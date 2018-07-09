Новый клуб Буффона, реалити-шоу с Роналду, скандальный переход Ташаева и жест доброты от Клюйверта-младшего. Главные истории недели

Буффон официально в «ПСЖ», Клюйверт-младший отдал дань уважения своему бывшему одноклубнику, Ташаев заставил всех говорить о своем трансфере, а Facebook запустит реалити-шоу с Роналду. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ»

Легендарный итальянец отказывается завершать карьеру

Весь май Турин оплакивал уход Джиджи Буффона. Его прощальные слова предвещали конец эпохи не только для «Ювентуса», но и для всего мирового футбола в целом. Казалось, что прославленный вратарь уходит насовсем, иначе избыточный драматизм и пафос были бы неоправданны. Но главный «дестабилизатор» мирового футбола, «ПСЖ», анонсировал приезд итальянца в столицу Франции.

Хотя сначала Джиджи окончательно распрощался с «Юве» и написал в твиттере: «17 лет в футболке «бьянконери» сегодня официально подошли к концу. 17 лет дружбы, партнерства, побед, поражений, трофеев, слов, злости, разочарований, счастья и множества других эмоций. Я никогда этого не забуду. Все это навсегда останется со мной».

Функция замены. Пять преемников Джанлуиджи Буффона в «Ювентусе»

Буффона в качестве футболиста «ПСЖ» представили ярко. Интригующий ролик начался с показа мерок некого игрока в костюме, а затем после вопроса «все ли в порядке?» из примерочной вышел Буффон и сказал: «Все отлично! Это Париж!» Контракт с 40-летним вратарем заключен по схеме 1+1, и в первый год Джанлуиджи получит без учета бонусов 8 млн евро. «Впервые в карьере я покинул свою страну, и только такой амбициозный проект мог вдохновить меня на это решение. Хочу поблагодарить клуб и его президента за оказанное доверие. Я следил за прогрессом «ПСЖ» в последние годы и знаю, о чем мечтают клуб и его болельщики. Намерен привнести в команду всю свою энергию, опыт и голод до побед, чтобы помочь ей добиться высоких результатов в будущем», – заявил легендарный итальянец.

Александр Ташаев сам уволился из «Динамо» и перешел в «Спартак»

Самый скандальный переход лета в РФПЛ

Александр Ташаев – футболист, которого можно было увидеть на банках известной газировки, «взорвал», словно после неудачного взбалтывания, трансферное окно в РФПЛ. Воспитанник «Локомотива», проведший последние девять лет в «Динамо», перешел в «Спартак». Теперь его возненавидела вся Москва.

Разбирательства по поводу контракта с «Динамо» у крайнего полузащитника начались еще с лета 2017 года. Алан Агузаров, агент футболиста, комментировал ситуацию так: «Практически все ключевые аспекты с руководством клуба были уже согласованы, но затем появился третий человек из структуры «Динамо», абсолютно некомпетентный, чьей роли в клубе, как я вижу, не понимает никто». Сам игрок отказывался комментировать слухи, добавляя, что у бело-голубых его устраивает все. Но в начале июня футболист, чей контракт истекал в 2020 году, написал заявление об увольнении. По договору опция о выкупе полузащитника составляла 1,5 млн евро, но Александр хотел перейти в «Спартак» на правах свободного агента. В ответ Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало иск в Арбитражный суд Москвы и получило отказ. Футболист сам заплатил 1,5 млн евро и перешел в состав к принципиальному сопернику. Контракт Ташаева с красно-белыми подписан на 4 года.

«Зимой мы переподписали договор с «Динамо», который истекал летом. В нем согласовали с руководством определенную сумму отступных. Мы готовы были тогда пойти навстречу бело-голубым и не прописывать эту сумму, если бы «Динамо» удовлетворило все наши требования. Но они этого не сделали», — подытожил ситуацию агент футболиста.

Дань уважения

Клюйверт-младший будет выступать в «Роме» под номером Нури, находящегося в коме

Воспитанник «Аякса» Джастин Клюйверт перешел в «Рому». Особое внимание привлек тот факт, что молодой футболист выбрал 34-й номер для выступления в итальянском клубе. Именно под ним выступал его коллега по бывшей команде Абдельхак Нури, находящийся в коме уже около года.

«Почему 34? Это номер Аппи. Мои молитвы и мой номер обращены к тебе, друг и брат, ты многому меня научил», – сказал Клюйверт-младший в своем первом интервью в качестве игрока «Ромы», чем вызвал большое уважение. Оба воспитанника голландского клуба выступали за «молодежку» «Аякса», а позже уже за взрослую сборную. Летом прошлого года с Нури произошла ужаснейшая история: футболист потерял сознание во время товарищеской встречи с «Вердером». Врачи пытались оказать ему помощь, затем Абдельхак был доставлен на вертолете в больницу и введен в состояние искусственной комы. Позже медики пришли к выводу, что мозг Нури подвергся необратимым повреждениям. Самое пугающее в этой ситуации — «Аякс» лишь на днях признал свою вину в травме игрока. Клюйверт-младший был одним из близких друзей Абдельхака.

Новичок «Ромы», и по совместительству сын легенды голландского футбола Патрика Клюйверта, обошелся римскому клубу в 17,25 млн евро, но сумма может увеличиться до 22,75 за счет бонусов. Контракт будет действовать до конца июня 2023 года. Всего за взрослую команду родного клуба полузащитник сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

Роналду-шоу

Facebook и Криштиану запустят реалити-шоу

В последние недели Криштиану Роналду стал самой обсуждаемой фигурой в футболе. Сначала он вылетел с чемпионата мира вместе со сборной Португалии, позже появились слухи о его переходе в «Ювентус». Теперь Криштиану пошел еще дальше — скоро он станет звездой интернет-шоу.

Facebook планирует запустить реалити-шоу с участием Роналду. Переговоры между социальной сетью и спортсменом о запуске документального проекта пока находятся на начальной стадии. Однако шансов на то, что стороны не смогут достигнуть согласия, крайне мало. Корпорация Марка Цукерберга готова заплатить около 10 млн долларов за 13 эпизодов с участием звездного футболиста. И эта сумма сможет достаточно быстро окупиться, ведь Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков. Такое количество человек сможет покрыть все затраты на проект в течение нескольких месяцев. Предполагается, что шоу будет основано на сериале «Том против времени». Он рассказывает об известном игроке в американский футбол Томе Брэди и его 18-м сезоне в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Это сотрудничество с Facebook будет для Криштиану уже вторым за год. В мае он стал исполнительным продюсером подросткового футбольного сериала все на том же сервисе Facebook Watch. Сериал рассказывает о женской футбольной команде из Нью-Йорка.

Кроме того, в этом году Роналду обзавелся собственным мультфильмом. Он подписал контракт с компанией Graphic India, которая запустит проект Striker Force 7. В нем португальский форвард станет главным персонажем и супергероем. Линейка проекта будет охватывать мультипликационную продукцию, комиксы, игры и цифровой контент.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Евгений Морозов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Спартака»

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