen Vereins, der Mannschaft und der Stadt. Die Ligazugehörigkeit ändert sich. Doch die Liebe zum FC bleibt. Das zeigt sich, wenn die Fans nach Spielen wie gegen Schalke applaudieren. Wenn FC-Profis nach verlorenen Partien ihren Emotionen auf dem Platz freien lauflassen. Und wenn Spieler wie Höger, Hector und Horn sich bekennen und in der kommenden Saison mit den Fans zusammen #durchetfüer gehen: Mer schwöre dir he op Treu un op Iehr: Mer stonn zo dir FC Kölle.
Без амбиций
Кто самый амбициозный клуб Бундеслиги? Никто из топ-клубов не обидится, если таковым назвать «Гамбург». «Динозавры» из раза в раз умудряются оставаться в высшем дивизионе, а их часы на «Фолькспаркштадион» словно сделаны из вибраниума: их невозможно уничтожить. «Кельну» как раз не хватило этого желания остаться в числе 18-ти лучших команд Германии. Если вы не забыли, то еще в прошлом сезоне «козлы» вошли в число пяти лучших в Бундеслиге, а в начале этого сезона умудрились обыграть «Арсенал» на своем поле и устроить самое незабываемое фанатское шествие по Лондону. Сложилось ощущение, что команда просто перегорела: игроки достигли того, чего так хотели фанаты, показали, что могут не только болтаться в середине таблицы, но и посоревноваться с топ-командами. А что дальше? Ничего. Ни новый тренер, ни достойные игроки команды, ни еврокубок не смогли реанимировать былую мотивацию. «Кельн» сам зарыл себя в череде поражений.
Верность — превыше всего
Тот самый Лео Битенкур скорее всего покинет команду уже совсем скоро: на игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Монако». Полузащитник явно не откажется сменить лигу и поиграть в высших дивизионах. Но «Кельн» — очень душевный клуб, с этим сложно поспорить. Фанаты и футболисты никогда не находились по разные стороны, как раз наоборот. Когда стало ясно, что вылет «козлов» — всего лишь дело двух-трех матчей, автоматически болельщики задумались: кто из игроков предпочтет личное благополучие и сменит клуб сразу после вылета? Особые вопросы вызывали Тимо Хорн и Йонас Хектор — игроки, за которыми очередь выстраивалась в хорошие времена, а уж в период клубного упадка переманить таких футболистов было бы легче простого.
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Уже известен сменщик
Утром, в день вылета «Кельна», стало известно, что «Фортуна» из Дюссельдорфа возвращается в высший дивизион спустя пять лет. Во Второй Бундеслиге куда большая конкуренция: там нет местной «Баварии». Забавное совпадение: «Кельн» в шестой раз за 20 лет вылетает во второй дивизион, а тренер «Дюссельдорфа» Фридхельм Функель в шестой раз возвращается в высший дивизион. Игра цифр и ничего больше. «Кельну» потребуется время на восстановление и полное обдумывание ошибок прошедшего сезона. Главное — не повторить ошибок «Кайзерслаутерна», спустившегося за кратчайший срок с Первой Бундеслиги до Третьей.
Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press