Бундестур. Двое исландцев едут в Россию на разукрашенной «Ниве»

Доброго времени суток всем читателям. Меня зовут Лидия Дидык. В «мирное время» я пишу о Бундеслиге в еженедельнике «Футбол». Во время чемпионата мира я буду писать о самых ярких увиденных событиях из пяти городов: из Москвы, Казани, Сочи, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Сборная Германии в блоге (как и в моей жизни) будет занимать центральное место, но и о других командах я постараюсь не забывать. Читайте, делитесь мнением в комментариях и наслаждайтесь турниром!

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Сборная Исландии едет на ЧМ и везет с собой самых ярких европейских фанатов. Двое из них продумали большое путешествие до России и синей «Ниве».

Исландцы давно стали любимчиками крупным футбольных турниров. Спасибо Евро-2016, где вся Европа болела за бородатых парней и их тренера-дантиста. Они снова едут на ЧМ, а групповой матч «викингов» против сборной Аргентины оказался одним из самых популярных на турнире. Но это далеко не все. Складывается ощущение, что все население Исландии на короткий срок переехало в Россию. Повод веский. Но даже среди тысяч исландских фанатов найдётся парочка, без труда способная вас удивить.

Хилмир Кьяртанссон и Гретер Йонссон отправились в европейское путешествие по России. Но главное — делают они это на разукрашенной под исландский флаг «Ниве».

В начале мая болельщики поделились фотографией свежевыкрашенного автомобиля и отправились поддерживать свою сборную на товарищеских матчах. Так ребята оказались в Норвегии, где уже тогда засветили название своего проекта «HM Ladan».Исландцы постоянно оставляют фотоотчеты со своей поездки и откликаются на вопросы интересующихся.

Iceland vs Norway #HmLadan #ÁframÍsland A post shared by HM Ladan (@hmladan) on Jun 2, 2018 at 12:58pm PDT

«Мы точно посетим Москву, Ростов-на-Дону и Волгоград, то есть города, где сыграет сборная Исландии. А так пока мы не составляли план своего путешествия по России», — пишут фанаты. Сейчас исландцы находятся где-то в Польше и совсем скоро будут в России. Не смешите жалеть ребят, ведь один из пары путешественников — Гретер — уже ни раз был в России, поэтому знает особенности страны и готов ко всему. Да и бояться им нечего: таких необычных гостей в России примут со всеми почестями.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Инстаграм HM Ladan