Золотой час Витцеля, старый сценарий «Баварии», «жеребцы» в ЛЧ. Главные события 18-го тура Бундеслиги

Юлиан Нагельсманн провел 100-й матч в качестве тренера Бундеслиги. Ральф Рангник заговорил о переходе Тимо Вернера в «Баварию». Дубли Дуда и Калиджури принесли три очка «Герте» и «Шальке». Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.

Золотой час Витцеля

Первый матч после зимней паузы «Борусссии» Д удалось отвоевать у парней Рангника. За «шмелей» постарался Витцель, который обеспечил очередную победу своей команде. Точная передача с углового, исполненная Геррейру, угодила прямо в ноги полузащитника. Бельгиец запустил мяч в сетку «РБ Лепцига», но дальнейшее сопротивление «быков» не позволило «черно-желтым» увеличить преимущество.

Мечта «жеребцов» из Гладбаха

«Боруссия» уже три года не выходила на родной стадион под гимн Лиги чемпионов. Последний раз ЛЧ приезжала на «Боруссию парк» в сезоне-2016/17. В этом году у «жеребцов» есть все шансы закрепиться в фантастической четверке. Но, чтобы исполнить мечту, надо побеждать. Первая игра во втором круге против «Байера» сложилась удачно для Менхенгладбаха благодаря голу Плеа. Форвард записал на свой счет 10-ый мяч за первый сезон в Бундеслиге.

Старый сценарий «Баварии»

Нынешний сезон чемпионата Германии открывала игра «Баварии» с «Хоффенхаймом». Тогда парни Ковача оформили хет-трик, а «селянам» позволили забить лишь раз. Вторую встречу Мюнхен сыграл по старому сценарию. В начале встречи блистал Горетцка. Мяч отскочил от головы Левандовски, и полузащитник успешно прострелил ворота Бауманна. Дубля от хавбека долго ждать не пришлось. Утроил же преимущество «баварцев» Левандовски. Парням Нагельсманна, конечно, Мюнхен вручил утешительный приз, разрешив Шульцу отправить единственный мяч «селян» во владения Нойера.

Герой «Герты»

В матче «Герты» против «Нюрнберга» Дуда оказался в лучах славы. Счет матча хоть и открыл Ибишевич, но продолжил форсировать ворота именно Дуда. Словак сделал дубль в ворота аутсайдера и принес в копилку Берлина желанные три очка.

77': Vor Anbruch der Schlussphase sieht es so aus, als ob wir den 'Man of the Match' gefunden haben. 😉 #Duda 👊

——#FCNBSC 1:3 #hahohe pic.twitter.com/wo8mC6cyTd — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 20, 2019

Спаситель «Шальке»

Положение «Шальке» не из легких. В прошлом году закончить сезон в качестве вице-чемпионата, а сейчас оказаться в преисподней Бундеслиги, не слишком приятная штука. Но «горняки» медленно, но верно поднимаются в турнирной таблице за счет удачных выступлений в чемпионате. Матч против «Вольфсбурга» был одним из таких. Спасителем «кобальтовых» оказался Калиджури. Полузащитник провел две успешные операции против парней Леббадиа, которым так и не удалось сравнять счет.

Новость тура

Чемпионат Германии вышел на просторы ТВ после зимней паузы. Пиарщики Буднеслиги не могли оставить это событие без внимания.

Сами футболисты тоже очень соскучились по турниру. Ловите их визитку к чемпионату

Kapitän, Führungsspieler, Identifikationsfigur: @bvb -Kapitän @woodyinho ist für die Dortmunder das perfekte Idol! Doch wer ist Euer Held? Verratet es uns unter #MeinBundesligaVorbild ! pic.twitter.com/rSdobXeO35 — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) January 19, 2019

Мнение тура

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Рангник вдруг заговорил о возможном трансфере Тимо Вернера в «Баварию».

Контракт Вернера с нами действует ещё полтора года. Очевидно, что он не останется в «РБ Лейпциг», если не продлит его на два-три года. Если «Бавария» всерьез заинтересуется Вернером, то нам будет трудно удержать его. Но они часто играют с одним нападающим, поэтому я думаю, что игрок останется с нами еще на пару лет.

Тренер тура

Перед матчем «Баварии» с «Хоффенхаймом» руководство второй команды отметило важное достижение в жизни клуба, связанное с Юлианом Нагельсманном. Специалист провел свой 100-й матч в качeствe трeнeра Бундеслиги.

Немец стал самым молодым тренером чемпионата, достигшим этой отметки.

Результаты 18-го тура

Бавария — Хоффенхайм — 3:1 (2:0)

(Горетцка, 34,46, Левандовски, 87; Шульц, 59),

Боруссия М — Байер — 1:0 (1:0)

(Плеа, 37),

Майнц — Штутгарт — 3:2 (2:0)

(Матета, 28, Хак, 72; Аскасибар, 22, Гонсалес, 83, Кемпф, 85),

Айнтрахт — Фрайбург — 3:1 (3:0)

(Аллер, 36, Ребич, 40, Йович, 45; Петерсен, 69),

Фортуна — Аугсбург — 2:1 (1:0)

(Дюкш, 45, Раман, 89; Шмид, 64),

Вердер — Ганновер — 1:0 (1:0)

(Рашица,32),

Боруссия Д — РБ Лейпциг — 1:0 (1:0)

(Витцель, 19),

Герта -Нюрнберг — 3:1 (1:1)

(Ибишевич, 15, Дуда, 50, 70; Беренс, 42),

Шальке — Вольфсбург — 2:1 (1:1)

(Калиджури, 8 — с пенальти, 78; Реджбечай, 72)

Турнирная таблица

Бомбардиры: 13 — Йович («Айнтрахт»), 12 — Алькасер («Боруссия» Д), 11 — Левандовски («Бавария»), Ройс («Боруссия» Д), Вернер («РБ Лейпциг»).

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press