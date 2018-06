Бундестур. Двое исландцев едут в Россию на разукрашенной «Ниве»

Við fengum okkur Samsung S9 plús áður en við lögðum af stað og myndirnar sem nást á þennan síma eru geggjaðar. Hér eru myndir sem við tókum t.d. á Öxinni rétt hjá Egilsstöðum. Very happy with the quality of photos from our Samsung phones. Here are some pictures from East Iceland. #HmLadan #áframísland #FyrirÍsland #samsung

A post shared by HM Ladan (@hmladan) on Jun 6, 2018 at 3:27am PDT