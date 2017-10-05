Томас Тухель не подошел «Баварии». 1:0 в пользу Ули Хенесса

Слухи о том, кто же станет следующим тренером мюнхенского клуба, уже немного надоели. Кандидатов много, а руководство клуба не может принять решение.

Несколько дней назад вся Германия была уверена, что Томас Тухель — главный кандидат на место ушедшего Анчелотти. Но тут вмешался Ули Хенесс: президент «Баварии» откровенно против немца, изгнанного из Дортмунда в начале лета. На этом и зародилось сегодняшнее противостояние в руководстве «Мюнхена». Карл-Хайнц Румменигге, предложивший кандидатуру Тухеля, а позже и Луиса Энрике, выступает оппонентом все того же Ули Хенесса. Президент против иностранного тренера и неконтролируемого Томаса Тухеля. А вот молодой Юлиан Нагельсманн — главная любовь престарелого чиновника. Назначение перспективного Нагельсманна летом 2018 на пост тренера «Баварии» — его идея фикс. Председатель правления «Баварии» же не видит смысла в неопытном тренере «Хоффенхайма».

Но кто же согласится довести «Мюнхен» до конца этого сезона? Хенесс обратился с своему старому другу и, пожалуй, главному тренеру в истории «Баварии» — Юппу Хайнкесу. Фанаты уже визжат от одной мысли о возвращении легенды: он трижды за всю тренерскую карьеру приходил тренировать «Баварию». Пришло время сделать это в четвертый раз и вытянуть клуб из трясины скандалов. Хайнкес, к слову, тренировал «Баварию», когда Нагельсманн только родился — в далеком 1987 году. Второму же возраст не помешает в конце сезона сменить двукратного победителя ЛЧ. Сам Хайнкес подтвердил свои контакты с клубом и не отрицает возможного возвращения. Именно такого плана и придерживается Ули Хенесс. Карл-Хайнц Румменигге не смог переспорить президента клуба и глазами проигравшего смотрит на то, как Хайнкес походкой победителя идет в сторону Зэбенер Штрассе.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press